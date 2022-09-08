https://sputnikarabic.ae/20220908/البرازيل-تحتفل-بالذكرى-200-لاستقلالها-1067458960.html

البرازيل تحتفل بالذكرى 200 لاستقلالها

البرازيل تحتفل بالذكرى 200 لاستقلالها

احتفلت البرازيل يوم أمس الأربعاء بالذكرى 200 لاستقلالها بعرض عسكري وجوي بحضور الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو. 08.09.2022, سبوتنيك عربي

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وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره البرازيلي جايير بولسونارو في الذكرى المئوية الثانية لاستقلال البرازيل، بحسب ما ذكره موقع الكرملين. وتقول برقية التهنئة:وشدد بوتين على الطبيعة الودية للعلاقات الروسية البرازيلية، فضلا عن التفاعل الفعال بين البلدين في إطار الأمم المتحدة ومجموعة البريكس ومجموعة العشرين والهياكل المتعددة الأطراف الأخرى.كما أعرب الرئيس الروسي عن ثقته في تعزيز بناء الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والبرازيل. وأضافت البرقية: "أتمنى مخلصًا لكم الصحة والنجاح، ولجميع مواطنيكم - السعادة والازدهار".إعلان استقلال البرازيل هي سلسلة تشمل الأحداث السياسية في الفترة التي جرت ما بين 1821-1825، والتي تضمّنت أغلبها النزاعات بين البرازيل و‌البرتغال بخصوص طلب الاستقلال المقدّم من طرف المملكة البرازيلية.

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