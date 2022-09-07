عربي
https://sputnikarabic.ae/20220907/مصر-تسجل-أول-حالة-بجدري-القرود-وتؤكد-عزل-المصاب-1067453001.html
مصر تسجل أول حالة بجدري القرود وتؤكد عزل المصاب
مصر تسجل أول حالة بجدري القرود وتؤكد عزل المصاب
أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة مصابة بجدري القرود، وهي لمصري من الحاصلين على إقامة بإحدى الدول الأوروبية، مؤكدة عزل المريض في أحد... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T20:52+0000
2022-09-07T20:52+0000
جدري القردة
مصر
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1062639898_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_14853c93df17a2942ca4fc625ac3243a.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية أن المتابعة المستمرة للوضع الوبائي لفيروس جدري القرود أكدت ثبوت "إيجابية" مواطن مصري مصاب بالفيروس، وتم اكتشاف إصابته عبر إجراءات الترصد الوبائي التي تقوم بها الوزارة، حيث تم عزله في إحدى المستشفيات المخصصة للعزل.وأشارت الوزارة إلى أن المريض المصري البالغ من العمر 42 عاما، من الحاصلين على الإقامة بإحدى الدول الأوروبية والمترددين عليها، لافتة إلى أن المريض حالته العامة مستقرة، واتخذت جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع مخالطيه بحسب بروتوكولات العلاج والمتابعة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.و"جدري القرود" هو مرض حيواني المنشأ نادر - أي يمكن أن ينتقل بين الحيوانات والبشر - وتصاحبه أعراض الحمى، والصداع، وآلام العضلات، وتضخم الغدد الليمفاوية، والقشعريرة، والشعور بالإرهاق، وكذلك الطفح الجلدي، والبثور على اليدين.وفي 23 يوليو/ تموز، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي مرض "جدري القرود" يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مشيرة إلى أنه يشكّل خطرا معتدلا على جميع مناطق العالم باستثناء أوروبا.
https://sputnikarabic.ae/20220825/أول-مريض-في-العالم-يصاب-بالإيدز-وكورونا-وجدري-القردة-في-وقت-واحد-1066846776.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1062639898_292:0:2959:2000_1920x0_80_0_0_62dd91c042484362266fb42163be6c07.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جدري القردة, مصر, أخبار العالم العربي
جدري القردة, مصر, أخبار العالم العربي

مصر تسجل أول حالة بجدري القرود وتؤكد عزل المصاب

20:52 GMT 07.09.2022
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHYجدري القرود
جدري القرود - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHY
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة مصابة بجدري القرود، وهي لمصري من الحاصلين على إقامة بإحدى الدول الأوروبية، مؤكدة عزل المريض في أحد المستشفيات المخصصة للعزل.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية أن المتابعة المستمرة للوضع الوبائي لفيروس جدري القرود أكدت ثبوت "إيجابية" مواطن مصري مصاب بالفيروس، وتم اكتشاف إصابته عبر إجراءات الترصد الوبائي التي تقوم بها الوزارة، حيث تم عزله في إحدى المستشفيات المخصصة للعزل.
ساق شخص مريض يتم معالجته عن طريق التدليك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
أول مريض في العالم يصاب بالإيدز وكورونا وجدري القردة في وقت واحد
25 أغسطس, 15:35 GMT
وأشارت الوزارة إلى أن المريض المصري البالغ من العمر 42 عاما، من الحاصلين على الإقامة بإحدى الدول الأوروبية والمترددين عليها، لافتة إلى أن المريض حالته العامة مستقرة، واتخذت جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع مخالطيه بحسب بروتوكولات العلاج والمتابعة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.
و"جدري القرود" هو مرض حيواني المنشأ نادر - أي يمكن أن ينتقل بين الحيوانات والبشر - وتصاحبه أعراض الحمى، والصداع، وآلام العضلات، وتضخم الغدد الليمفاوية، والقشعريرة، والشعور بالإرهاق، وكذلك الطفح الجلدي، والبثور على اليدين.
وفي 23 يوليو/ تموز، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي مرض "جدري القرود" يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مشيرة إلى أنه يشكّل خطرا معتدلا على جميع مناطق العالم باستثناء أوروبا.
جدري القرود... الفيروس المميت يظهر مجددا ويفجر القلق في أوروبا
جدري القرود... الفيروس المميت يظهر مجددا ويفجر القلق في أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
جدري القرود... الفيروس المميت يظهر مجددا ويفجر القلق في أوروبا
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала