https://sputnikarabic.ae/20220908/البيت-الأبيض-أمريكا-ليست-قريبة-من-إبرام-صفقة-مع-إيران-بالطريقة-التي-تتمناها-1067489970.html
البيت الأبيض: أمريكا ليست قريبة من إبرام صفقة مع إيران بالطريقة التي تتمناها
البيت الأبيض: أمريكا ليست قريبة من إبرام صفقة مع إيران بالطريقة التي تتمناها
قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، إن أمريكا ليست قريبة في الوقت الحالي من إبرام صفقة بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما... 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T16:43+0000
2022-09-08T16:43+0000
2022-09-08T16:43+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
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واشنطن - سبوتنيك. وأوضح كيربي خلال إفادة صحفية: "من الواضح لنا أنه لا تزال هناك ثغرات ولسنا قريبين من إبرام صفقة كما كنا نتمنى أن تكون".واستؤنفت في فيينا، يوم 4 أغسطس/ آب الماضي، عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.وقدمت إيران في 15 أغسطس، ردا رسميا إلى الاتحاد الأوروبي، على المقترح الذي طرحه لتسوية الاتفاق حول العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني؛ فيما أعلنت واشنطن تلقي رد إيران، وأنها تقوم بدراسته.وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران؛ مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، الموقع عام 2015، إلى المسار الصحيح.وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20220907/إعلام-نتنياهو-يضع-كاميرا-سرية-خلال-لقائه-بوفد-أمريكي-في-جلسة-مغلقة-لبحث-الاتفاق-النووي-1067439856.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, العالم
البيت الأبيض: أمريكا ليست قريبة من إبرام صفقة مع إيران بالطريقة التي تتمناها
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قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، إن أمريكا ليست قريبة في الوقت الحالي من إبرام صفقة بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما كانت تتمنى أن تكون.
واشنطن - سبوتنيك
. وأوضح كيربي خلال إفادة صحفية: "من الواضح لنا أنه لا تزال هناك ثغرات ولسنا قريبين من إبرام صفقة كما كنا نتمنى أن تكون".
واستؤنفت في فيينا، يوم 4 أغسطس/ آب الماضي، عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وقدمت إيران في 15 أغسطس، ردا رسميا إلى الاتحاد الأوروبي، على المقترح الذي طرحه لتسوية الاتفاق حول العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني؛ فيما أعلنت واشنطن تلقي رد إيران، وأنها تقوم بدراسته.
وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران؛ مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، الموقع عام 2015، إلى المسار الصحيح.
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.