https://sputnikarabic.ae/20220908/الحكومة-البريطانية-تحدد-سقفا-لسعر-فواتير-الطاقة-لمدة-عامين-1067475331.html
الحكومة البريطانية تحدد سقفا لسعر فواتير الطاقة لمدة عامين
الحكومة البريطانية تحدد سقفا لسعر فواتير الطاقة لمدة عامين
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، خطة دعم لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة في البلاد، وذلك عبر تحديد سقف لسعر فواتير الطاقة داخليا بحدود 2500 جنيه إسترليني... 08.09.2022, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت رئيسة الحكومة الجديدة، ليز تراس، في كلمة أمام البرلمان البريطاني، إن أسعار فواتير الطاقة السنوية ستكون محددة بسقف 2500 جنيه إسترليني، مضيفة أن الخطة "تستمر لمدة عامين بداية من الشهر المقبل"، كجزء من خطة لتخفيف الأعباء على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.يذكر أنه في وقت سابق، أعلنت منظمة الطاقة البريطانية عن زيادة بنسبة 80% في سقف أسعار الطاقة اعتبارًا من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.ووفقا لبيان نشره موقع سي إن بي سي، أعلن مكتب أسواق الغاز والكهرباء في المملكة المتحدة (أوفجيم) عن زيادة بنسبة 80% في سقف أسعار الطاقة لتصل إلى 3549 جنيهًا إسترلينيًا (4194 دولارًا) سنويًا بدءًا من الأول من أكتوبر، وهو بالفعل زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في أقل من عام.وقال البيان: "أعلنت "أوفجيم" يوم الجمعة 26 أغسطس 2022، أن سقف أسعار الطاقة سيرتفع إلى 3549 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا للوقود المزدوج لأسرة متوسطة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2022".ومنذ التعديل الأخير في أبريل، بلغ سقف أسعار الطاقة 1.971 جنيهًا، مما يعني أن الزيادة سترتفع بمقدار 1578 جنيهًا إسترلينيًا أو ما يقرب من 80% في أكتوبر 2021 كان الحد الأقصى للسعر 1،277 جنيها.
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الحكومة البريطانية تحدد سقفا لسعر فواتير الطاقة لمدة عامين
11:13 GMT 08.09.2022 (تم التحديث: 11:20 GMT 08.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، خطة دعم لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة في البلاد، وذلك عبر تحديد سقف لسعر فواتير الطاقة داخليا بحدود 2500 جنيه إسترليني سنويا لمدة عامين.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت رئيسة الحكومة الجديدة، ليز تراس، في كلمة أمام البرلمان البريطاني، إن أسعار فواتير الطاقة السنوية ستكون محددة بسقف 2500 جنيه إسترليني، مضيفة أن الخطة "تستمر لمدة عامين بداية من الشهر المقبل"، كجزء من خطة لتخفيف الأعباء على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.
وأضافت تراس أن البلاد تواجه أزمة في الطاقة نظرا للعملية العسكرية الروسية الدائرة في أوكرانيا.
يذكر أنه في وقت سابق، أعلنت منظمة الطاقة البريطانية عن زيادة بنسبة 80%
في سقف أسعار الطاقة اعتبارًا من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ووفقا لبيان نشره موقع سي إن بي سي، أعلن مكتب أسواق الغاز والكهرباء في المملكة المتحدة (أوفجيم) عن زيادة بنسبة 80% في سقف أسعار الطاقة لتصل إلى 3549 جنيهًا إسترلينيًا (4194 دولارًا) سنويًا بدءًا من الأول من أكتوبر، وهو بالفعل زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في أقل من عام.
وقال البيان: "أعلنت "أوفجيم" يوم الجمعة 26 أغسطس 2022، أن سقف أسعار الطاقة سيرتفع إلى 3549 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا للوقود المزدوج لأسرة متوسطة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2022".
ومنذ التعديل الأخير في أبريل، بلغ سقف أسعار الطاقة 1.971 جنيهًا، مما يعني أن الزيادة سترتفع بمقدار 1578 جنيهًا إسترلينيًا أو ما يقرب من 80% في أكتوبر 2021 كان الحد الأقصى للسعر 1،277 جنيها.