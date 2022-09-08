https://sputnikarabic.ae/20220908/إندونيسيا-وروسيا-تعملان-على-استئناف-الرحلات-الجوية-المباشرة-بين-البلدين--1067455619.html
إندونيسيا وروسيا تعملان على استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين
إندونيسيا وروسيا تعملان على استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين
قال السفير الإندونيسي لدى روسيا، خوسيه تافاريس، الأربعاء، إن روسيا وبلاده تعملان على استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، مشيرا إلى أنه يحب أن يكون... 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T03:51+0000
2022-09-08T03:51+0000
2022-09-08T03:51+0000
روسيا
إندونيسا
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فلاديفوستوك - سبوتنيك. وقال تافاريس على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك:"[هناك] الإجراء الواجب اتباعه، لقد تم تقديم طلب من الطائرات التي ذكرتها بالفعل - ايروفلوت، ونورد ويند إلى جاكرتا.وأضاف: "بالطبع، هناك بعض المتطلبات التي يتعين عليهم الوفاء بها؛ أحد المتطلبات التي أعرفها هو أنه يجب عليهم فتح مكتب صغير في جاكرتا لتحسين التواصل... حتى إلى بالي، ولكن يجب أن يكون لديك مكتب في إندونيسيا".وأشار السفير إلى أن العديد من شركات الطيران الروسية مهتمة بالرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.وأضاف: "الآن، نحن بصدد النظر في الطلب المقدم من بعض شركات الطيران، وشركات الطيران الروسية إلى إندونيسيا، مثل "إيروفلوت" و"نورد وند" و"أزور إير"، لذلك، فإن الحكومة الآن بصدد منح [الأذونات] على الأقل.وتابع السفير: "على حد علمي، هناك بالفعل إذن لشركة أزور للطيران بالطيران من فلاديفوستوك إلى بالي".يقام المنتدى الاقتصادي الشرقي في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة روسكي في مدينة فلاديفوستوك.وتعد وكالة "سبوتنيك" للأنباء شريك إعلامي عام للمنتدى.
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روسيا, إندونيسا
إندونيسيا وروسيا تعملان على استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين
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قال السفير الإندونيسي لدى روسيا، خوسيه تافاريس، الأربعاء، إن روسيا وبلاده تعملان على استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، مشيرا إلى أنه يحب أن يكون لشركات الطيران الروسية مكاتب تمثيلية في جاكرتا للعمليات.
فلاديفوستوك - سبوتنيك
. وقال تافاريس على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك:"[هناك] الإجراء الواجب اتباعه، لقد تم تقديم طلب من الطائرات التي ذكرتها بالفعل - ايروفلوت، ونورد ويند إلى جاكرتا.
وأضاف: "بالطبع، هناك بعض المتطلبات التي يتعين عليهم الوفاء بها؛ أحد المتطلبات التي أعرفها هو أنه يجب عليهم فتح مكتب صغير في جاكرتا لتحسين التواصل... حتى إلى بالي، ولكن يجب أن يكون لديك مكتب في إندونيسيا".
وأشار السفير إلى أن العديد من شركات الطيران الروسية مهتمة بالرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.
وأضاف: "الآن، نحن بصدد النظر في الطلب المقدم من بعض شركات الطيران، وشركات الطيران الروسية إلى إندونيسيا، مثل "إيروفلوت" و"نورد وند" و"أزور إير"، لذلك، فإن الحكومة الآن بصدد منح [الأذونات] على الأقل.
وتابع السفير: "على حد علمي، هناك بالفعل إذن لشركة أزور للطيران بالطيران من فلاديفوستوك إلى بالي".
يقام المنتدى الاقتصادي الشرقي
في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة روسكي في مدينة فلاديفوستوك.
وتعد وكالة "سبوتنيك" للأنباء شريك إعلامي عام للمنتدى.