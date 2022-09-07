https://sputnikarabic.ae/20220907/وزيرة-الخارجية-النمساوية-السابقة-الدول-الأوروبية-المحايدة-تقليديا-تفقد-وضعها-1067417601.html
وزيرة الخارجية النمساوية السابقة: الدول الأوروبية المحايدة تقليديا تفقد وضعها
وزيرة الخارجية النمساوية السابقة: الدول الأوروبية المحايدة تقليديا تفقد وضعها
قالت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنايسل في مقابلة مع سبوتنيك، اليوم الأربعاء، إن مفهوم الحياد في السياسة العالمية تغير، وفقدت الدول الأوروبية... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T10:28+0000
2022-09-07T10:28+0000
2022-09-07T10:28+0000
العالم
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وقالت كنيسل لوكالة سبوتنيك على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي (EEF) في فلاديفوستوك: "لقد تغير مفهوم الحياد، وأولئك الذين انتهجوا سياسة الحياد، مثل فنلندا والسويد، يتخلون عنها بالانضمام إلى حلف الناتو. سويسرا والنمسا محايدتان سياسيا، لكن هذا يختلف عما كانوا يفعلوه لمدة 10 أو 20 عامًا في الماضي. وهذا يؤدي إلى توقف هذه البلدان عن العمل كشركاء للوساطة، ولم تعد تستخدم كمنصة للمفاوضات".ويقام برنامج المنتدى الاقتصادي الشرقي EEF السابع في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر/ أيلول في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية. وكالة سبوتنيك الإخبارية هي شريك إعلامي للمنتدى.
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العالم
وزيرة الخارجية النمساوية السابقة: الدول الأوروبية المحايدة تقليديا تفقد وضعها
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قالت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنايسل في مقابلة مع سبوتنيك، اليوم الأربعاء، إن مفهوم الحياد في السياسة العالمية تغير، وفقدت الدول الأوروبية المحايدة تقليديًا وضعها كوسطاء.
وقالت كنيسل لوكالة سبوتنيك
على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي (EEF) في فلاديفوستوك: "لقد تغير مفهوم الحياد، وأولئك الذين انتهجوا سياسة الحياد، مثل فنلندا والسويد، يتخلون عنها بالانضمام إلى حلف الناتو. سويسرا والنمسا محايدتان سياسيا، لكن هذا يختلف عما كانوا يفعلوه لمدة 10 أو 20 عامًا في الماضي. وهذا يؤدي إلى توقف هذه البلدان عن العمل كشركاء للوساطة، ولم تعد تستخدم كمنصة للمفاوضات".
ويقام برنامج المنتدى الاقتصادي الشرقي EEF السابع في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر/ أيلول في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية. وكالة سبوتنيك الإخبارية هي شريك إعلامي للمنتدى.