https://sputnikarabic.ae/20220907/وزيرة-خارجية-النمسا-السابقة-تقويض-أسعار-النفط-الروسي-يؤدي-إلى-اختلالات-اقتصادية-1067423132.html
وزيرة خارجية النمسا السابقة: تقويض أسعار النفط الروسي يؤدي إلى اختلالات اقتصادية
وزيرة خارجية النمسا السابقة: تقويض أسعار النفط الروسي يؤدي إلى اختلالات اقتصادية
قالت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنيسل اليوم الأربعاء، إن فرض سقف (حد أقصى) على أسعار النفط الروسي قد يؤدي إلى اختلالات في الاقتصاد. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T11:43+0000
2022-09-07T11:43+0000
2022-09-07T11:43+0000
أسعار النفط اليوم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/06/1067347659_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fae470d226136ed36bbea0bb2617bbdb.jpg
فلاديفوستوك- سبوتنيك. وأخبرت كنيسل وكالة "سبوتنيك" على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي أن "اعتماد سقف للسعر برأيي لا يتوافق مع منطق فئات العرض والطلب".وتابعت كبيرة الدبلوماسيين النمساويين السابقة: "بينما يحاولون تقييد الطلب أو كبحه، سيرتفع السعر مرة أخرى، وسيؤدي ذلك إلى اختلالات".وأشارت الوزيرة السابقة إلى أنها لا تفهم منطق من يحاول التدخل في عمليات السوق، مضيفة أن النفط منتج عالمي في السوق الدولية، وستكون هناك دائما طرق لبيعه بسعر معين.يوم الجمعة الماضي، أكد وزراء مالية مجموعة السبع عزمهم فرض حدود قصوى لأسعار النفط الروسي ودعوا جميع الدول إلى دعم المبادرة. من جانبها تعهدت موسكو بوقف تصدير النفط كليا للدول التي تدعم هذا الحد الأقصى.ومن المقرر أن يدخل سقف السعر حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول للنفط الخام، وفي الخامس من فبراير/ شباط 2023 للمنتجات المكررة القادمة من روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220907/وزيرة-الخارجية-النمساوية-السابقة-الدول-الأوروبية-المحايدة-تقليديا-تفقد-وضعها-1067417601.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/06/1067347659_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_870192401e0347a7cbfafcc9662c6ee2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أسعار النفط اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أسعار النفط اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم
وزيرة خارجية النمسا السابقة: تقويض أسعار النفط الروسي يؤدي إلى اختلالات اقتصادية
تابعنا عبر
قالت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنيسل اليوم الأربعاء، إن فرض سقف (حد أقصى) على أسعار النفط الروسي قد يؤدي إلى اختلالات في الاقتصاد.
فلاديفوستوك- سبوتنيك
. وأخبرت كنيسل وكالة "سبوتنيك" على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي أن "اعتماد سقف للسعر برأيي لا يتوافق مع منطق فئات العرض والطلب".
وتابعت كبيرة الدبلوماسيين النمساويين السابقة: "بينما يحاولون تقييد الطلب أو كبحه، سيرتفع السعر مرة أخرى، وسيؤدي ذلك إلى اختلالات".
وأشارت الوزيرة السابقة
إلى أنها لا تفهم منطق من يحاول التدخل في عمليات السوق، مضيفة أن النفط منتج عالمي في السوق الدولية، وستكون هناك دائما طرق لبيعه بسعر معين.
يوم الجمعة الماضي، أكد وزراء مالية مجموعة السبع
عزمهم فرض حدود قصوى لأسعار النفط الروسي ودعوا جميع الدول إلى دعم المبادرة. من جانبها تعهدت موسكو بوقف تصدير النفط كليا للدول التي تدعم هذا الحد الأقصى.
ومن المقرر أن يدخل سقف السعر حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول للنفط الخام، وفي الخامس من فبراير/ شباط 2023 للمنتجات المكررة القادمة من روسيا.