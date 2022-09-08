عربي
https://sputnikarabic.ae/20220908/أمريكا-تخصص-أكثر-من-ملياري-دولار-مساعدات-عسكرية-لأوكرانيا-و18-دولة-أوروبية-أخرى-1067480047.html
أمريكا تخصص أكثر من ملياري دولار "مساعدات عسكرية" لأوكرانيا و18 دولة أوروبية أخرى
أمريكا تخصص أكثر من ملياري دولار "مساعدات عسكرية" لأوكرانيا و18 دولة أوروبية أخرى
قالت تقارير إعلامية إن الولايات المتحدة أعلنت عن تخصيص أكثر من ملياري دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا ودول أوروبية أخرى. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T12:32+0000
2022-09-08T12:32+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056804425_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_c6052eadba4e59df13b1b160bba8a17c.jpg
ووفقا لـ إيه بي، قام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بزيارة إلى كييف، اليوم الخميس، حيث أعلن موافقة إدارة بايدن عن مساعدات عسكرية كبيرة جديدة تزيد قيمتها عن ملياري دولار لأوكرانيا ودول أوروبية أخرى مهددة من روسيا.في اجتماعات مع كبار المسؤولين الأوكرانيين، قال بلينكين إن إدارة بايدن أبلغت الكونغرس بنيتها تقديم ملياري دولار في شكل تمويل عسكري أجنبي طويل الأجل لأوكرانيا و18 من جيرانها، بما في ذلك أعضاء الناتو وشركاء الأمن الإقليميون، وهم "الأكثر احتمالاً".وفي انتظار موافقة الكونغرس المتوقعة، سيذهب حوالي مليار دولار من هذا المبلغ إلى أوكرانيا وسيتم تقسيم الباقي بين ألبانيا والبوسنة وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك وإستونيا وجورجيا واليونان وكوسوفو ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا والجبل الأسود والشمال، ومقدونيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا.وأضافت أن "هذه المساعدة تظهر مرة أخرى التزامنا الراسخ بمستقبل أوكرانيا كدولة ديمقراطية وذات سيادة ومستقلة، فضلاً عن أمن الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20220612/بايدن-يصف-مساعدة-أوكرانيا-بأنها-سبب-في-ارتفاع-أسعار-البنزين-داخل-الولايات-المتحدة-1063462448.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056804425_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_68e1e70af8f734f18760824c182b6e2c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تخصص أكثر من ملياري دولار "مساعدات عسكرية" لأوكرانيا و18 دولة أوروبية أخرى

12:32 GMT 08.09.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قالت تقارير إعلامية إن الولايات المتحدة أعلنت عن تخصيص أكثر من ملياري دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا ودول أوروبية أخرى.
ووفقا لـ إيه بي، قام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بزيارة إلى كييف، اليوم الخميس، حيث أعلن موافقة إدارة بايدن عن مساعدات عسكرية كبيرة جديدة تزيد قيمتها عن ملياري دولار لأوكرانيا ودول أوروبية أخرى مهددة من روسيا.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
بايدن يصف مساعدة أوكرانيا بأنها سبب في ارتفاع أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة
12 يونيو, 06:07 GMT
في اجتماعات مع كبار المسؤولين الأوكرانيين، قال بلينكين إن إدارة بايدن أبلغت الكونغرس بنيتها تقديم ملياري دولار في شكل تمويل عسكري أجنبي طويل الأجل لأوكرانيا و18 من جيرانها، بما في ذلك أعضاء الناتو وشركاء الأمن الإقليميون، وهم "الأكثر احتمالاً".
وفي انتظار موافقة الكونغرس المتوقعة، سيذهب حوالي مليار دولار من هذا المبلغ إلى أوكرانيا وسيتم تقسيم الباقي بين ألبانيا والبوسنة وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك وإستونيا وجورجيا واليونان وكوسوفو ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا والجبل الأسود والشمال، ومقدونيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا.

وقالت الوزارة إنها ستوجه لمساعدة تلك الدول "للردع والدفاع ضد التهديدات الناشئة لسيادتها وسلامة أراضيها" من خلال تعزيز تكاملها العسكري مع الناتو ومواجهة "النفوذ الروسي".

وأضافت أن "هذه المساعدة تظهر مرة أخرى التزامنا الراسخ بمستقبل أوكرانيا كدولة ديمقراطية وذات سيادة ومستقلة، فضلاً عن أمن الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء المنطقة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Противотанковые мины ТМ-62М на поле рядом с Бахмутом в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала