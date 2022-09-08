https://sputnikarabic.ae/20220908/أمريكا-تخصص-أكثر-من-ملياري-دولار-مساعدات-عسكرية-لأوكرانيا-و18-دولة-أوروبية-أخرى-1067480047.html
أمريكا تخصص أكثر من ملياري دولار "مساعدات عسكرية" لأوكرانيا و18 دولة أوروبية أخرى
أمريكا تخصص أكثر من ملياري دولار "مساعدات عسكرية" لأوكرانيا و18 دولة أوروبية أخرى
قالت تقارير إعلامية إن الولايات المتحدة أعلنت عن تخصيص أكثر من ملياري دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا ودول أوروبية أخرى. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T12:32+0000
2022-09-08T12:32+0000
2022-09-08T12:32+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفقا لـ إيه بي، قام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بزيارة إلى كييف، اليوم الخميس، حيث أعلن موافقة إدارة بايدن عن مساعدات عسكرية كبيرة جديدة تزيد قيمتها عن ملياري دولار لأوكرانيا ودول أوروبية أخرى مهددة من روسيا.في اجتماعات مع كبار المسؤولين الأوكرانيين، قال بلينكين إن إدارة بايدن أبلغت الكونغرس بنيتها تقديم ملياري دولار في شكل تمويل عسكري أجنبي طويل الأجل لأوكرانيا و18 من جيرانها، بما في ذلك أعضاء الناتو وشركاء الأمن الإقليميون، وهم "الأكثر احتمالاً".وفي انتظار موافقة الكونغرس المتوقعة، سيذهب حوالي مليار دولار من هذا المبلغ إلى أوكرانيا وسيتم تقسيم الباقي بين ألبانيا والبوسنة وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك وإستونيا وجورجيا واليونان وكوسوفو ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا والجبل الأسود والشمال، ومقدونيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا.وأضافت أن "هذه المساعدة تظهر مرة أخرى التزامنا الراسخ بمستقبل أوكرانيا كدولة ديمقراطية وذات سيادة ومستقلة، فضلاً عن أمن الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20220612/بايدن-يصف-مساعدة-أوكرانيا-بأنها-سبب-في-ارتفاع-أسعار-البنزين-داخل-الولايات-المتحدة-1063462448.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تخصص أكثر من ملياري دولار "مساعدات عسكرية" لأوكرانيا و18 دولة أوروبية أخرى
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قالت تقارير إعلامية إن الولايات المتحدة أعلنت عن تخصيص أكثر من ملياري دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا ودول أوروبية أخرى.
ووفقا لـ
إيه بي، قام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بزيارة إلى كييف، اليوم الخميس، حيث أعلن موافقة إدارة بايدن عن مساعدات عسكرية كبيرة جديدة تزيد قيمتها عن ملياري دولار لأوكرانيا ودول أوروبية أخرى مهددة من روسيا.
في اجتماعات
مع كبار المسؤولين الأوكرانيين، قال بلينكين إن إدارة بايدن أبلغت الكونغرس بنيتها تقديم ملياري دولار في شكل تمويل عسكري أجنبي طويل الأجل لأوكرانيا و18 من جيرانها، بما في ذلك أعضاء الناتو وشركاء الأمن الإقليميون، وهم "الأكثر احتمالاً".
وفي انتظار موافقة الكونغرس المتوقعة، سيذهب حوالي مليار دولار من هذا المبلغ إلى أوكرانيا وسيتم تقسيم الباقي
بين ألبانيا والبوسنة وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك وإستونيا وجورجيا واليونان وكوسوفو ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا والجبل الأسود والشمال، ومقدونيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا.
وقالت الوزارة إنها ستوجه لمساعدة تلك الدول "للردع والدفاع ضد التهديدات الناشئة لسيادتها وسلامة أراضيها" من خلال تعزيز تكاملها العسكري مع الناتو ومواجهة "النفوذ الروسي".
وأضافت أن "هذه المساعدة تظهر مرة أخرى التزامنا الراسخ بمستقبل أوكرانيا كدولة ديمقراطية وذات سيادة ومستقلة، فضلاً عن أمن الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء المنطقة".