https://sputnikarabic.ae/20220907/70-من-السوريات-تأخرن-بارتداء-الخاتم-وخبيرة-تطالب-بـ-ناد-للتعارف-1067449781.html

70% من السوريات تأخرن بارتداء "الخاتم"... وخبيرة تطالب بـ "ناد" للتعارف

70% من السوريات تأخرن بارتداء "الخاتم"... وخبيرة تطالب بـ "ناد" للتعارف

"العنوسة"... لا شك أن هذا العنوان طرح قبل الحرب لعشرات المرات في سوريا في إشارة إلى التبدلات الاجتماعية التي طرأت على مجتمعها المحلي، إلا أن ثمة مستجدات... 07.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-07T18:41+0000

2022-09-07T18:41+0000

2022-09-07T18:41+0000

العالم العربي

تقارير سبوتنيك

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لا يدعو الأمر للاستغراب، ففي بلاد أرهقتها حرب إرهابية دامية امتدت لعشر سنوات وحصار خانق هجَّر شبابها في أربع زوايا الأرض بعدما ضاقوا ذرعا بالبحث عن سبل العيش الشحيحة، سيكون من الطبيعي أن تشكو أمراضاً اجتماعية جمة تأتي "العنوسة" كأحد العناوين الأبرز في مرحلة ما بعد الحرب.إلا أن اللافت في هذه القضية هي تلك الإحصائية التي حصلت عليها "سبوتنيك" من مصادرها في وزارة الشؤون الاجتماعية السورية، والتي تفيد بأن أكثر من 3 ملايين فتاة عازبة تجاوزن الثلاثين عاماً، وأن نسب "العنوسة" في البلاد باتت قرب الـ 70%، وفقا للمعايير الاجتماعية المحلية.فروق طبقيةتقول الباحثة الاجتماعية ميساء عضوم في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "ارتفاع نسبة العنوسة في سوريا تعود لعدة أسباب، أولها هو الخليط المجتمعي الكبير الذي سببته الحرب، والذي أدى إلى وجود فروق طبقية وثقافية عديدة، الأمر الذي صعَّب على الفتاة كيفية الاختيار.. بالإضافة للجهل المنتشر ووضع عمر معين للزواج"، مشيرة إلى أن "من الأسباب الرئيسية أيضا هو رفض قسم كبير من الفتيات الزواج ضمن سوريا بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية السيئة جداً".نادي اجتماعي!وعن الحلول المقترحة، تتابع عضوم حديثها: "من الصعب جداً وجود حلول في المستقبل القريب، لأن الحالات كثيرة والظاهرة منتشرة في المجتمع، ولكن أقترح أن يكون في سوريا ما يسمى (النادي الاجتماعي) كباقي الدول في أوروبا أو حتى الإمارات (بحسب عضوم).. هذا النادي يساعد في التعارف والتقارب بين الأشخاص الذين وصلوا لأعمار متقدمة بلا زواج، بالإضافة لنشاطات عديدة ومفيدة"، مستدركة: "أيضا لو يتم السماح بوجود الزواج المدني سيساعد في التخفيف من نسبة العنوسة".الفتاة "كبش الفدا"!تقول مها (34 عاماً) وهي إحدى الحالات التي رصدتها "سبوتنيك" خلال إعداد هذا التحقيق: "بعد علاقة حب دامت لأكثر من 7 سنوات وأنا انتظره، سافر على اتفاق بيننا أن يرسل لي دعوة لأتبعه عندما تتحسن ظروفه. لأكتشف بعد فترة من سفره بأنه تزوج بفتاة أجنبية. وهذا الأمر سبّب لي اكتئابا شديدا ومنعني من الزواج".وتشرح سميرة (45 عاماً) مشكلتها لـ "سبوتنيك": "أمي هي السبب في عدم زواجي وحرماني الأمومة. كانت دائما ترفض أي شاب يتقدم لخطبتي من طائفة غير طائفتنا. حتى وصلت لهذا العمر وبقيت دون زواج".ولكن، قد تكون قصة رؤى (38 عاماً) مختلفة بعض الشيء، فهذه الفتاة تعاني من مشكلة صحية سبّب لها العقم. والذي أدى لحرمانها من الزواج، تقول: "لم تجد أي شاب يقبل بأن يتزوجني ويعيش دون أطفال".تكاليف الزواج "مرتفعة"يرى المحامي زين أحمد في حديثه لوكلة "سبوتنيك"، أن "العنوسة هي سبب من طرفين.. فالبنت تصل للعنوسة ليس لأنها لم تتزوج فقط.. بل لأن الشاب لم يتزوجها. فعدم إدراك الشباب ووعيهم لكلمة "مسؤولية" وخوفهم من تحدي الالتزام القادم أدى لزيادة نسبة العنوسة. فالشباب يفضلون الانسحاب بصمت من أي علاقة لعدم قدرتهم على الصمود فيما هو آت. دون حتى أن يعرفوا ما هو آت حتى. يقنعون أنفسهم بتجارب الآخرين. ويريدون البقاء فيما يسمى بـ (حوض السمك)، والعيش بحرية وكما يقال (من بنت لبنت)"، على حد تعبيره.ويضيف أحمد: "ولكي أكون منصفاً بعض الشيء. طلبات بعض الفتيات وأهلهنّ حول المهر والذهب والعرس ورفضهم لكلمة (بيستاهل) التضحية إذا كان يستحقها فعلاً. أيضاً ساهمت بانكسارات وعدم الرغبة في خوض تجربة العلاقات الجدية من جديد. وكل ذلك يؤدي الى العنوسة وخصوصاً مع ارتفاع نسبة البنات بشكل عام على الشباب".

https://sputnikarabic.ae/20190401/العنوسة-العالم-العربي-تزايدها-وأسبابها-1040176207.html

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