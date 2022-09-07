https://sputnikarabic.ae/20220907/--القانون-الانتخابي-في-تونس-هواجس-من-أن-يطال-التهميش-الأحزاب-المؤيدة-للرئيس--1067430797.html

القانون الانتخابي في تونس.. هواجس من أن يطال التهميش الأحزاب المؤيدة للرئيس

القانون الانتخابي في تونس.. هواجس من أن يطال التهميش الأحزاب المؤيدة للرئيس

تناقش الحلقة المشهد السياسي في تونس على ضوء إعلان الرئيس قيس سعيد، أنه سيتم وضع مشروع نص جديد لقانون الانتخابات، يأخذ بملاحظات واقتراحات الشخصيات والأحزاب التي... 07.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-07T13:00+0000

2022-09-07T13:00+0000

2022-09-07T13:00+0000

راديو

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القانون الإنتخابي في تونس.. هواجس من أن يطال التهميش الأحزاب المؤيدة للرئيس القانون الإنتخابي في تونس.. هواجس من أن يطال التهميش الأحزاب المؤيدة للرئيس

ويأتي ذلك بينما تطالب العديد من القوى السياسية بإشراك المنظمات الوطنية والخبراء والأحزاب المساندة له في إعداد القانون الجديد، والذي يمهد لإجراء الانتخابات في الـ17 من ديسمبر القادم.واستحقاق الانتخابات هو حلقة ضمن مسار استثنائي بدأه سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وشمل إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات التشريعية وتمرير دستور جديد عبر استفتاء.الإعلامي المختص في الشأن التونسي، أحمد فضلي، اعتبر أن المخاوف من الاستفراد بالحكم ليست موجودة لدى الأحزاب المعارضة فحسب، بل وحتى لدى الأحزاب المؤيدة للرئيس، مضيفأ أن لدى هذه الأحزاب هواجس من أن عملية تهميش أو إقصاء قد تشملهم.من جانبه، أوضح المختص في الشؤون المغاربية، الحسين الزين بيان، أن على الأحزاب جميعها التمتع بحق المشاركة في الانتخابات وصياغة القانون الانتخابي، بصرف النظر عن العلاقة التي تجمعها بالرئيس، وأن نتائج الانتخابات لن تكون شرعية، في حال اقتصرت على طيف سياسي معين.التفاصيل في الملف الصوتي...

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