https://sputnikarabic.ae/20220907/مودي-الهند-مهتمة-بتعزيز-الشراكة-مع-روسيا-خاصة-في-مجال-الطاقة-1067409228.html
مودي: الهند مهتمة بتعزيز الشراكة مع روسيا خاصة في مجال الطاقة
مودي: الهند مهتمة بتعزيز الشراكة مع روسيا خاصة في مجال الطاقة
أعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن اهتمام بلاده بتعزيز الشراكة مع روسيا، خاصة في مجال الطاقة وقضايا القطب الشمالي. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T09:27+0000
2022-09-07T09:27+0000
2022-09-07T09:27+0000
العالم
أخبار الهند اليوم
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وقال مودي، خلال كلمة ألقاها عبر الفيديو، خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع في فلاديفوستوك الروسية، اليوم الأربعاء إن "الهند مهتمة بتعزيز الشراكة مع روسيا في العديد من القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقطب الشمالي".وأكد رئيس الوزراء الهندي وجود فرص هائلة للتعاون في قطاع الطاقة بين الهند وروسيا.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار الهند اليوم
العالم, أخبار الهند اليوم
مودي: الهند مهتمة بتعزيز الشراكة مع روسيا خاصة في مجال الطاقة
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أعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن اهتمام بلاده بتعزيز الشراكة مع روسيا، خاصة في مجال الطاقة وقضايا القطب الشمالي.
وقال مودي، خلال كلمة ألقاها عبر الفيديو، خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع في فلاديفوستوك الروسية، اليوم الأربعاء إن "الهند مهتمة بتعزيز الشراكة مع روسيا في العديد من القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقطب الشمالي".
وأكد رئيس الوزراء الهندي وجود فرص هائلة للتعاون في قطاع الطاقة بين الهند وروسيا.