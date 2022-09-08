https://sputnikarabic.ae/20220908/الأردن-يسجل-أول-إصابة-بمرض-جدري-القرود-داخل-أراضيه-1067491277.html

الأردن يسجل أول إصابة بمرض "جدري القرود" داخل أراضيه

الأردن يسجل أول إصابة بمرض "جدري القرود" داخل أراضيه

أعلن الأردن، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة إصابة بمرض "جدري القرود" في أراضيه‎.‎ 08.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-08T17:10+0000

2022-09-08T17:10+0000

2022-09-08T17:10+0000

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جدري القردة

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وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان لها أن "المصاب هو مواطن في الثلاثين من عمره، وسافر إلى عدة دول أوروبية، وعاد إلى الأردن بتاريخ 20 أغسطس/ آب 2022".ولفتت إلى أن "الأعراض بدأت تظهر على المواطن بتاريخ 25 أغسطس، بارتفاع في درجة الحرارة، واحتقان في الحلق، وألم في العضلات مع تضخم في الغدد الليمفاوية، وعولج على أساس التهاب في الحلق".وتابعت الوزارة أنه "بعد 5 أيام، ظهرت على المريض بثور جلدية على الوجهة واليدين، حيث راجع الطبيب بتاريخ 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، الذي شك في كون الحالة "جدري القرود"، فقام بأخذ عينة من البثور الجلدية، وعينة دم، وجرى فحصها بواسطة (PCR) في أحد المختبرات الخاصة، وظهرت نتيجة العينة الخميس بأنها إيجابية (أي أنه مصاب بجدري القرود)".وأشارت وزارة الصحة الأردنية إلى أن "المريض الآن بصحة جيدة، وفي مرحلة التعافي التام، ومعزول في منزله، ويتم الآن استقصاء الحالة وحصر المخالطين اللصيقين لتتم متابعتهم حسب الأصول".وشددت على "اتخاذها الإجراءات الصحية المعتمدة للتعامل مع حالات الإصابة بمرض "جدري القرود"، والتي تشمل عزل الحالة المصابة ومتابعتها، وإجراء الفحوص المخبرية اللازمة".و"جدري القرود" هو مرض حيواني المنشأ نادر - أي يمكن أن ينتقل بين الحيوانات والبشر - وتصاحبه أعراض الحمى، والصداع، وآلام العضلات، وتضخم الغدد الليمفاوية، والقشعريرة، والشعور بالإرهاق، وكذلك الطفح الجلدي، والبثور على اليدين.وفي 23 يوليو/ تموز، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي مرض "جدري القرود" يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مشيرة إلى أنه يشكّل خطرا معتدلا على جميع مناطق العالم باستثناء أوروبا.

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أخبار الأردن, العالم العربي, جدري القردة