إسرائيل تعتقل فلسطينيا خطط لهجوم كبير في تل أبيب... فيديو وصور
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIخبراء الطب الشرعي يحققون في موقع هجوم إطلاق نار في شارع ديزنغوف في وسط مدينة تل أبيب الساحلية على البحر المتوسط في إسرائيل، 7 نيسان/ أبريل 2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، باعتقال الشرطة الإسرائيلية شابا فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ هجوم إطلاق نار في تل أبيب.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء اليوم الخميس، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت شابا فلسطينيا من مدينة نابلس قد خطط للقيام لعملية إطلاق نار واسعة في مدينة تل أبيب.
פלסטיני נעצר ביפו עם רובה ומטענים. המשטרה: הודה שתכנן פיגוע https://t.co/XPuYmVuLbz— Haaretz הארץ (@Haaretz) September 8, 2022
وأوضحت الصحيفة أن "المعتقل الفلسطيني محمد الميناوي (20 عاما)، من سكان مدينة نابلس، قد تم اعتقاله في مدينة يافا وبحوزته سلاح كلاشينكوف وعبوات ناسفة، كان يخطط للقيام بعملية إطلاق نار في تل أبيب، رغم أنه سبق إلقاء القبض عليه من قبل وبحوزته سكين كان يعتزم القيام بعملية إرهابية"، في شهر مايو/أيار الماضي.
מפכ"ל המשטרה שבתאי: "נמנע פיגוע מאוד גדול, המחבל היה מצויד ברובה עם מחסנית טעונה ומטענים מלאים במסמרים. שני שוטרי יס"מ שהיו במקום זיהו את החשוד, קראו לו לבדיקה וזיהו את החימוש שהיה בתיק. המחבל הודה שהיה בדרך לפיגוע באזור הומה קהל"@daniel_elazar pic.twitter.com/U1aQADcuzi— כאן חדשות (@kann_news) September 8, 2022
وذكرت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الفلسطيني ابن الـ 19 عاما كان يعتزم القيام بعملية "إرهابية" ويصبح "شهيدا"، وذلك من خلال التحقيق المبدئي للشرطة الإسرائيلية له، فور إلقاء القبض عليه.
מחבל פלסטיני נלכד ביפו עם קלאצ'ניקוב ומטעני צינור. "באתי לבצע פיגוע בתל אביב" >>— ערוץ 7 (@arutz7heb) September 8, 2022
https://t.co/fg5UoT61XI@IdoBenp pic.twitter.com/QIWHXQxYUr
وأشارت إلى أن عناصر الشرطة اشتبهت في الفلسطيني أثناء دوريتها العادية في مدينة يافا، ولفت انتباه عناصر الشرطة تحركات مشبوهة للمعتقل، وطلبوا منه التوقف ثم تم اعتقاله.