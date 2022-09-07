https://sputnikarabic.ae/20220907/مصر-تسجل-أول-حالة-بجدري-القرود-وتؤكد-عزل-المصاب-1067453001.html

مصر تسجل أول حالة بجدري القرود وتؤكد عزل المصاب

مصر تسجل أول حالة بجدري القرود وتؤكد عزل المصاب

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة مصابة بجدري القرود، وهي لمصري من الحاصلين على إقامة بإحدى الدول الأوروبية، مؤكدة عزل المريض في أحد... 07.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-07T20:52+0000

2022-09-07T20:52+0000

2022-09-07T20:52+0000

جدري القردة

مصر

أخبار العالم العربي

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القاهرة - سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية أن المتابعة المستمرة للوضع الوبائي لفيروس جدري القرود أكدت ثبوت "إيجابية" مواطن مصري مصاب بالفيروس، وتم اكتشاف إصابته عبر إجراءات الترصد الوبائي التي تقوم بها الوزارة، حيث تم عزله في إحدى المستشفيات المخصصة للعزل.وأشارت الوزارة إلى أن المريض المصري البالغ من العمر 42 عاما، من الحاصلين على الإقامة بإحدى الدول الأوروبية والمترددين عليها، لافتة إلى أن المريض حالته العامة مستقرة، واتخذت جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع مخالطيه بحسب بروتوكولات العلاج والمتابعة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.و"جدري القرود" هو مرض حيواني المنشأ نادر - أي يمكن أن ينتقل بين الحيوانات والبشر - وتصاحبه أعراض الحمى، والصداع، وآلام العضلات، وتضخم الغدد الليمفاوية، والقشعريرة، والشعور بالإرهاق، وكذلك الطفح الجلدي، والبثور على اليدين.وفي 23 يوليو/ تموز، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي مرض "جدري القرود" يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مشيرة إلى أنه يشكّل خطرا معتدلا على جميع مناطق العالم باستثناء أوروبا.

https://sputnikarabic.ae/20220825/أول-مريض-في-العالم-يصاب-بالإيدز-وكورونا-وجدري-القردة-في-وقت-واحد-1066846776.html

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جدري القردة, مصر, أخبار العالم العربي