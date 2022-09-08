https://sputnikarabic.ae/20220908/إلقاء-القبض-على-خلية-سرية-في-موسكو-تعمل-على-تمويل-تنظيم-داعش-الإرهابي--1067485404.html
إلقاء القبض على خلية سرية في موسكو تعمل على تمويل تنظيم "داعش" الإرهابي
إلقاء القبض على خلية سرية في موسكو تعمل على تمويل تنظيم "داعش" الإرهابي
أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، الكشف عن خلية سرية من ممولي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة)، في منطقة موسكو قامت بنقل أكثر... 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T14:36+0000
2022-09-08T14:36+0000
2022-09-08T14:36+0000
روسيا
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وجاء في التقرير الصادر عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه "تم قمع نشاط إجرامي لخلية إرهابية سرية أقليمية، قام أعضاؤها بتمويل تنظيم (داعش) الإرهابي الدولي على أراضي منطقة موسكو".وأكدت السلطات اعتقال الجناة، ورفع دعوى قضائية ضدهم بتهمة المساعدة ودعم أنشطة إرهابية.
https://sputnikarabic.ae/20220906/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-مواطنا-يخطط-للانضمام-إلى-منظمة-أوكرانية-إرهابية-1067358537.html
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روسيا
إلقاء القبض على خلية سرية في موسكو تعمل على تمويل تنظيم "داعش" الإرهابي
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أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، الكشف عن خلية سرية من ممولي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة)، في منطقة موسكو قامت بنقل أكثر من 100 ألف روبل.
وجاء في التقرير الصادر عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
أنه "تم قمع نشاط إجرامي لخلية إرهابية سرية أقليمية، قام أعضاؤها بتمويل تنظيم (داعش) الإرهابي الدولي على أراضي منطقة موسكو".
وبحسب الأجهزة الأمنية، قام أعضاء الخلية، وهم من مواطني روسيا، بتحويل أكثر من 100 ألف روبل باستخدام بطاقات مصرفية إلى الجهة المنظمة التي تدير قناة تمويل لتنظيم "داعش" الإرهابي المدرج على قائمة المطلوبين الدوليين لارتكاب جرائم خطيرة بشكل خاص، بما فيها الجرائم الإرهابية.
وأكدت السلطات اعتقال الجناة، ورفع دعوى قضائية ضدهم بتهمة المساعدة ودعم أنشطة إرهابية.