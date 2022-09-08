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https://sputnikarabic.ae/20220908/إجلاء-الأطفال-والنساء-من-كوبيانسك-بسبب-قصف-القوات-الأوكرانية-للمدينة-1067463239.html
إجلاء الأطفال والنساء من كوبيانسك بسبب قصف القوات الأوكرانية للمدينة
إجلاء الأطفال والنساء من كوبيانسك بسبب قصف القوات الأوكرانية للمدينة
أعلن رئيس إدارة مدينة خيرسون، فيتالي غانتشيف، بدء عملية إجلاء الأطفال والنساء من منطقة كوبيانسك وضواحيها بسبب قصف القوات الأوكرانية للمنطقة. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T08:14+0000
2022-09-08T08:14+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
عملية إجلاء
أخبار أوكرانيا
قصف
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وقال غانتشيف في فيديو بثته قناة الخدمة الصحفية للإدارة الإقليمية على "تليغرام"، اليوم الخميس: "اليوم، يتطور الوضع في كوبيانسك لدرجة أننا مضطرون إلى ضمان إجلاء السكان، على الأقل من الأطفال والنساء، بسبب حقيقة أن المدينة تتعرض باستمرار للإرهاب والهجمات الصاروخية المستمرة من القوات المسلحة الأوكرانية، التي لا تتوقف عن محاولات تدمير البنية التحتية للمدينة".خلال العملية الخاصة في أوكرانيا، سيطرت القوات المسلحة الروسية وقوات جمهورية لوغانسك الشعبية على جزء من منطقة خاركوف، حيث تم إنشاء أربع إدارات للمقاطعات مع مراكز إدارية في مدن فولشانسك وإيزيوم وكوبيانسك وقرية كازاشيا لوبان. في المنطقة، التي يبلغ عدد سكانها، وفقا للتقديرات المؤقتة للإدارة الجديدة، 230 ألف شخص، يتم استخدام كل من الروبل والهريفنيا. يحصل سكان هذه المناطق على علاوات لمرة واحدة ومعاشات تقاعدية، وبدأ موظفو القطاع العام في تلقي رواتبهم.
https://sputnikarabic.ae/20220828/القوات-الأوكرانية-تجدد-استهداف-المدنيين-في-مقاطعة-خيرسون-1066933387.html
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روسيا, عملية إجلاء, أخبار أوكرانيا, قصف
روسيا, عملية إجلاء, أخبار أوكرانيا, قصف

إجلاء الأطفال والنساء من كوبيانسك بسبب قصف القوات الأوكرانية للمدينة

08:14 GMT 08.09.2022
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورإجلاء جماعي للمدنيين من جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أراضي روسيا في منطقة ء روستوف الروسية، 18 فبراير 2022
إجلاء جماعي للمدنيين من جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أراضي روسيا في منطقة ء روستوف الروسية، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© Sputnik . Sergey Baturin
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أعلن رئيس إدارة مدينة خيرسون، فيتالي غانتشيف، بدء عملية إجلاء الأطفال والنساء من منطقة كوبيانسك وضواحيها بسبب قصف القوات الأوكرانية للمنطقة.
وقال غانتشيف في فيديو بثته قناة الخدمة الصحفية للإدارة الإقليمية على "تليغرام"، اليوم الخميس: "اليوم، يتطور الوضع في كوبيانسك لدرجة أننا مضطرون إلى ضمان إجلاء السكان، على الأقل من الأطفال والنساء، بسبب حقيقة أن المدينة تتعرض باستمرار للإرهاب والهجمات الصاروخية المستمرة من القوات المسلحة الأوكرانية، التي لا تتوقف عن محاولات تدمير البنية التحتية للمدينة".
وفقا لغانتشيف، تسببت القوات المسلحة الأوكرانية في "أضرار مادية ومعنوية خطيرة" للسكان، ويظل الإجلاء هو السبيل الوحيد لإنقاذ المدنيين.
جسر فوق نهر دنيبر في ريف خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
القوات الأوكرانية تجدد استهداف المدنيين في مقاطعة خيرسون
28 أغسطس, 14:50 GMT
خلال العملية الخاصة في أوكرانيا، سيطرت القوات المسلحة الروسية وقوات جمهورية لوغانسك الشعبية على جزء من منطقة خاركوف، حيث تم إنشاء أربع إدارات للمقاطعات مع مراكز إدارية في مدن فولشانسك وإيزيوم وكوبيانسك وقرية كازاشيا لوبان. في المنطقة، التي يبلغ عدد سكانها، وفقا للتقديرات المؤقتة للإدارة الجديدة، 230 ألف شخص، يتم استخدام كل من الروبل والهريفنيا. يحصل سكان هذه المناطق على علاوات لمرة واحدة ومعاشات تقاعدية، وبدأ موظفو القطاع العام في تلقي رواتبهم.
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Противотанковые мины ТМ-62М на поле рядом с Бахмутом в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:07 GMT
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