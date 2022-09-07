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32 قتيلا في حريق هائل بحانة جنوبي فيتنام
32 قتيلا في حريق هائل بحانة جنوبي فيتنام
ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع في حانة "كاريوكي" في جنوب فيتنام إلى 32 قتيلا، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأربعاء. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T15:09+0000
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فيتنام
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وذكرت تقارير أن الحريق ابتلع الطابق الثاني من مبنى الحانة في ليلة الثلاثاء، وحاصر الزبائن والموظفين بينما ملأ دخان كثيف السلالم وأغلق مخرج الطوارئ، بحسب "فرانس برس".وتكدس كثيرون في الشرفة للهروب من ألسنة اللهب التي تنامت سريعا نتيجة اشتعالها في الداخل الخشبي، بينما أُجبر آخرون على القفز من المبنى.وأظهرت صور أعمدة من الدخان تتصاعد خارج الحانة الواقعة في منطقة سكنية مزدحمة بمدينة ثوان آن شمال مدينة هو تشي مينه المركز التجاري، حيث حاول رجال الإطفاء استخدم الرافعات لإخماد الحريق.ذكرت صحيفة "كونغ آن نهان دان" الناطق الرسمي باسم وزارة الأمن العام أن حصيلة ضحايا الحريق ارتفعت إلى 32 شخصا، وهم عبارة عن 17 رجلا و15 امرأة.وكانت ماي هونغ دونج ، المسؤولة البارزة بالحزب الشيوعي الحاكم في مقاطعة بينه دونج حيث تقع الحانة، قد قدرت في وقت سابق عدد القتلى بـ 23 حالة والمصابين بـ 11.
https://sputnikarabic.ae/20220822/إعلام-حريق-بكنيسة-في-مصر-وإصابة-شخص-1066704663.html
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فيتنام
فيتنام

32 قتيلا في حريق هائل بحانة جنوبي فيتنام

15:09 GMT 07.09.2022
© AP Photo / Ismael Franciscoرجال الإطفاء يعملون بالقرب من حريق هائل في مستودع وقود أشعلته صاعقة في ماتانزاس، كوبا، في 8 أغسطس 2022.
رجال الإطفاء يعملون بالقرب من حريق هائل في مستودع وقود أشعلته صاعقة في ماتانزاس، كوبا، في 8 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Ismael Francisco
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ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع في حانة "كاريوكي" في جنوب فيتنام إلى 32 قتيلا، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأربعاء.
وذكرت تقارير أن الحريق ابتلع الطابق الثاني من مبنى الحانة في ليلة الثلاثاء، وحاصر الزبائن والموظفين بينما ملأ دخان كثيف السلالم وأغلق مخرج الطوارئ، بحسب "فرانس برس".
كنيسة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
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وتكدس كثيرون في الشرفة للهروب من ألسنة اللهب التي تنامت سريعا نتيجة اشتعالها في الداخل الخشبي، بينما أُجبر آخرون على القفز من المبنى.
وأظهرت صور أعمدة من الدخان تتصاعد خارج الحانة الواقعة في منطقة سكنية مزدحمة بمدينة ثوان آن شمال مدينة هو تشي مينه المركز التجاري، حيث حاول رجال الإطفاء استخدم الرافعات لإخماد الحريق.
ذكرت صحيفة "كونغ آن نهان دان" الناطق الرسمي باسم وزارة الأمن العام أن حصيلة ضحايا الحريق ارتفعت إلى 32 شخصا، وهم عبارة عن 17 رجلا و15 امرأة.
وكانت ماي هونغ دونج ، المسؤولة البارزة بالحزب الشيوعي الحاكم في مقاطعة بينه دونج حيث تقع الحانة، قد قدرت في وقت سابق عدد القتلى بـ 23 حالة والمصابين بـ 11.
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