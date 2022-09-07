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مصر تعلن استرداد 16 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية
مصر تعلن استرداد 16 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية
أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية نجاحها في استرداد 16 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع مكتب المدعي العام في نيويورك. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T14:31+0000
2022-09-07T14:31+0000
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ولفتت إلى أن عملية الاسترداد جرت بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والجهات المعنية بالدولة، حسبما جاء في بيان الوزارة، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الأربعاء.وأوضح البيان أن استرداد القطع الأثرية يعكس الأولوية التي توليها مصر لملف استعادة الآثار المصرية المهربة.وقال مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن القطع المستردة تم تهريبها إلى الخارج، مشيرا إلى أن التحقيقات التي تمت بالولايات المتحدة الأمريكية في ثلاث قضايا مختلفة أثبتت ذلك.وقال شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار، إن القطع التي تم استردادها تشمل 6 قطع من متحف المتروبوليتان، مشيرا إلى أنه تم مصادرتها من قبل مكتب المدعي الأمريكي في مدينة منهاتن بنيويورك.ولفت إلى أنها كانت جزء من قضية تهريب عدد من القطع الأثرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، التي لا تزال تجري تحقيقات في هذا الأمر.وأوضح أنها تضمنت جزء من تابوت خشبي مغطى بطبقة من الجص الملون يصور وجه سيدة، إضافة إلى لوحة من الحجر الجيري عليها نقوش هيروغليفية ومنظر لتقدمة القرابين إضافة إلى قطعة كتان مزينة برسومات وتمثال من البرونز ومقصورة من الحجر الجيري لشخصية "كيميس"، الذي كان يلقب بكبير الموسيقيين، إضافة إلى لوحة جنائزية من "بورتريهات الفيوم" لسيدة من العصر الروماني.كما تم استرداد 9 قطع أثرية كانت بحوزة رجل أعمال أمريكي حصل عليها بطريقة غير شرعية، إضافة إلى قطعة عملة ذهبية ترجع إلى العصر البطلمي، بحسب البيان الذي أوضح أنه من المقرر أن يتم تسليم القطع الأثرية إلى القنصلية المصرية في نيويورك خلال الأيام المقبلة لإعادتها إلى مصر.
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العالم العربي, مصر
العالم العربي, مصر

مصر تعلن استرداد 16 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية

14:31 GMT 07.09.2022
© Photo / Ministry of Tourism and Antiquitiesوزارة السياحة المصرية تعلن استرداد 16 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية
وزارة السياحة المصرية تعلن استرداد 16 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© Photo / Ministry of Tourism and Antiquities
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أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية نجاحها في استرداد 16 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع مكتب المدعي العام في نيويورك.
ولفتت إلى أن عملية الاسترداد جرت بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والجهات المعنية بالدولة، حسبما جاء في بيان الوزارة، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الأربعاء.
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وأوضح البيان أن استرداد القطع الأثرية يعكس الأولوية التي توليها مصر لملف استعادة الآثار المصرية المهربة.
وقال مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن القطع المستردة تم تهريبها إلى الخارج، مشيرا إلى أن التحقيقات التي تمت بالولايات المتحدة الأمريكية في ثلاث قضايا مختلفة أثبتت ذلك.
© Photo / Ministry of Tourism and Antiquitiesوزارة السياحة المصرية تعلن استرداد 16 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية
وزارة السياحة المصرية تعلن استرداد 16 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
وزارة السياحة المصرية تعلن استرداد 16 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية
© Photo / Ministry of Tourism and Antiquities
وقال شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار، إن القطع التي تم استردادها تشمل 6 قطع من متحف المتروبوليتان، مشيرا إلى أنه تم مصادرتها من قبل مكتب المدعي الأمريكي في مدينة منهاتن بنيويورك.
ولفت إلى أنها كانت جزء من قضية تهريب عدد من القطع الأثرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، التي لا تزال تجري تحقيقات في هذا الأمر.
© Photo / Ministry of Tourism and Antiquitiesوزارة السياحة المصرية تعلن استرداد 16 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية
وزارة السياحة المصرية تعلن استرداد 16 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
وزارة السياحة المصرية تعلن استرداد 16 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية
© Photo / Ministry of Tourism and Antiquities
وأوضح أنها تضمنت جزء من تابوت خشبي مغطى بطبقة من الجص الملون يصور وجه سيدة، إضافة إلى لوحة من الحجر الجيري عليها نقوش هيروغليفية ومنظر لتقدمة القرابين إضافة إلى قطعة كتان مزينة برسومات وتمثال من البرونز ومقصورة من الحجر الجيري لشخصية "كيميس"، الذي كان يلقب بكبير الموسيقيين، إضافة إلى لوحة جنائزية من "بورتريهات الفيوم" لسيدة من العصر الروماني.
© Photo / Ministry of Tourism and Antiquitiesوزارة السياحة المصرية تعلن استرداد 16 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية
وزارة السياحة المصرية تعلن استرداد 16 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
وزارة السياحة المصرية تعلن استرداد 16 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية
© Photo / Ministry of Tourism and Antiquities
كما تم استرداد 9 قطع أثرية كانت بحوزة رجل أعمال أمريكي حصل عليها بطريقة غير شرعية، إضافة إلى قطعة عملة ذهبية ترجع إلى العصر البطلمي، بحسب البيان الذي أوضح أنه من المقرر أن يتم تسليم القطع الأثرية إلى القنصلية المصرية في نيويورك خلال الأيام المقبلة لإعادتها إلى مصر.
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