https://sputnikarabic.ae/20220908/إعلام-أمريكا-تدفع-إسرائيل-لاتخاذ-خطوات-تحقق-الاستقرار-في-السلطة-الفلسطينية-1067484219.html

إعلام: أمريكا تدفع إسرائيل لاتخاذ خطوات تحقق الاستقرار في السلطة الفلسطينية

إعلام: أمريكا تدفع إسرائيل لاتخاذ خطوات تحقق الاستقرار في السلطة الفلسطينية

طالبت الإدارة الأمريكية، الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، باتخاذ خطوات عاجلة من أجل تحقيق الاستقرار في السلطة الفلسطينية. 08.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-08T14:12+0000

2022-09-08T14:12+0000

2022-09-08T14:12+0000

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ونقل الموقع الإلكتروني إكسيوس، مساء اليوم الخميس، عن مسؤولين إسرائيليين أن السلطة الفلسطينية تضعف بشكل متسارع وتفقد سيطرتها في مناطق الضفة الغربية.وأوضح الموقع أن الإدارة الأمريكية تشعر بقلق كبير من أن يؤدي تدهور الأوضاع في مناطق الضفة الغربية وزيادة العنف إلى أزمة كبيرة، خاصة وأن الأزمة الاقصادية تزداد شراسة وهو ما جعل من الصعب على السلطة الفلسطينية دفع الرواتب، لتفقد سيطرتها على المدن الكبرى في الضفة، مثل نابلس والخليل وجنين.وأفاد رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الداخلية "الشاباك"، رونين بار، بأن هناك قلق واضح لدى بلاده من وضع السلطة الفلسطينية وقدرة قوات الأمن الفلسطينية على العمل في مناطق الضفة الغربية، حيث نقلت مصادر إسرائيلية عن رونين بار أن الوضع يسوء على الأرض.وفي سياق متصل، طالب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، السلطة الفلسطينية، أمس الأربعاء، بالعمل ضد ما سماه "الإرهاب" وعدم الاكتفاء بالحديث فقط، متوعدا في الوقت ذاته بملاحقة وإيقاف "المسلحين الذين يسعون لقتل الإسرائيليين" في كل مكان بالضفة الغربية.جاء ذلك في ختام تقييم للوضع أجراه غانتس بمشاركة رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية (أمان) اللواء أهارون هاليفا وقادة آخرين بالجيش الإسرائيلي، حول مستجدات الساحة الإيرانية والتطورات في الجبهة الشمالية لإسرائيل وبالأراضي الفلسطينية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وقال غانتس:وأضاف: "السلاح في الشوارع (بالضفة الغربية) وغياب الحكم يضر بالسكان الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية قبل كل شيء".وقال غانتس إنه نقل هذه الرسالة مرة أخرى اليوم للقيادة الفلسطينية في رام الله.كلام غانتس جاء بعد يومين من تصريحات أدلى بها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، وقال فيها إن "عجز أجهزة أمن السلطة الفلسطينية" هو أحد الأسباب وراء تزايد ما سماه "الإرهاب" بالضفة الغربية.وتصاعدت العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية ضد ما يقول إنهم مطلوبون متورطون في تنفيذ أو التخطيط لهجمات ضد جنوده.وأسفرت تلك الحملة عن مقتل ما لا يقل عن 85 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري ما يجعله أكثرب الأعوام دموية منذ 2016، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فضلا عن اعتقال نحو 1500 فلسطيني، منذ بدء عملية "كاسر الأمواج" الإسرائيلية بالضفة أواخر مارس/آذار الماضي، وفق تصريحات سابقة لكوخافي.

https://sputnikarabic.ae/20220907/غانتس-على-السلطة-الفلسطينية-مواجهة-الإرهاب-بالضفة-1067445024.html

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