https://sputnikarabic.ae/20220908/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تسجل-تراجعا-بنسبة-أكثر-من-6-لتصل-إلى-أقل-من-2100-دولار--1067462123.html

أسعار الغاز في أوروبا تسجل تراجعا بنسبة أكثر من 6% لتصل إلى أقل من 2100 دولار

أسعار الغاز في أوروبا تسجل تراجعا بنسبة أكثر من 6% لتصل إلى أقل من 2100 دولار

سجلت أسعار الغاز في أوروبا تراجعا بنسبة 6% لتصل إلى أقل من 2100 دولار لكل ألف متر مكعب. 08.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-08T07:35+0000

2022-09-08T07:35+0000

2022-09-08T07:35+0000

اقتصاد

تصدير

أخبار الاتحاد الأوروبي

انخفاض النفط

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وأشارت بيانات بورصة لندن "ICE" عند افتتاح التداول اليوم الخميس، إلى تراجع أسعار أسهم الغاز في أوروبا بنسبة تزيد عن 6%، حيث يتم تداولها دون 2100 دولار لكل ألف متر مكعب.في غضون ذلك، انخفضت أسعار النفط العالمية بنسبة 3% لتصل إلى ما دون 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 8 فبراير/شباط الماضي.ووفقا لبيانات التداول فقد انخفضت العلامة التجارية الأمريكية WTI إلى أقل من 85 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 25 يناير/كانون الأول الماضي.وأشارت البيانات إلى أنه اعتبارا من 16:19 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر لخام برنت بنسبة 3.18% إلى 89.89 دولارا للبرميل، وعقود أكتوبر الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.43% إلى 83.88 دولارا.

https://sputnikarabic.ae/20220906/انخفاض-أسعار-الغاز-في-أوروبا-إلى-نحو-2215-دولارا-1067349388.html

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اقتصاد, تصدير, أخبار الاتحاد الأوروبي, انخفاض النفط