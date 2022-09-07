عربي
ألبانيا تقرر قطع العلاقات مع إيران وتأمر جميع الدبلوماسيين الإيرانيين بالمغادرة خلال 24 ساعة
https://sputnikarabic.ae/20220907/مودي-الهند-مهتمة-بتعزيز-الشراكة-مع-روسيا-خاصة-في-مجال-الطاقة-1067409228.html
مودي: الهند مهتمة بتعزيز الشراكة مع روسيا خاصة في مجال الطاقة
مودي: الهند مهتمة بتعزيز الشراكة مع روسيا خاصة في مجال الطاقة
أعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن اهتمام بلاده بتعزيز الشراكة مع روسيا، خاصة في مجال الطاقة وقضايا القطب الشمالي. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T09:27+0000
2022-09-07T09:27+0000
العالم
أخبار الهند اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104279/29/1042792910_0:0:2849:1603_1920x0_80_0_0_a62c1d6d2b4b153293dd94e3503a2593.jpg
وقال مودي، خلال كلمة ألقاها عبر الفيديو، خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع في فلاديفوستوك الروسية، اليوم الأربعاء إن "الهند مهتمة بتعزيز الشراكة مع روسيا في العديد من القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقطب الشمالي".وأكد رئيس الوزراء الهندي وجود فرص هائلة للتعاون في قطاع الطاقة بين الهند وروسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104279/29/1042792910_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_991d4c305ec654af324e5876d250be1c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار الهند اليوم
العالم, أخبار الهند اليوم

مودي: الهند مهتمة بتعزيز الشراكة مع روسيا خاصة في مجال الطاقة

09:27 GMT 07.09.2022
© Sputnik . Алексей Дружинин / الانتقال إلى بنك الصورزيارة رئيس وزراء الهند إلى روسيا
زيارة رئيس وزراء الهند إلى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© Sputnik . Алексей Дружинин
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن اهتمام بلاده بتعزيز الشراكة مع روسيا، خاصة في مجال الطاقة وقضايا القطب الشمالي.
وقال مودي، خلال كلمة ألقاها عبر الفيديو، خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع في فلاديفوستوك الروسية، اليوم الأربعاء إن "الهند مهتمة بتعزيز الشراكة مع روسيا في العديد من القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقطب الشمالي".
وأكد رئيس الوزراء الهندي وجود فرص هائلة للتعاون في قطاع الطاقة بين الهند وروسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала