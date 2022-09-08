عربي
https://sputnikarabic.ae/20220908/الأمم-المتحدة-العالم-تراجع-5-سنوات-في-الصحة-والتعليم-ومستوى-المعيشة-بسبب-كورونا-1067463568.html
الأمم المتحدة: العالم تراجع 5 سنوات في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة بسبب كورونا
الأمم المتحدة: العالم تراجع 5 سنوات في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة بسبب كورونا
أعلنت الأمم المتحدة تراجع العالم خمس سنوات في مجال التنمية، بسبب تضافر الأزمات العالمية. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T08:18+0000
2022-09-08T08:18+0000
منظمة الأمم المتحدة
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1046603944_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_8443cd3011014bcb19539d29522c3625.jpg
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير له، إن متوسط العمر والتعليم ومستوى المعيشة، تراجع خمس سنوات.وأوضح أنه "للمرة الأولى منذ تبنيه قبل ثلاثين عاما، انخفض مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع والتعليم ومستوى المعيشة، لعامين على التوالي، في 2020 و2021، وعاد إلى ما كان عليه في 2016".وأشار التقرير إلى أن "هذا "التراجع الهائل يشمل أكثر من 90% من دول العالم"، بحسب وكالة "فرانس برس".ونقلت الوكالة عن رئيس هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة أكيم شتاينر قوله إن "هذا يعني أننا نموت مبكرا وأننا أقل تعليما وأن دخلنا ينخفض".وأضاف في مقابلة مع الوكالة: "عبر هذه المعايير الثلاثة، يمكن تكوين فكرة عن سبب بدء شعور الناس باليأس والإحباط والقلق بشأن المستقبل".وأكد شتاينر: "مررنا بكوارث من قبل وحدثت نزاعات من قبل لكن تضافر ما نواجهه اليوم يمثل انتكاسة كبيرة للتنمية البشرية".وأشار التقرير إلى أن "السبب الرئيسي هو كوفيد-19 إلى جانب الكوارث المناخية التي تتزايد والأزمات التي تتراكم من دون إعطاء السكان وقتًا لالتقاط أنفاسهم".وأشار التقرير إلى أنه "بينما كان المؤشر يرتفع بشكل مستمر لعقود، عاد في 2021 إلى المستوى الذي كان عليه في 2016 ماحيا بذلك سنوات من التطور".
https://sputnikarabic.ae/20220419/وزيرة-أمريكية-10-ملايين-شخص-مهددون-بالفقر-بسبب-أزمة-الغذاء-العالمية-1061379745.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1046603944_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8b43d8114d7978269417f16e26a492a0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن
منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن

الأمم المتحدة: العالم تراجع 5 سنوات في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة بسبب كورونا

08:18 GMT 08.09.2022
© AP Photo / Mary Altafferمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة 21 سبتمبر 2020
مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة 21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الأمم المتحدة تراجع العالم خمس سنوات في مجال التنمية، بسبب تضافر الأزمات العالمية.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير له، إن متوسط العمر والتعليم ومستوى المعيشة، تراجع خمس سنوات.
وأوضح أنه "للمرة الأولى منذ تبنيه قبل ثلاثين عاما، انخفض مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع والتعليم ومستوى المعيشة، لعامين على التوالي، في 2020 و2021، وعاد إلى ما كان عليه في 2016".
وأشار التقرير إلى أن "هذا "التراجع الهائل يشمل أكثر من 90% من دول العالم"، بحسب وكالة "فرانس برس".
ونقلت الوكالة عن رئيس هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة أكيم شتاينر قوله إن "هذا يعني أننا نموت مبكرا وأننا أقل تعليما وأن دخلنا ينخفض".
نائب رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جانيت يلين في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
وزيرة أمريكية: 10 ملايين شخص مهددون بالفقر بسبب أزمة الغذاء العالمية
19 أبريل, 15:04 GMT
وأضاف في مقابلة مع الوكالة: "عبر هذه المعايير الثلاثة، يمكن تكوين فكرة عن سبب بدء شعور الناس باليأس والإحباط والقلق بشأن المستقبل".
وأكد شتاينر: "مررنا بكوارث من قبل وحدثت نزاعات من قبل لكن تضافر ما نواجهه اليوم يمثل انتكاسة كبيرة للتنمية البشرية".
وأشار التقرير إلى أن "السبب الرئيسي هو كوفيد-19 إلى جانب الكوارث المناخية التي تتزايد والأزمات التي تتراكم من دون إعطاء السكان وقتًا لالتقاط أنفاسهم".
وأشار التقرير إلى أنه "بينما كان المؤشر يرتفع بشكل مستمر لعقود، عاد في 2021 إلى المستوى الذي كان عليه في 2016 ماحيا بذلك سنوات من التطور".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Противотанковые мины ТМ-62М на поле рядом с Бахмутом в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала