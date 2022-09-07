https://sputnikarabic.ae/20220907/مقتل-6-أشخاص-في-هجوم-مسلح-على-حافلة-بالكاميرون-1067453889.html

مقتل 6 أشخاص في هجوم مسلح على حافلة بالكاميرون

مقتل 6 أشخاص في هجوم مسلح على حافلة بالكاميرون

لقي 6 أشخاص مصرعهم في هجوم على حافلة في منطقة غرب الكاميرون المضطربة، حسبما ذكرت السلطات في الدولة الأفريقية اليوم الأربعاء. 07.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-07T21:25+0000

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2022-09-07T21:25+0000

أخبار الكاميرون اليوم

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قال الوزير بالحكومة رينيه إيمانويل سعدي إن الهجوم على الحافلة نفذته مجموعة من "الإرهابيين مدججين بالسلاح" يوم الثلاثاء، في فاكو الواقعة في جنوب غرب البلاد الناطق باللغة الإنجليزية.ذكر الوزير أن : "الهجوم الإرهابي القاسي البربري خلف 6 قتلى بينهم امرأة و5 رجال"، بالإضافة إلى 8 مصابين.وأضاف المسؤول الكاميروني: "حكومة الجمهورية تدين بأشد العبارات هذا الهجوم الجبان والشنيع الذي ارتكب بحق مدنيين أبرياء".وعانت مناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية من صراع مسلح بين الانفصاليين الناطقين بالإنجليزية والحكومة على مدار خمس سنوات.يشكل الناطقون بالإنجليزية أغلبية سكان هذه المناطق في الكاميرون الذي تقطنه غالبية من الناطقين بالفرنسية ويحكمه الرئيس بول بيا منذ عام 1982 بقبضة من حديد.

https://sputnikarabic.ae/20220526/مصرع-7-أشخاص-على-الأقل-وإصابة-آخرين-إثر-حادث-سير-في-الكاميرون-1062737862.html

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