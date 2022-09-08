https://sputnikarabic.ae/20220908/الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-توافق-على-المفوض-السامي-لحقوق-الإنسان-الجديد-1067498850.html
الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على المفوض السامي لحقوق الإنسان الجديد
الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على المفوض السامي لحقوق الإنسان الجديد
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على تولي المواطن النمساوي فولكر تورك منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T22:04+0000
2022-09-08T22:04+0000
2022-09-08T22:04+0000
منظمة الأمم المتحدة
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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال مضيف اجتماع الجمعية العامة: "اسمحوا لنا أن نعتبر أن الجمعية العامة تؤيد الموافقة على تعيين الأمين العام للأمم المتحدة لفولكر تورك الذي يمثل النمسا لمنصب المفوض السامي لحقوق الإنسان لمدة 4 سنوات. وقد تم اتخاذ القرار".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة
الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على المفوض السامي لحقوق الإنسان الجديد
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وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على تولي المواطن النمساوي فولكر تورك منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
الأمم المتحدة – سبوتنيك
. وقال مضيف اجتماع الجمعية العامة: "اسمحوا لنا أن نعتبر أن الجمعية العامة تؤيد الموافقة على تعيين الأمين العام للأمم المتحدة لفولكر تورك الذي يمثل النمسا لمنصب المفوض السامي لحقوق الإنسان لمدة 4 سنوات. وقد تم اتخاذ القرار".