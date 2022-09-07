https://sputnikarabic.ae/20220907/هنغاريا-تطالب-الاتحاد-الأوروبي-برفع-العقوبات-عن-رجال-أعمال-روس-1067391766.html
هنغاريا تطالب الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن رجال أعمال روس
هنغاريا تطالب الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن رجال أعمال روس
طلبت هنغاريا من الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن ثلاثة رجال أعمال روس، وهم أليشر عثمانوف وبيتر أفين وفيكتور راشنيكوف. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T02:18+0000
2022-09-07T02:18+0000
2022-09-07T02:18+0000
روسيا
هنغاريا
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت صحيفة بوليتيكو الأمريكية عن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي فضلوا عدم الكشف عن أسماءهم، أن "بودابست طلبت إزالة ثلاثة مواطنين روس من قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي".وعلى حد تعبير اثنين من الدبلوماسيين الحديث يدور عن رجال الأعمال عثمانوف وآفين وراشنيكوف.تجدر الإشارة إلى أن عثمانوف وآفين وراشنيكوف من بين 1200 شخصية تخضع عقوبات الاتحاد الأوروبي وتم تجميد أصولهم ومنع دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي. وستنتهي فترة العقوبات ما لم يتم تجديدها بحلول 15 سبتمبر الجاري.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, هنغاريا
هنغاريا تطالب الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن رجال أعمال روس
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طلبت هنغاريا من الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن ثلاثة رجال أعمال روس، وهم أليشر عثمانوف وبيتر أفين وفيكتور راشنيكوف.
موسكو - سبوتنيك
. ونقلت صحيفة بوليتيكو الأمريكية عن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي فضلوا عدم الكشف عن أسماءهم، أن "بودابست طلبت إزالة ثلاثة مواطنين روس من قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي".
وعلى حد تعبير اثنين من الدبلوماسيين الحديث يدور عن رجال الأعمال عثمانوف وآفين وراشنيكوف.
تجدر الإشارة إلى أن عثمانوف وآفين وراشنيكوف من بين 1200 شخصية تخضع عقوبات الاتحاد الأوروبي
وتم تجميد أصولهم ومنع دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي. وستنتهي فترة العقوبات ما لم يتم تجديدها بحلول 15 سبتمبر الجاري.