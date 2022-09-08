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https://sputnikarabic.ae/20220908/البروتوكول-الملكي-ماذا-يحدث-عند-وفاة-ملكة-بريطانيا-1067487053.html
البروتوكول الملكي... ماذا يحدث عند وفاة ملكة بريطانيا؟
البروتوكول الملكي... ماذا يحدث عند وفاة ملكة بريطانيا؟
يحبس البريطانيون عامة وأفراد العائلة الملكية خاصة، أنفاسهم، انتظارا لإفادة جديدة من الأطباء بشأن الحالة الصحية لملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، والتي قالوا في... 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T15:35+0000
2022-09-08T15:35+0000
بريطانيا
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وجاء في بيان مختصر لقصر باكينغهام "بعد تقييم هذا الصباح، أعرب أطباء الملكة عن قلقه على صحتها، وأوصوا بأن تظل خاضعة للإشراف الطبي"، وفي الوقت الراهن يتوافد أفراد العائلة الملكية على مقر إقامتها للاطمئنان على حالتها، فيما يحتشد السياح خارج أسوار القصر الملكي.الملكة إليزابيث الثانية، أكثر الملوك خدمة للبلاد على مر التاريخ، حيث تولت المنصب مباشرة بعد وفاة والدها الملك جورج السادس عام 1952، ومضى عليها في هذا الموقع نحو 70 سنة كملكة.في أبريل/ نيسان من العام الماضي، توفي زوجها الأمير فيليب دوق إدنبرة عن عمر يناهز 100 عام، قضى منها نحو 74 عاما بجوار صاحبة الجلالة. واليوم يشعر أفراد الأسرة الملكية والبريطانيون من خلفها بقلق على صحة ملكتهم ذات الستة وتسعين عاما.ماذا يحدث إذا توفيت الملكة؟في هذه الحالة، يصبح الأمير تشارلز وريث العرش المباشر ونجل الملكة إليزابيث ملكا رسميا للبلاد، تماما مثلما حدث معها قبل 70 عاما، وذلك بغض النظر عن شعبية أي فرد آخر في العائلة بما في ذلك الحفيد ويليام الابن البكر للأمير تشارلز، بحسب موقع "رينكر".وخلال ذلك تنفذ العديد من البروتوكولات مثل إعلان السكرتير الخاص للملكة خبر الوفاة، والذي يبدأ أولا بإطلاع رئيس الوزراء، والذي يتولى مهمة إخبار 15 دولة تتبع التاج البريطاني و36 دولة في الكومنولوث، ثم يعلن الخبر للعامة بعد ذلك.يصب الخبر رسميا بعد إعلانه من قبل قصر باكينغهام، وتعلق لافتات الوفاة على بوابات القصر من قبل موظف يرتدي زي العزاء، ويتحول الموقع الإلكتروني إلى اللون الأسود، ثم يجري إطلاع وسائل الإعلام.قديما كانت تستخدم رموزا سرية للتعبير عن وفاة الملك، مثل "هايد بارك كورنر" للملك جورج السادس، و"عملية جسر تاي" للملكة الأم، في حين كان الرمز للملكة إليزابيث الثانية هو "جسر لندن"، وفي حال القول إن "جسر لندن سقط" فهذا يعني أن الملكة ماتت، لكن بعض السرية رفعت عن مثل هذه البروتوكولات الآن.تنص الخطة الأساسية دائما على وفاة الملكة في لندن، لكن في حال حدث خلاف ذلك، فإنها تحمل في نعش ملكي على متن طائرة خاصة، لكن لو توفيت في اسكتلندا بالتحديد التي اعتادت قضاء الكثير من الوقت بها، فتجرى لها مراسم وفاة اسكتلندية بالكامل في القصر الملكي ثم ينقل الجثمان إلى لندن باستخدام القطار، حيث يسمح للجمهور بإلقاء الزهور.هناك إجراءات خاصة محددة للصحافة للتعامل مع الخبر، ولا يسمح لهم بإجراء تغطيات صحفية حول الوفاة. تعلن فترة الحداد 10 أيام بعد وفاة الملكة بيوم وتنتهي بمراسم جنازتها في اليوم العاشر، ويسمح للعامة بالنظر على جثمان الملكة لمدة 4 أيام قبل الدفن.خلال فترة النظر على الجثمان، يجري الملك الجديد تشارلز جولة في بريطانيا لمدة 4 أيام، يزور خلالها اسكتلندا وشمال أيرلندا وويلز لتحية المواطنين، ويسير في معظم الجولة سيرا على الأقدام.
https://sputnikarabic.ae/20220908/ملكة-بريطانيا-تخضع-للإشراف-الطبي-وسط-مخاوف-على-صحتها-1067478751.html
https://sputnikarabic.ae/20210409/-كيف-خرج-الأمير-فيليب-من-الحضيض-ليصبح-زوج-أقوى-ملكة-في-العالم-1048633966.html
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البروتوكول الملكي... ماذا يحدث عند وفاة ملكة بريطانيا؟

15:35 GMT 08.09.2022
© AP Photo / Chris Jacksonملكة بريطانيا العظمى، إليزابيث الثانية، تلقي كلمة في مجلس اللوردات بقصر وستمنستر في لندن، بريطانيا 11 مايو 2021
ملكة بريطانيا العظمى، إليزابيث الثانية، تلقي كلمة في مجلس اللوردات بقصر وستمنستر في لندن، بريطانيا 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Chris Jackson
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يحبس البريطانيون عامة وأفراد العائلة الملكية خاصة، أنفاسهم، انتظارا لإفادة جديدة من الأطباء بشأن الحالة الصحية لملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، والتي قالوا في وقت سابق إنها تخضع للإشراف الطبي "وسط مخاوف على حالتها".
