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https://sputnikarabic.ae/20220907/موسكو-توقيع-اتفاقيات-بقيمة-54-مليار-دولار-في-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-1067454932.html
موسكو: توقيع اتفاقيات بقيمة 54 مليار دولار في المنتدى الاقتصادي الشرقي
موسكو: توقيع اتفاقيات بقيمة 54 مليار دولار في المنتدى الاقتصادي الشرقي
قال نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري تروتنيف، إن أكثر من 7000 ضيف شاركوا في المنتدى الاقتصادي الشرقي، وتم توقيع اتفاقيات بقيمة قياسية تبلغ 3.255 تريليون روبل (54... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T23:50+0000
2022-09-07T23:50+0000
روسيا
المنتدى الاقتصادي الشرقي
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فلاديفوستوك - سبوتنيك. وقال تروتنيف للصحفيين، لتلخيص المنتدى: "هذا هو أول منتدى من نوعه لما بعد كوفيد يحضره أكثر من 7000 ضيف".وأضاف: "تم توقيع اتفاقيات بقيمة إجمالية قدرها 3.255 تريليون دولار. هذا أيضا رقم قياسي".يُقام المنتدى الاقتصادي الشرقي في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة روسكي في مدينة فلاديفوستوك الروسية.وتعد وكالة "سبوتنيك" للأنباء شريك إعلامي عام للمنتدى.
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روسيا, المنتدى الاقتصادي الشرقي
روسيا, المنتدى الاقتصادي الشرقي

موسكو: توقيع اتفاقيات بقيمة 54 مليار دولار في المنتدى الاقتصادي الشرقي

23:50 GMT 07.09.2022
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس وزراء ميانمار مين أونغ هلين ونائب رئيس التحرير - مدير المديرية الرئيسية للمعلومات لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية ديمتري غورنوستاييف في المنتدى الاقتصادي الشرقي العالمي في فلاديفوستوك، 6 سبتمبر 2022
رئيس وزراء ميانمار مين أونغ هلين ونائب رئيس التحرير - مدير المديرية الرئيسية للمعلومات لمجموعة روسيا سيغودنيا الإعلامية ديمتري غورنوستاييف في المنتدى الاقتصادي الشرقي العالمي في فلاديفوستوك، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© Sputnik . Alexei Danichev
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قال نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري تروتنيف، إن أكثر من 7000 ضيف شاركوا في المنتدى الاقتصادي الشرقي، وتم توقيع اتفاقيات بقيمة قياسية تبلغ 3.255 تريليون روبل (54 مليار دولار).
فلاديفوستوك - سبوتنيك. وقال تروتنيف للصحفيين، لتلخيص المنتدى: "هذا هو أول منتدى من نوعه لما بعد كوفيد يحضره أكثر من 7000 ضيف".
وأضاف: "تم توقيع اتفاقيات بقيمة إجمالية قدرها 3.255 تريليون دولار. هذا أيضا رقم قياسي".
يُقام المنتدى الاقتصادي الشرقي في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة روسكي في مدينة فلاديفوستوك الروسية.
وتعد وكالة "سبوتنيك" للأنباء شريك إعلامي عام للمنتدى.
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