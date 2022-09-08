https://sputnikarabic.ae/20220908/إسرائيل-ترفض-تغيير-قواعد-الاشتباك-المحكمة-الاتحادية-ترد-دعوى-حل-البرلمان-العراقي-1067483254.html

إسرائيل ترفض تغيير قواعد الاشتباك... المحكمة الاتحادية ترد دعوى حل البرلمان العراقي

إسرائيل ترفض تغيير قواعد الاشتباك... المحكمة الاتحادية ترد دعوى حل البرلمان العراقي

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، مطالبات أمريكية بضرورة تغيير قواعد إطلاق النار والاشتباك الخاصة بالجيش الإسرائيلي على خلفية التحقيق العسكري في مقتل... 08.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-08T14:05+0000

2022-09-08T14:05+0000

2022-09-08T14:05+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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إسرائيل ترفض تغيير قواعد الاشتباك.. المحكمة الاتحادية ترد دعوى حل البرلمان العراقي إسرائيل ترفض تغيير قواعد الاشتباك.. المحكمة الاتحادية ترد دعوى حل البرلمان العراقي

إسرائيل ترفض المطالبات الأمريكية بتغيير قواعد الاشتباك في الضفة.. وتحث السلطة على منع أعمال المقاومة الفلسطينيةوفيما قال لابيد في رسالته للولايات المتحدة، إن بلاده تقاتل من أجل حياتها، مشددا على أن الجنود الإسرائيليين يحظون بالدعم الكامل من حكومته، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن رئيس أركان الجيش هو فقط من يقرر التعليمات الخاصة بإطلاق النار، وفقا للحاجة العملياتية وقيم الجيش، مبينا أنه لن يحدث تدخل سياسي في هذه المسألة، وأن جنود الجيش الإسرائيلي لديهم الدعم الكامل لتنفيذ مهامهم.وقال الباحث في العلوم السياسية، جهاد الحرازين، إن إسرائيل ما زالت تمارس إرهابها ضد الشعب الفلسطيني أمام العالم كله ما يدلل بشكل لا يقبل الشك على أن الجيش الإسرائيلي ليس هو الجيش الأخلاقي.ولفت إلى أن أمريكا اضطرت إلى تلك المطالبة بعد ظهور التحقيقات لكن فوجئت بالرد الإسرائيلي الرافض، مشيرا إلى أن مطالبة إسرائيل للسلطة أن توقف أشكال المقاومة هو نوع من الهراء لأن المقاومة ليست قرارا فلسطينيا وإنما هي قرار دولي وحق للشعب الفلسطيني ضد المستعمر بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها إسرائيل نفسها مثل المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية لاهاي وقرارا رقم 2674 الصادر عن الأمم المتحدة وغيرها.المحكمة الاتحادية في العراق ترد دعوى حل مجلس النواب المقدم من التيار الصدري لعدم الاختصاصأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، رد الدعوى المقدمة من عدد من قيادات التيار الصدري لحل مجلس النواب، مرجعة ذلك إلى أن حل المجلس ليس من اختصاصها.وأشار بيان المحكمة إلى أن اختصاصاتها محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا، وليس من ضمنها حل البرلمان.وذكر أستاذ العلوم السياسية، إحسان الشمري، إن هناك صدمة لدى الرأي العام العراقي مما صدر من المحكمة الاتحادية، خاصة طبيعة الحيثيات التي قدمتها حول القرار من ان البرلمان تجاوز المدد القانونية لانعقاده وأصبح مهددا لأمن البلد وأن البرلمان وأعضاءه أصبحوا يمثلون مصالح الكتل السياسية وليس مصالح الشعب مما يمثل وثيقة إدانة.وأوضح أن الكتل السياسية تعيد تموضعها في ضوء هذا القرار سواء أكان التيار الصدري أو الإطار التنسيقي، لافتا إلى أن العصيان المدني أمر وارد حدوثه في الفترة المقبلة وربما يحدث تصعيد وصدام بغرض حل البرلمان.مباحثات ليبية ألمانية لتنظيم منتدى اقتصادي.. والسفير الأمريكي يشدد على إسراع وتيرة إجراء الانتخاباتبحثت ألمانيا وليبيا، إمكانية تنظيم منتدى اقتصادي ليبي ألماني ومعرض يشمل أنشطة وبرامج متنوعة، حيث جاء بحث فكرة تنظيم المنتدى بناء على توجيهات وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الليبي، سلامة الغويل، بعد لقاء جمع رئيس فريق العمل الاستشاري والاقتصادي ومستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، بأنيكا أنجلز، القائم بالأعمال بالسفارة الألمانية لدى ليبيا.وشهد اللقاء بحث سبل تعميق العلاقات بين البلدين، وسبل التعاون الاقتصادي المشترك خاصة في المشروعات الاستثمارية، ورفع حجم التبادل التجاري، وتنظيم انسياب رأس المال وانتقال الأفراد والتعاون الإنمائي.ويرى المحلل السياسي الليبي، محمود إسماعيل، أن المبادرة الألمانية هي تطوير لمنتدى باريس مرورا بمؤتمر برلين الأول والثاني، لافتا إلى أن ألمانيا دخلت على خط الأزمة من خلال المباحثات التي أدت إلى وقف إطلاق النار.ولفت إلى أنها محاولة لحل المشكلة السياسية من خلال الاقتصاد، مشيرا إلى أن المشكلة قد تكون أكثر تعقيدا من ذلك، مضيفا أن ألمانيا تسعى لتأمين مصالحها النفطية من الغاز والبترول لتأمين شيء من احتياجاتها بعد توقف الغاز الروسي.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك

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