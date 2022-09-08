https://sputnikarabic.ae/20220908/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تسجل-تراجعا-بنسبة-أكثر-من-6-لتصل-إلى-أقل-من-2100-دولار--1067462123.html
أسعار الغاز في أوروبا تسجل تراجعا بنسبة أكثر من 6% لتصل إلى أقل من 2100 دولار
أسعار الغاز في أوروبا تسجل تراجعا بنسبة أكثر من 6% لتصل إلى أقل من 2100 دولار
سجلت أسعار الغاز في أوروبا تراجعا بنسبة 6% لتصل إلى أقل من 2100 دولار لكل ألف متر مكعب. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T07:35+0000
2022-09-08T07:35+0000
2022-09-08T07:35+0000
اقتصاد
تصدير
أخبار الاتحاد الأوروبي
انخفاض النفط
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وأشارت بيانات بورصة لندن "ICE" عند افتتاح التداول اليوم الخميس، إلى تراجع أسعار أسهم الغاز في أوروبا بنسبة تزيد عن 6%، حيث يتم تداولها دون 2100 دولار لكل ألف متر مكعب.في غضون ذلك، انخفضت أسعار النفط العالمية بنسبة 3% لتصل إلى ما دون 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 8 فبراير/شباط الماضي.ووفقا لبيانات التداول فقد انخفضت العلامة التجارية الأمريكية WTI إلى أقل من 85 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 25 يناير/كانون الأول الماضي.وأشارت البيانات إلى أنه اعتبارا من 16:19 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر لخام برنت بنسبة 3.18% إلى 89.89 دولارا للبرميل، وعقود أكتوبر الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.43% إلى 83.88 دولارا.
https://sputnikarabic.ae/20220906/انخفاض-أسعار-الغاز-في-أوروبا-إلى-نحو-2215-دولارا-1067349388.html
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اقتصاد, تصدير, أخبار الاتحاد الأوروبي, انخفاض النفط
اقتصاد, تصدير, أخبار الاتحاد الأوروبي, انخفاض النفط
أسعار الغاز في أوروبا تسجل تراجعا بنسبة أكثر من 6% لتصل إلى أقل من 2100 دولار
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سجلت أسعار الغاز في أوروبا تراجعا بنسبة 6% لتصل إلى أقل من 2100 دولار لكل ألف متر مكعب.
وأشارت بيانات بورصة لندن "ICE" عند افتتاح التداول اليوم الخميس، إلى تراجع أسعار أسهم الغاز في أوروبا بنسبة تزيد عن 6%، حيث يتم تداولها دون 2100 دولار لكل ألف متر مكعب.
كما أظهرت مؤشرات أكبر مركز أوروبي "TTF" أن العقود الآجلة لشهر أكتوبر/تشرين الأول انخفضت إلى مستوى 2068 دولارا لكل ألف متر مكعب (أي بتراجع بنسبة 5.5%). اعتبارا من 09:05 بتوقيت موسكو، كانت الأسعار عند مستوى 2047.3 دولار (-6.5%). ديناميات عروض الأسعار مأخوذة من سعر التسوية لليوم السابق؛ 2189.4 دولار لكل ألف متر مكعب.
في غضون ذلك، انخفضت أسعار
النفط العالمية بنسبة 3% لتصل إلى ما دون 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 8 فبراير/شباط الماضي.
ووفقا لبيانات التداول فقد انخفضت العلامة التجارية الأمريكية WTI إلى أقل من 85 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 25 يناير/كانون الأول الماضي.
وأشارت البيانات إلى أنه اعتبارا من 16:19 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر لخام برنت بنسبة 3.18% إلى 89.89 دولارا للبرميل، وعقود أكتوبر الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.43% إلى 83.88 دولارا.