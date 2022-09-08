https://sputnikarabic.ae/20220908/البحريتان-المصرية-والأمريكية-تنفذان-تدريبا-على-اقتحام-السفن-صور-1067494961.html
البحريتان المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا على اقتحام السفن... صور
البحريتان المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا على اقتحام السفن... صور
أعلن الجيش المصري، اليوم الخميس، أن عناصر من القوات البحرية المصرية والأمريكية نفذت تدريبا لتبادل الخبرات فى مجال القوات الخاصة البحرية "SOF-10". 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T19:03+0000
2022-09-08T19:03+0000
2022-09-08T19:03+0000
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش المصري
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وذكر الجيش المصري في بيان، أن التدريب استمر لعدة أيام بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، وذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة.وأوضح أن التدريبات أظهرت مدى القدرة والكفاءة القتالية العالية التى تتمتع بها القوات المشاركة بها.ووفقا للبيان، تأتى تلك التدريبات تأكيداً على مدى قدرة القوات المشاركة فى تنفيذ عمل جماعى مشترك، كذلك التنسيق والتفاهم فى تنفيذ كافة المهام التدريبية المخططة، والقدرة على مجابهة التهديدات المختلفة والعدائيات المحتملة.كما أشار البيان إلى حضور عدد من قادة القوات البحرية المصرية والأمريكية وكبير مسؤولي الدفاع بالسفارة الأمريكية وملحق الدفاع الأمريكى بالقاهرة للمرحلة الختامية للتدريب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش المصري
مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش المصري
البحريتان المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا على اقتحام السفن... صور
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أعلن الجيش المصري، اليوم الخميس، أن عناصر من القوات البحرية المصرية والأمريكية نفذت تدريبا لتبادل الخبرات فى مجال القوات الخاصة البحرية "SOF-10".
وذكر الجيش المصري
في بيان، أن التدريب استمر لعدة أيام بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، وذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة.
وأضاف البيان أن "التدريب تضمن تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات شملت التدريب على تنفيذ أعمال الغطس الهجومية المشتركة وحق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المتشبه بها وتنفيذ أعمال التسلل البحري والإغارة على جزيرة منعزلة".
وأوضح أن التدريبات أظهرت مدى القدرة والكفاءة القتالية العالية التى تتمتع بها القوات المشاركة بها.
ووفقا للبيان، تأتى تلك التدريبات تأكيداً على مدى قدرة القوات المشاركة فى تنفيذ عمل جماعى مشترك، كذلك التنسيق والتفاهم فى تنفيذ كافة المهام التدريبية المخططة، والقدرة على مجابهة التهديدات المختلفة والعدائيات المحتملة.
كما أشار البيان إلى حضور عدد من قادة القوات البحرية المصرية
والأمريكية وكبير مسؤولي الدفاع بالسفارة الأمريكية وملحق الدفاع الأمريكى بالقاهرة للمرحلة الختامية للتدريب.