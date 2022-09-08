البرازيل تحتفل بالذكرى 200 لاستقلالها
08:26 GMT 08.09.2022 (تم التحديث: 08:33 GMT 08.09.2022)
احتفلت البرازيل يوم أمس الأربعاء بالذكرى 200 لاستقلالها بعرض عسكري وجوي بحضور الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو.
وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره البرازيلي جايير بولسونارو في الذكرى المئوية الثانية لاستقلال البرازيل، بحسب ما ذكره موقع الكرملين. وتقول برقية التهنئة:
بلدكم عضو موثوق للغاية في المجتمع الدولي، ويلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، ويشارك بنشاط في حل العديد من القضايا الموضوعية على جدول الأعمال الإقليمي والعالمي.
وشدد بوتين على الطبيعة الودية للعلاقات الروسية البرازيلية، فضلا عن التفاعل الفعال بين البلدين في إطار الأمم المتحدة ومجموعة البريكس ومجموعة العشرين والهياكل المتعددة الأطراف الأخرى.
كما أعرب الرئيس الروسي عن ثقته في تعزيز بناء الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والبرازيل. وأضافت البرقية: "أتمنى مخلصًا لكم الصحة والنجاح، ولجميع مواطنيكم - السعادة والازدهار".
إعلان استقلال البرازيل هي سلسلة تشمل الأحداث السياسية في الفترة التي جرت ما بين 1821-1825، والتي تضمّنت أغلبها النزاعات بين البرازيل والبرتغال بخصوص طلب الاستقلال المقدّم من طرف المملكة البرازيلية.
© AFP 2022 / Evaristo Saموكب الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو (يسار) والسيدة الأولى ميشيل بولسونارو خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لاستقلال البرازيل في البرازيل، في 7 سبتمبر 2022.
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© AFP 2022 / Evaristo Sa
موكب الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو (يسار) والسيدة الأولى ميشيل بولسونارو خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لاستقلال البرازيل في البرازيل، في 7 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Miguel Schincariolأحد أنصار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يشارك في الاحتفالات بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لاستقلال البرازيل، في شارع باوليستا ، في ساو باولو، البرازيل، في 7 سبتمبر 2022.
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© AFP 2022 / Miguel Schincariol
أحد أنصار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يشارك في الاحتفالات بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لاستقلال البرازيل، في شارع باوليستا ، في ساو باولو، البرازيل، في 7 سبتمبر 2022.
© AP Photo / Eraldo Peresالرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الثاني من اليسار، والرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الثاني من اليمين، يحضران عرضًا عسكريًا للاحتفال بمرور مائتي عام على استقلال البلاد في البرازيل، 7 سبتمبر 2022.
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© AP Photo / Eraldo Peres
الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الثاني من اليسار، والرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الثاني من اليمين، يحضران عرضًا عسكريًا للاحتفال بمرور مائتي عام على استقلال البلاد في البرازيل، 7 سبتمبر 2022.
© AP Photo / Eraldo Peresأحد أنصار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يشارك في الاحتفالات بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لاستقلال البرازيل، في شارع باوليستا ، في ساو باولو، البرازيل، في 7 سبتمبر 2022.
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© AP Photo / Eraldo Peres
أحد أنصار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يشارك في الاحتفالات بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لاستقلال البرازيل، في شارع باوليستا ، في ساو باولو، البرازيل، في 7 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Evaristo Saأنصار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يشارك في الاحتفالات بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لاستقلال البرازيل، في شارع باوليستا ، في ساو باولو، البرازيل، في 7 سبتمبر 2022.
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© AFP 2022 / Evaristo Sa
أنصار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يشارك في الاحتفالات بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لاستقلال البرازيل، في شارع باوليستا ، في ساو باولو، البرازيل، في 7 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Ivan Pachecoأنصار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يشارك في الاحتفالات بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لاستقلال البرازيل، في شارع باوليستا ، في ساو باولو، البرازيل، في 7 سبتمبر 2022.
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© AFP 2022 / Ivan Pacheco
أنصار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يشارك في الاحتفالات بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لاستقلال البرازيل، في شارع باوليستا ، في ساو باولو، البرازيل، في 7 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Evaristo Saالرئيس البرازيلي جاير بولسونارو يقبل زوجته السيدة الأولى ميشيل بولسونارو خلال العرض العسكري لإحياء الذكرى المئوية الثانية لاستقلال البرازيل في البرازيل، في 7 سبتمبر 2022.
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© AFP 2022 / Evaristo Sa
الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو يقبل زوجته السيدة الأولى ميشيل بولسونارو خلال العرض العسكري لإحياء الذكرى المئوية الثانية لاستقلال البرازيل في البرازيل، في 7 سبتمبر 2022.
© AP Photo / Eraldo Peresعرض عسكري خلال الاحتفالات بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لاستقلال البرازيل، في شارع باوليستا ، في ساو باولو، البرازيل، في 7 سبتمبر 2022.
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© AP Photo / Eraldo Peres
عرض عسكري خلال الاحتفالات بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لاستقلال البرازيل، في شارع باوليستا ، في ساو باولو، البرازيل، في 7 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Ivan Pacheco أحد أنصار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يشارك في الاحتفالات بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لاستقلال البرازيل، في شارع باوليستا ، في ساو باولو، البرازيل، في 7 سبتمبر 2022.
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© AFP 2022 / Ivan Pacheco
أحد أنصار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يشارك في الاحتفالات بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لاستقلال البرازيل، في شارع باوليستا ، في ساو باولو، البرازيل، في 7 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Evaristo Sa أنصار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يشارك في الاحتفالات بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لاستقلال البرازيل، في شارع باوليستا ، في ساو باولو، البرازيل، في 7 سبتمبر 2022.
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© AFP 2022 / Evaristo Sa
أنصار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يشارك في الاحتفالات بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لاستقلال البرازيل، في شارع باوليستا ، في ساو باولو، البرازيل، في 7 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Ruy Baron أنصار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يشارك في الاحتفالات بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لاستقلال البرازيل، في شارع باوليستا ، في ساو باولو، البرازيل، في 7 سبتمبر 2022.
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© AFP 2022 / Ruy Baron
أنصار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يشارك في الاحتفالات بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لاستقلال البرازيل، في شارع باوليستا ، في ساو باولو، البرازيل، في 7 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Andre Borges أنصار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يشارك في الاحتفالات بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لاستقلال البرازيل، في شارع باوليستا ، في ساو باولو، البرازيل، في 7 سبتمبر 2022.
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© AFP 2022 / Andre Borges
أنصار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يشارك في الاحتفالات بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لاستقلال البرازيل، في شارع باوليستا ، في ساو باولو، البرازيل، في 7 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Ivan Pacheco أنصار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يشارك في الاحتفالات بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لاستقلال البرازيل، في شارع باوليستا ، في ساو باولو، البرازيل، في 7 سبتمبر 2022.
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© AFP 2022 / Ivan Pacheco
أنصار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يشارك في الاحتفالات بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لاستقلال البرازيل، في شارع باوليستا ، في ساو باولو، البرازيل، في 7 سبتمبر 2022.
© AFP 2022 / Carl de Souza أنصار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يشارك في الاحتفالات بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لاستقلال البرازيل، في شارع باوليستا ، في ساو باولو، البرازيل، في 7 سبتمبر 2022.
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© AFP 2022 / Carl de Souza
أنصار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يشارك في الاحتفالات بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لاستقلال البرازيل، في شارع باوليستا ، في ساو باولو، البرازيل، في 7 سبتمبر 2022.
© AP Photo / Eraldo Peresأنصار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يشارك في الاحتفالات بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لاستقلال البرازيل، في شارع باوليستا ، في ساو باولو، البرازيل، في 7 سبتمبر 2022.
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© AP Photo / Eraldo Peres
أنصار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يشارك في الاحتفالات بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لاستقلال البرازيل، في شارع باوليستا ، في ساو باولو، البرازيل، في 7 سبتمبر 2022.