عربي
مشاهد مباشرة من قلعة بالمورال حيث تتواجد الملكة البريطانية... توافد أفراد العائلة المالكة... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20220908/ألمانيا-وتفاعلات-أزمة-الطاقة-لغط-المحطات-النووية-صداع-في-رأس-شولتز-وحكومته-1067487999.html
ألمانيا وتفاعلات أزمة الطاقة... لغط المحطات النووية صداع في رأس شولتز وحكومته
ألمانيا وتفاعلات أزمة الطاقة... لغط المحطات النووية صداع في رأس شولتز وحكومته
لعل الحالة الألمانية هي الأبرز في الدلالة على تفاعلات أزمة الطاقة التي تمر بها البلاد جراء العقوبات المفروضة على روسيا. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T16:03+0000
2022-09-08T16:03+0000
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058648517_0:0:2913:1640_1920x0_80_0_0_3e54b2fe9e3a287d034a6d556a526f10.jpg
قرارات "للترقيع" وليست للعلاج الحاسم، وانتقادات شعبية لتصرفات حكومية، ومحاولات للدوران حول الأزمة بعيدا عن النفاذ إليها وإيجاد حل جذري لها، والاكتفاء بإطلاق بروباغندا إعلامية غير بناءة... هكذا تتفاعل أزمة الطاقة في الداخل الألماني.قرار بقاء المحطات النووية في وضع استعداد في محاولة مواجهة نقص الطاقة الأكيد، هو أحد أهم تلك القرارات التي سببت صداعا للحكومة الألمانية.ففي الوقت الذي قال فيه مسؤولون، يوم الاثنين الماضي، إن ألمانيا ستبقي محطتين للطاقة النووية في وضع الاستعداد حتى الربيع المقبل لمنع نقص الطاقة، قال متحدث باسم وزارة البيئة الألمانية إنه يتعين على المشرعين الألمان تعديل التشريعات القائمة للسماح لمحطات الطاقة النووية بالبقاء في وضع الاستعداد بعد الخروج المزمع من الطاقة النووية في نهاية هذا العام.وبين هذا وذاك نال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قسطا من الانتقاد أثناء كلمته في البرلمان الألماني خلال مناقشة الميزانية، بسبب وضعه عددا من المحطات النووية في وضع الاستعداد.ومن المفترض أن إعلان الحكومة الألمانية عن بقاء محطتين نوويتين في وضع الاستعداد، جاء بعد اختبار إجهاد لنظام الطاقة لفحص أمن شبكة الكهرباء في البلاد لفصل الشتاء، حيث أكدت الحكومة أن اختبار الإجهاد يرجع في جزء منه إلى الجفاف الصيفي ومشاكل الطاقة النووية الفرنسية والوضع المتوتر في سوق الطاقة بسبب العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.وخلصت إلى أنه في حين أن أزمة الكهرباء أو الانقطاع أمر غير مرجح، فإنه "لا يمكن استبعادها بالكامل"، ولذلك فقد حدد وزر الاقتصاد الألماني أن بلاده ستستمر في التخلص التدريجي من الطاقة النووية مع بقاء محطتين فقط مفتوحتين خلال شتاء 2022/2023 في جنوب ألمانيا: إيزار 2 ونيكارويستهايم.وأضاف هابيك أن الطاقة النووية ستبقى على الدوام تقنية عالية الخطورة، والنفايات عالية النشاط الإشعاعي ستثقل كاهل عشرات الأجيال المقبلة".وكان من المفترض أن تتخلى ألمانيا تدريجياً عن محطات الطاقة النووية الخاصة بها بحلول نهاية هذا العام بسبب قرار حكومة المستشارة السابقة أنغيلا ميركل في أعقاب أزمة فوكوشيما عام 2011 في اليابان.لكن الحكومات الأوروبية تتعرض لضغوط لمعالجة المخاوف المتزايدة من نقص الغاز الطبيعي واحتمال انقطاع التيار الكهربائي أو التدفئة هذا الشتاء، حيث قطعت روسيا مؤخرًا إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" بينما تتدافع الدول للعثور على مصادر أخرى للغاز الطبيعي - غالبًا ما يستخدم للتدفئة.
https://sputnikarabic.ae/20211231/التزاما-بأفكار-الثورة-الخضراء-ألمانيا-تغلق-نصف-محطاتها-النووية-1054800396.html
https://sputnikarabic.ae/20220830/تسارع-التضخم-في-ألمانيا-إلى-أعلى-مستوى-خلال-40-عاما-مع-ارتفاع-أسعار-الطاقة-1067061796.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058648517_213:0:2873:1995_1920x0_80_0_0_9eff230e7af393db6ccef36d6c5d8c15.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ألمانيا
أخبار ألمانيا

