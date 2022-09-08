عربي
مشاهد مباشرة من قلعة بالمورال حيث تتواجد الملكة البريطانية... توافد أفراد العائلة المالكة... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20220908/إسرائيل-تعتقل-فلسطينيا-خطط-لهجوم-كبير-في-تل-أبيب-فيديو-وصور-1067488963.html
إسرائيل تعتقل فلسطينيا خطط لهجوم كبير في تل أبيب... فيديو وصور
إسرائيل تعتقل فلسطينيا خطط لهجوم كبير في تل أبيب... فيديو وصور
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، باعتقال الشرطة الإسرائيلية شابا فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ هجوم إطلاق نار في تل أبيب. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T16:22+0000
2022-09-08T16:22+0000
إسرائيل
تل أبيب
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/07/1060958558_0:112:1472:940_1920x0_80_0_0_a40ba873150b0f7bc060f612a23e1af4.jpg
وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء اليوم الخميس، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت شابا فلسطينيا من مدينة نابلس قد خطط للقيام لعملية إطلاق نار واسعة في مدينة تل أبيب.وأوضحت الصحيفة أن "المعتقل الفلسطيني محمد الميناوي (20 عاما)، من سكان مدينة نابلس، قد تم اعتقاله في مدينة يافا وبحوزته سلاح كلاشينكوف وعبوات ناسفة، كان يخطط للقيام بعملية إطلاق نار في تل أبيب، رغم أنه سبق إلقاء القبض عليه من قبل وبحوزته سكين كان يعتزم القيام بعملية إرهابية"، في شهر مايو/أيار الماضي.وذكرت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الفلسطيني ابن الـ 19 عاما كان يعتزم القيام بعملية "إرهابية" ويصبح "شهيدا"، وذلك من خلال التحقيق المبدئي للشرطة الإسرائيلية له، فور إلقاء القبض عليه.وأشارت إلى أن عناصر الشرطة اشتبهت في الفلسطيني أثناء دوريتها العادية في مدينة يافا، ولفت انتباه عناصر الشرطة تحركات مشبوهة للمعتقل، وطلبوا منه التوقف ثم تم اعتقاله.
إسرائيل
تل أبيب
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/07/1060958558_74:0:1382:981_1920x0_80_0_0_c03473c809672a8e526929ece6f9701b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, تل أبيب, أخبار العالم الآن
إسرائيل, تل أبيب, أخبار العالم الآن

إسرائيل تعتقل فلسطينيا خطط لهجوم كبير في تل أبيب... فيديو وصور

16:22 GMT 08.09.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIخبراء الطب الشرعي يحققون في موقع هجوم إطلاق نار في شارع ديزنغوف في وسط مدينة تل أبيب الساحلية على البحر المتوسط في إسرائيل، 7 نيسان/ أبريل 2022
خبراء الطب الشرعي يحققون في موقع هجوم إطلاق نار في شارع ديزنغوف في وسط مدينة تل أبيب الساحلية على البحر المتوسط في إسرائيل، 7 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، باعتقال الشرطة الإسرائيلية شابا فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ هجوم إطلاق نار في تل أبيب.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء اليوم الخميس، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت شابا فلسطينيا من مدينة نابلس قد خطط للقيام لعملية إطلاق نار واسعة في مدينة تل أبيب.
وأوضحت الصحيفة أن "المعتقل الفلسطيني محمد الميناوي (20 عاما)، من سكان مدينة نابلس، قد تم اعتقاله في مدينة يافا وبحوزته سلاح كلاشينكوف وعبوات ناسفة، كان يخطط للقيام بعملية إطلاق نار في تل أبيب، رغم أنه سبق إلقاء القبض عليه من قبل وبحوزته سكين كان يعتزم القيام بعملية إرهابية"، في شهر مايو/أيار الماضي.
وذكرت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الفلسطيني ابن الـ 19 عاما كان يعتزم القيام بعملية "إرهابية" ويصبح "شهيدا"، وذلك من خلال التحقيق المبدئي للشرطة الإسرائيلية له، فور إلقاء القبض عليه.
وأشارت إلى أن عناصر الشرطة اشتبهت في الفلسطيني أثناء دوريتها العادية في مدينة يافا، ولفت انتباه عناصر الشرطة تحركات مشبوهة للمعتقل، وطلبوا منه التوقف ثم تم اعتقاله.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الملكة إليزابيث الثانية وكونتيسة وسكس صوفي - سبوتنيك عربيمشاهد مباشرة من قلعة بالمورال حيث تتواجد الملكة البريطانية... توافد أفراد العائلة المالكة... فيديو 16:40 GMTПротивотанковые мины ТМ-62М на поле рядом с Бахмутом в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала