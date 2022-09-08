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الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على المفوض السامي لحقوق الإنسان الجديد
الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على المفوض السامي لحقوق الإنسان الجديد
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على تولي المواطن النمساوي فولكر تورك منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T22:04+0000
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منظمة الأمم المتحدة
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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال مضيف اجتماع الجمعية العامة: "اسمحوا لنا أن نعتبر أن الجمعية العامة تؤيد الموافقة على تعيين الأمين العام للأمم المتحدة لفولكر تورك الذي يمثل النمسا لمنصب المفوض السامي لحقوق الإنسان لمدة 4 سنوات. وقد تم اتخاذ القرار".
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منظمة الأمم المتحدة
منظمة الأمم المتحدة

الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على المفوض السامي لحقوق الإنسان الجديد

22:04 GMT 08.09.2022
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مبنى الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
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وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على تولي المواطن النمساوي فولكر تورك منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال مضيف اجتماع الجمعية العامة: "اسمحوا لنا أن نعتبر أن الجمعية العامة تؤيد الموافقة على تعيين الأمين العام للأمم المتحدة لفولكر تورك الذي يمثل النمسا لمنصب المفوض السامي لحقوق الإنسان لمدة 4 سنوات. وقد تم اتخاذ القرار".
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