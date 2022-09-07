https://sputnikarabic.ae/20220907/نائب-أوكراني-يتهم-وزارة-الدفاع-وزيلينسكي-بسرقة-الأموال-المخصصة-لشراء-الأسلحة-1067422334.html

نائب أوكراني يتهم وزارة الدفاع وزيلينسكي بسرقة الأموال المخصصة لشراء الأسلحة

نائب أوكراني يتهم وزارة الدفاع وزيلينسكي بسرقة الأموال المخصصة لشراء الأسلحة

وجه نائب في البرلمان الأوكراني اتهامات للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ولوزارة الدفاع في بلاده باختلاس الأموال المخصصة لشراء الأسلحة. 07.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-07T11:33+0000

2022-09-07T11:33+0000

2022-09-07T11:33+0000

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واتهم النائب في البرلمان الأوكراني، جيو ليروس، وزارة الدفاع الأوكرانية والرئيس الأوكراني والوفد المرافق له، باختلاس الأموال المخصصة لشراء أسلحة.وفقا للبرلماني الأوكراني، يتم شراء كمية أقل من الأسلحة المحددة والذخيرة، فيما تسرق قيمة باقي الكمية التي لم تتم عملية شرائها ببساطة.وفقا للبرلماني، في أبريل / نيسان، اشترت وزارة الدفاع الأوكرانية خراطيش (ذخيرة) بحجم 23 ملم مقابل 38 يورو للقطعة الواحدة، على الرغم من أن شركة "Spetstechexport" اشترت في وقت سابق نفس الخراطيش بنصف السعر.يذكر أن ليروس انتخب سابقا في البرلمان الأوكراني لصالح حزب "خادم الشعب"، وفي عام 2020 طرد من الحزب، وفي عام 2021 وجه البرلماني وصفا مهينا للرئيس الأوكراني زيلينسكي ورئيس مكتبه، اللذين كانا حاضرين في القاعة. حيث وجهت للبرلماني تهم وأصبح مشتبها به بموجب مادة "الشغب" في القانون الجنائي للبلاد.

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