ألمانيا وتفاعلات أزمة الطاقة... لغط المحطات النووية صداع في رأس شولتز وحكومته

16:03 GMT 08.09.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
لعل الحالة الألمانية هي الأبرز في الدلالة على تفاعلات أزمة الطاقة التي تمر بها البلاد جراء العقوبات المفروضة على روسيا.
قرارات "للترقيع" وليست للعلاج الحاسم، وانتقادات شعبية لتصرفات حكومية، ومحاولات للدوران حول الأزمة بعيدا عن النفاذ إليها وإيجاد حل جذري لها، والاكتفاء بإطلاق بروباغندا إعلامية غير بناءة... هكذا تتفاعل أزمة الطاقة في الداخل الألماني.
بناء محطة نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
التزاما بأفكار الثورة الخضراء.. ألمانيا تغلق نصف محطاتها النووية
31 ديسمبر 2021, 15:23 GMT
قرار بقاء المحطات النووية في وضع استعداد في محاولة مواجهة نقص الطاقة الأكيد، هو أحد أهم تلك القرارات التي سببت صداعا للحكومة الألمانية.
ففي الوقت الذي قال فيه مسؤولون، يوم الاثنين الماضي، إن ألمانيا ستبقي محطتين للطاقة النووية في وضع الاستعداد حتى الربيع المقبل لمنع نقص الطاقة، قال متحدث باسم وزارة البيئة الألمانية إنه يتعين على المشرعين الألمان تعديل التشريعات القائمة للسماح لمحطات الطاقة النووية بالبقاء في وضع الاستعداد بعد الخروج المزمع من الطاقة النووية في نهاية هذا العام.

وأضاف المتحدث أنه يتوقع أن يسمح الموقف بإنذار مسبق بوقت كافٍ لتشغيل المحطات قبل أي انقطاع محتمل للتيار الكهربائي، مؤكدا أنه إذا تم إعادتها إلى الإنترنت، فيجب أن تظل نشطة حتى نهاية تشغيل الخط، مضيفًا أنه لا يمكن إيقاف تشغيلها وتشغيلها "مثل آلات القهوة".

وبين هذا وذاك نال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قسطا من الانتقاد أثناء كلمته في البرلمان الألماني خلال مناقشة الميزانية، بسبب وضعه عددا من المحطات النووية في وضع الاستعداد.
ومن المفترض أن إعلان الحكومة الألمانية عن بقاء محطتين نوويتين في وضع الاستعداد، جاء بعد اختبار إجهاد لنظام الطاقة لفحص أمن شبكة الكهرباء في البلاد لفصل الشتاء، حيث أكدت الحكومة أن اختبار الإجهاد يرجع في جزء منه إلى الجفاف الصيفي ومشاكل الطاقة النووية الفرنسية والوضع المتوتر في سوق الطاقة بسبب العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.
انخفاض معدلات التضخم في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
تسارع التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى خلال 40 عاما مع ارتفاع أسعار الطاقة
30 أغسطس, 19:07 GMT
وخلصت إلى أنه في حين أن أزمة الكهرباء أو الانقطاع أمر غير مرجح، فإنه "لا يمكن استبعادها بالكامل"، ولذلك فقد حدد وزر الاقتصاد الألماني أن بلاده ستستمر في التخلص التدريجي من الطاقة النووية مع بقاء محطتين فقط مفتوحتين خلال شتاء 2022/2023 في جنوب ألمانيا: إيزار 2 ونيكارويستهايم.
وأضاف هابيك أن الطاقة النووية ستبقى على الدوام تقنية عالية الخطورة، والنفايات عالية النشاط الإشعاعي ستثقل كاهل عشرات الأجيال المقبلة".

لكل تلك الأسباب فإن المعارضة لهذا الأمر تتنامى في الداخل الألماني، خاصة في حزب الخضرالألماني الذي يعارض في الأساس الطاقة النووية، والذي يتزعمه الوزير هابيك بالمناسبة.

وكان من المفترض أن تتخلى ألمانيا تدريجياً عن محطات الطاقة النووية الخاصة بها بحلول نهاية هذا العام بسبب قرار حكومة المستشارة السابقة أنغيلا ميركل في أعقاب أزمة فوكوشيما عام 2011 في اليابان.
لكن الحكومات الأوروبية تتعرض لضغوط لمعالجة المخاوف المتزايدة من نقص الغاز الطبيعي واحتمال انقطاع التيار الكهربائي أو التدفئة هذا الشتاء، حيث قطعت روسيا مؤخرًا إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" بينما تتدافع الدول للعثور على مصادر أخرى للغاز الطبيعي - غالبًا ما يستخدم للتدفئة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الملكة إليزابيث الثانية وكونتيسة وسكس صوفي - سبوتنيك عربيمشاهد مباشرة من قلعة بالمورال حيث تتواجد الملكة البريطانية... توافد أفراد العائلة المالكة... فيديو 16:40 GMTПротивотанковые мины ТМ-62М на поле рядом с Бахмутом в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала