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https://sputnikarabic.ae/20220908/إيران-ترد-على-بيان-وزراء-الخارجية-والعرب-تجاهل-للحقائق-1067466448.html
إيران ترد على بيان وزراء الخارجية والعرب... "تجاهل للحقائق"
إيران ترد على بيان وزراء الخارجية والعرب... "تجاهل للحقائق"
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، "البيان الصادر عن الاجتماع الـ 158 لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، وما يسمى بـ"اللجنة الرباعية" حول إيران". 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T09:39+0000
2022-09-08T09:39+0000
أخبار إيران
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "إصدار هكذا قرارات، يدل على افتقار بعض الدول المشارة إلى فهم صحيح لسير التطورات الإقليمية وتجاهل الحقائق في منطقة غرب آسيا"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.ونصح كنعاني، هذه الدول، "بالتركيز على جرائم الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني المضطهد، بدل توجيه الاتهامات الواهية والمتكررة"، معتبرا أن صدور هكذا قرارات وتوجّهات بعض الدول التي تقف وراءها، لتفعيل علاقاتها مع إيران.وجدد الدعوة إلى دول الجوار الإيراني للتفاوض وحل سوء الفهم عبر القنوات الدبلوماسية، مؤكدا أن "الإجراءات التي تتخذها إيران بشأن الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات، هي في إطار السيادة الوطنية ووحدة أراضي البلاد؛ منددا بتدخل الآخرين في هذا المجال".وكانت اللجنة الوزارية العربية المعنية بمواجهة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، جددت تضامنها مع الدول العربية في مواجهة تدخلات النظام الإيراني وحليفه "حزب الله" في شؤونها الداخلية.وأكدت اللجنة، أن "هذه الممارسات الخطيرة والمرفوضة تأتي استمرارا لنهج النظام الإيراني المزعزع للأمن والاستقرار الإقليمي"
https://sputnikarabic.ae/20220331/إيران-توجه-رسالة-إلى-دول-الخليج-وإسرائيل-من-داخل-الجزر-المتنازع-عليها-مع-الإمارات-1060675791.html
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أخبار إيران
أخبار إيران

إيران ترد على بيان وزراء الخارجية والعرب... "تجاهل للحقائق"

09:39 GMT 08.09.2022
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© Sputnik . Sipo
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أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، "البيان الصادر عن الاجتماع الـ 158 لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، وما يسمى بـ"اللجنة الرباعية" حول إيران".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "إصدار هكذا قرارات، يدل على افتقار بعض الدول المشارة إلى فهم صحيح لسير التطورات الإقليمية وتجاهل الحقائق في منطقة غرب آسيا"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
إيران توجه رسالة إلى دول الخليج وإسرائيل من داخل الجزر المتنازع عليها مع الإمارات
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ونصح كنعاني، هذه الدول، "بالتركيز على جرائم الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني المضطهد، بدل توجيه الاتهامات الواهية والمتكررة"، معتبرا أن صدور هكذا قرارات وتوجّهات بعض الدول التي تقف وراءها، لتفعيل علاقاتها مع إيران.
وجدد الدعوة إلى دول الجوار الإيراني للتفاوض وحل سوء الفهم عبر القنوات الدبلوماسية، مؤكدا أن "الإجراءات التي تتخذها إيران بشأن الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات، هي في إطار السيادة الوطنية ووحدة أراضي البلاد؛ منددا بتدخل الآخرين في هذا المجال".
وكانت اللجنة الوزارية العربية المعنية بمواجهة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، جددت تضامنها مع الدول العربية في مواجهة تدخلات النظام الإيراني وحليفه "حزب الله" في شؤونها الداخلية.
وأكدت اللجنة، أن "هذه الممارسات الخطيرة والمرفوضة تأتي استمرارا لنهج النظام الإيراني المزعزع للأمن والاستقرار الإقليمي"
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