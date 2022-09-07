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مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الفارعة بالضفة الغربية
مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الفارعة بالضفة الغربية
قتلت قوات الجيش الإسرائيلي، في مخيم الفارعة شمالي الضفة الغربية، صباح اليوم الأربعاء، الشاب يونس غسان تايه. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T06:29+0000
2022-09-07T06:29+0000
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رام الله - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن "الشاب تايه (21 عاما)، استشهد برصاصة مباشرة في القلب، أطلقها عليه جنود الاحتلال في مخيم الفارعة".واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي المخيم، وشرعت بمداهمة وتفتيش منازل المواطنين، ما أعقبه اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.وأطلقت القوات الإسرائيلية، خلال المواجهات، الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.وأعلنت الفصائل الفلسطينية الإضراب والحداد العام في محافظة طوباس، تنديدا بقتل تايه، من قبل الجيش الإسرائيلي.
https://sputnikarabic.ae/20220906/الجيش-الإسرائيلي-يعتقل-10-فلسطينيين-خلال-مداهمات-في-مناطق-متفرقة-من-الضفة-الغربية-1067353398.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الفارعة بالضفة الغربية

06:29 GMT 07.09.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabliقوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabli
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قتلت قوات الجيش الإسرائيلي، في مخيم الفارعة شمالي الضفة الغربية، صباح اليوم الأربعاء، الشاب يونس غسان تايه.
رام الله - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن "الشاب تايه (21 عاما)، استشهد برصاصة مباشرة في القلب، أطلقها عليه جنود الاحتلال في مخيم الفارعة".
عشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
الجيش الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين خلال مداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية
أمس, 09:27 GMT
واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي المخيم، وشرعت بمداهمة وتفتيش منازل المواطنين، ما أعقبه اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.
وأطلقت القوات الإسرائيلية، خلال المواجهات، الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية الإضراب والحداد العام في محافظة طوباس، تنديدا بقتل تايه، من قبل الجيش الإسرائيلي.
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