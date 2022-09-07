https://sputnikarabic.ae/20220907/نائب-أوكراني-يتهم-وزارة-الدفاع-وزيلينسكي-بسرقة-الأموال-المخصصة-لشراء-الأسلحة-1067422334.html
نائب أوكراني يتهم وزارة الدفاع وزيلينسكي بسرقة الأموال المخصصة لشراء الأسلحة
نائب أوكراني يتهم وزارة الدفاع وزيلينسكي بسرقة الأموال المخصصة لشراء الأسلحة
وجه نائب في البرلمان الأوكراني اتهامات للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ولوزارة الدفاع في بلاده باختلاس الأموال المخصصة لشراء الأسلحة. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T11:33+0000
2022-09-07T11:33+0000
2022-09-07T11:33+0000
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واتهم النائب في البرلمان الأوكراني، جيو ليروس، وزارة الدفاع الأوكرانية والرئيس الأوكراني والوفد المرافق له، باختلاس الأموال المخصصة لشراء أسلحة.وفقا للبرلماني الأوكراني، يتم شراء كمية أقل من الأسلحة المحددة والذخيرة، فيما تسرق قيمة باقي الكمية التي لم تتم عملية شرائها ببساطة.وفقا للبرلماني، في أبريل / نيسان، اشترت وزارة الدفاع الأوكرانية خراطيش (ذخيرة) بحجم 23 ملم مقابل 38 يورو للقطعة الواحدة، على الرغم من أن شركة "Spetstechexport" اشترت في وقت سابق نفس الخراطيش بنصف السعر.يذكر أن ليروس انتخب سابقا في البرلمان الأوكراني لصالح حزب "خادم الشعب"، وفي عام 2020 طرد من الحزب، وفي عام 2021 وجه البرلماني وصفا مهينا للرئيس الأوكراني زيلينسكي ورئيس مكتبه، اللذين كانا حاضرين في القاعة. حيث وجهت للبرلماني تهم وأصبح مشتبها به بموجب مادة "الشغب" في القانون الجنائي للبلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220906/سخرية-في-أمريكا-بعد-دعوة-زيلينسكي-للاستثمار-في-أوكرانيا--1067385502.html
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نائب أوكراني يتهم وزارة الدفاع وزيلينسكي بسرقة الأموال المخصصة لشراء الأسلحة
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وجه نائب في البرلمان الأوكراني اتهامات للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ولوزارة الدفاع في بلاده باختلاس الأموال المخصصة لشراء الأسلحة.
واتهم النائب في البرلمان الأوكراني، جيو ليروس، وزارة الدفاع الأوكرانية والرئيس الأوكراني والوفد المرافق له
، باختلاس الأموال المخصصة لشراء أسلحة.
وفقا للبرلماني الأوكراني، يتم شراء كمية أقل من الأسلحة المحددة والذخيرة، فيما تسرق قيمة باقي الكمية التي لم تتم عملية شرائها ببساطة.
وقال ليروس في فيديو نشره على قناته في تلغرام: "في 29 يوليو/ تموز، وقعت وزارة الدفاع الأوكرانية عقدًا مع شركة إمتيكينيكا الرومانية مقابل 64 مليون يورو ... وفقًا للعقد، اشترت وزارة الدفاع (الأوكرانية) 20000 صاروخ لمنصات إطلاق صواريخ غراد المتعددة بسعر 3240 يورو للقطعة الواحدة. لكن قبل شهر بالضبط اشتروا نفس هذه القذائف مقابل 2290 يورو. قبل شهر فقط، كما يتضح من البيان الجمركي. أضافوا 950 يورو إلى جيوبهم".
وفقا للبرلماني، في أبريل / نيسان، اشترت وزارة الدفاع الأوكرانية خراطيش (ذخيرة) بحجم 23 ملم مقابل 38 يورو للقطعة الواحدة، على الرغم من أن شركة "Spetstechexport" اشترت في وقت سابق نفس الخراطيش بنصف السعر.
وتابع البرلماني الأوكراني موضحا أنه لديه "شعور بأن زيلينسكي وحاشيته غير مهتمين بتحقيق نصر سريع... بدلاً من 100 قطعة ذخيرة، يشترون ثلاث قطع ذخيرة، وهي أغلى 10 مرات. هذه خيانة. عندما يكسب الناس المال من الدم. يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص في السجن"، بحسب تعبيره.
يذكر أن ليروس انتخب سابقا في البرلمان الأوكراني لصالح حزب "خادم الشعب"، وفي عام 2020 طرد من الحزب، وفي عام 2021 وجه البرلماني وصفا مهينا للرئيس الأوكراني زيلينسكي
ورئيس مكتبه، اللذين كانا حاضرين في القاعة. حيث وجهت للبرلماني تهم وأصبح مشتبها به بموجب مادة "الشغب" في القانون الجنائي للبلاد.