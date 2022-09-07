https://sputnikarabic.ae/20220907/هيلاري-كلينتون-تكشف-قصة-نسيان-ابنتها-في-الكرملين-خلال-زيارة-لموسكو-فيديو--1067431713.html
هيلاري كلينتون تكشف قصة نسيان ابنتها في الكرملين خلال زيارة لموسكو... فيديو
هيلاري كلينتون تكشف قصة نسيان ابنتها في الكرملين خلال زيارة لموسكو... فيديو
كشفت ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، أنه خلال زيارة لروسيا في فترة ولاية بيل كلينتون للرئاسة الأمريكية، أنها تركت ابنتها تشيلسي عن طريق الخطأ... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T13:16+0000
2022-09-07T13:16+0000
2022-09-07T13:16+0000
منوعات
هيلاري كلينتون
الكرملين
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وقالت هيلاري في رد على سؤال مذيع في إحدى الحصص حول التجربة الأكثر جنونا في رحلتها إلى روسيا، "أخذناها إلى روسيا عندما كنا في زيارة رسمية حين كان بيل رئيسا. وكما تعلم، كان هناك وداع رسمي، وتم اصطحابي أنا وبيل إلى سيارة ليموزين كبيرة للسفر إلى المطار، غير مدركين أننا تركناها. أيمكنك أن تتخيل، أنني تركت طفلي الوحيد في الكرملين".تشيلسي ابنة كلينتون، التي كان عليها أن تخمن كيف أجابت والدتها على السؤال، وصفت الحادثة أيضا بأنها تجربة السفر الأكثر جنونا. ومع ذلك، لم تحدد وزيرة الخارجية السابقة كيف تم حل الحادث، ومتى تذكروا ابنتهم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, هيلاري كلينتون, الكرملين
منوعات, هيلاري كلينتون, الكرملين
هيلاري كلينتون تكشف قصة نسيان ابنتها في الكرملين خلال زيارة لموسكو... فيديو
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كشفت ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، أنه خلال زيارة لروسيا في فترة ولاية بيل كلينتون للرئاسة الأمريكية، أنها تركت ابنتها تشيلسي عن طريق الخطأ في الكرملين.
وقالت هيلاري في رد على سؤال مذيع في إحدى الحصص حول التجربة الأكثر جنونا في رحلتها إلى روسيا، "أخذناها إلى روسيا عندما كنا في زيارة رسمية حين كان بيل رئيسا. وكما تعلم، كان هناك وداع رسمي، وتم اصطحابي أنا وبيل إلى سيارة ليموزين كبيرة للسفر إلى المطار، غير مدركين أننا تركناها. أيمكنك أن تتخيل، أنني تركت طفلي الوحيد في الكرملين".
تشيلسي ابنة كلينتون، التي كان عليها أن تخمن كيف أجابت والدتها على السؤال، وصفت الحادثة أيضا بأنها تجربة السفر الأكثر جنونا. ومع ذلك، لم تحدد وزيرة الخارجية السابقة كيف تم حل الحادث، ومتى تذكروا ابنتهم.