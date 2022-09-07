https://sputnikarabic.ae/20220907/ميدفيديف-معلقا-على-تعيين-تروس-رئيسة-لوزراء-بريطانيا-ستفشل-مثل-سلفها-بوريسكا-الأشعث-1067431822.html

ميدفيديف معلقا على تعيين تروس رئيسة لوزراء بريطانيا: ستفشل مثل سلفها "بوريسكا الأشعث"

ميدفيديف معلقا على تعيين تروس رئيسة لوزراء بريطانيا: ستفشل مثل سلفها "بوريسكا الأشعث"

علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف على تعيين ليز تروس كرئيسة وزراء بريطانيا، حيث توقع فشل الأخيرة مثل سلفها بوريس جونسون الذي وصفه بـ"بوريسكا... 07.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-07T13:34+0000

2022-09-07T13:34+0000

2022-09-07T13:35+0000

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ونشر كتب ميدفيديف تعليقه على قناته الرسمية في تلغرام تحت عنوان "تغيير الحراسة في بريطانيا: ذهب العم غريب، وأتت العمة الغريبة".ووصف ميدفيديف تروس قائلا: "رئيسة الوزراء الجديدة هي مجرد روسيافوبية نووية وحرارية غير كفء وبسيطة، ليس لديها أفكار أولية حول السياسة والتاريخ والجغرافيا، لكنها تريد هزيمة روسيا في كل شيء".وأشار مديفيديف إلى أنها "سوف تتشاجر مع الجميع، وتفشل في كل شيء، وتغادر في عار، مثل سلفها (بوريسكا الأشعث) والذي يشتهر بتقاليده في بريطانيا، لكن يبدو أن هناك واحد أخر سيظهر".وبدوره، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليقه على تعيين ليز تروس رئيسة وزراء جديدة لبريطانيا، إن إجراءات لانتخاب زعيم في هذا البلد بعيدة كل البعد عن المبادئ الديمقراطية.وأضاف: "كيفية بناء العلاقات مع روسيا هو شأنهم، وعملنا هو حماية مصالحنا الخاصة. وسنفعل ذلك باستمرار، ولا داعي لأن يشك أحد في ذلك".وأصبحت ليز تراس رسميا، رئيسة وزراء المملكة المتحدة الجديدة، أمس الثلاثاء، بعد لقاء الملكة إليزابيث الثانية في قلعة بالمورال في اسكتلندا.ووصلت تراس، التي تم انتخابها رئيسة لوزراء المملكة المتحدة أمس، إلى قلعة بلوميرل في اسكتلندا - المقر الصيفي للملكة إليزابيث، حيث منحتها الملكة التفويض لتشكيل حكومة جديدة، وفق شبكة "سي إن إن".

https://sputnikarabic.ae/20220907/بوتين-معلقا-على-انتخاب-تروس-إجراءات-اختيار-زعيم-في-بريطانيا-بعيدة-كل-البعد-عن-الديمقراطية-1067406878.html

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