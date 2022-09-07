https://sputnikarabic.ae/20220907/32-قتيلا-في-حريق-هائل-بحانة-جنوبي-فيتنام-1067440734.html
32 قتيلا في حريق هائل بحانة جنوبي فيتنام
32 قتيلا في حريق هائل بحانة جنوبي فيتنام
ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع في حانة "كاريوكي" في جنوب فيتنام إلى 32 قتيلا، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأربعاء. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T15:09+0000
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فيتنام
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وذكرت تقارير أن الحريق ابتلع الطابق الثاني من مبنى الحانة في ليلة الثلاثاء، وحاصر الزبائن والموظفين بينما ملأ دخان كثيف السلالم وأغلق مخرج الطوارئ، بحسب "فرانس برس".وتكدس كثيرون في الشرفة للهروب من ألسنة اللهب التي تنامت سريعا نتيجة اشتعالها في الداخل الخشبي، بينما أُجبر آخرون على القفز من المبنى.وأظهرت صور أعمدة من الدخان تتصاعد خارج الحانة الواقعة في منطقة سكنية مزدحمة بمدينة ثوان آن شمال مدينة هو تشي مينه المركز التجاري، حيث حاول رجال الإطفاء استخدم الرافعات لإخماد الحريق.ذكرت صحيفة "كونغ آن نهان دان" الناطق الرسمي باسم وزارة الأمن العام أن حصيلة ضحايا الحريق ارتفعت إلى 32 شخصا، وهم عبارة عن 17 رجلا و15 امرأة.وكانت ماي هونغ دونج ، المسؤولة البارزة بالحزب الشيوعي الحاكم في مقاطعة بينه دونج حيث تقع الحانة، قد قدرت في وقت سابق عدد القتلى بـ 23 حالة والمصابين بـ 11.
https://sputnikarabic.ae/20220822/إعلام-حريق-بكنيسة-في-مصر-وإصابة-شخص-1066704663.html
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فيتنام
32 قتيلا في حريق هائل بحانة جنوبي فيتنام
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ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع في حانة "كاريوكي" في جنوب فيتنام إلى 32 قتيلا، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأربعاء.
وذكرت تقارير أن الحريق ابتلع الطابق الثاني من مبنى الحانة في ليلة الثلاثاء، وحاصر الزبائن والموظفين بينما ملأ دخان كثيف السلالم وأغلق مخرج الطوارئ، بحسب "فرانس برس".
وتكدس كثيرون في الشرفة للهروب من ألسنة اللهب التي تنامت سريعا نتيجة اشتعالها في الداخل الخشبي، بينما أُجبر آخرون على القفز من المبنى.
وأظهرت صور أعمدة من الدخان تتصاعد
خارج الحانة الواقعة في منطقة سكنية مزدحمة بمدينة ثوان آن شمال مدينة هو تشي مينه المركز التجاري، حيث حاول رجال الإطفاء استخدم الرافعات لإخماد الحريق.
ذكرت صحيفة "كونغ آن نهان دان" الناطق الرسمي باسم وزارة الأمن العام أن حصيلة ضحايا الحريق ارتفعت إلى 32 شخصا، وهم عبارة عن 17 رجلا و15 امرأة.
وكانت ماي هونغ دونج ، المسؤولة البارزة بالحزب الشيوعي الحاكم في مقاطعة بينه دونج حيث تقع الحانة، قد قدرت في وقت سابق عدد القتلى بـ 23 حالة والمصابين بـ 11.