وجاء في بيان مختصر لقصر باكينغهام "بعد تقييم هذا الصباح، أعرب أطباء الملكة عن قلقه على صحتها، وأوصوا بأن تظل خاضعة للإشراف الطبي"، وفي الوقت الراهن يتوافد أفراد العائلة الملكية على مقر إقامتها للاطمئنان على حالتها، فيما يحتشد السياح خارج أسوار القصر الملكي.
الملكة إليزابيث الثانية، أكثر الملوك خدمة للبلاد على مر التاريخ، حيث تولت المنصب مباشرة بعد وفاة والدها الملك جورج السادس عام 1952، ومضى عليها في هذا الموقع نحو 70 سنة كملكة.
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تقطع كعكة للاحتفال ببدء اليوبيل البلاتيني خلال حفل استقبال في قاعة الاحتفالات في ساندرينغهام هاوس، مقر إقامة الملكة في نورفولك في 5 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
ملكة بريطانيا تخضع للإشراف الطبي وسط مخاوف على صحتها
12:11 GMT
في أبريل/ نيسان من العام الماضي، توفي زوجها الأمير فيليب دوق إدنبرة عن عمر يناهز 100 عام، قضى منها نحو 74 عاما بجوار صاحبة الجلالة. واليوم يشعر أفراد الأسرة الملكية والبريطانيون من خلفها بقلق على صحة ملكتهم ذات الستة وتسعين عاما.
ماذا يحدث إذا توفيت الملكة؟
في هذه الحالة، يصبح الأمير تشارلز وريث العرش المباشر ونجل الملكة إليزابيث ملكا رسميا للبلاد، تماما مثلما حدث معها قبل 70 عاما، وذلك بغض النظر عن شعبية أي فرد آخر في العائلة بما في ذلك الحفيد ويليام الابن البكر للأمير تشارلز، بحسب موقع "رينكر".
وخلال ذلك تنفذ العديد من البروتوكولات مثل إعلان السكرتير الخاص للملكة خبر الوفاة، والذي يبدأ أولا بإطلاع رئيس الوزراء، والذي يتولى مهمة إخبار 15 دولة تتبع التاج البريطاني و36 دولة في الكومنولوث، ثم يعلن الخبر للعامة بعد ذلك.
8 حقائق مثيرة قد لا تعرفها عن الملكة إليزابيث في يوبيلها البلاتيني - سبوتنيك عربي
8 حقائق مثيرة قد لا تعرفها عن الملكة إليزابيث في يوبيلها البلاتيني
مشاهدة
6 فبراير, 18:41 GMT
يصب الخبر رسميا بعد إعلانه من قبل قصر باكينغهام، وتعلق لافتات الوفاة على بوابات القصر من قبل موظف يرتدي زي العزاء، ويتحول الموقع الإلكتروني إلى اللون الأسود، ثم يجري إطلاع وسائل الإعلام.
قديما كانت تستخدم رموزا سرية للتعبير عن وفاة الملك، مثل "هايد بارك كورنر" للملك جورج السادس، و"عملية جسر تاي" للملكة الأم، في حين كان الرمز للملكة إليزابيث الثانية هو "جسر لندن"، وفي حال القول إن "جسر لندن سقط" فهذا يعني أن الملكة ماتت، لكن بعض السرية رفعت عن مثل هذه البروتوكولات الآن.
تنص الخطة الأساسية دائما على وفاة الملكة في لندن، لكن في حال حدث خلاف ذلك، فإنها تحمل في نعش ملكي على متن طائرة خاصة، لكن لو توفيت في اسكتلندا بالتحديد التي اعتادت قضاء الكثير من الوقت بها، فتجرى لها مراسم وفاة اسكتلندية بالكامل في القصر الملكي ثم ينقل الجثمان إلى لندن باستخدام القطار، حيث يسمح للجمهور بإلقاء الزهور.
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2021
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9 أبريل 2021, 16:58 GMT
هناك إجراءات خاصة محددة للصحافة للتعامل مع الخبر، ولا يسمح لهم بإجراء تغطيات صحفية حول الوفاة. تعلن فترة الحداد 10 أيام بعد وفاة الملكة بيوم وتنتهي بمراسم جنازتها في اليوم العاشر، ويسمح للعامة بالنظر على جثمان الملكة لمدة 4 أيام قبل الدفن.
خلال فترة النظر على الجثمان، يجري الملك الجديد تشارلز جولة في بريطانيا لمدة 4 أيام، يزور خلالها اسكتلندا وشمال أيرلندا وويلز لتحية المواطنين، ويسير في معظم الجولة سيرا على الأقدام.
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