https://sputnikarabic.ae/20220908/الحكومة-البريطانية-تحدد-سقفا-لسعر-فواتير-الطاقة-لمدة-عامين-1067475331.html

الحكومة البريطانية تحدد سقفا لسعر فواتير الطاقة لمدة عامين

الحكومة البريطانية تحدد سقفا لسعر فواتير الطاقة لمدة عامين

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، خطة دعم لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة في البلاد، وذلك عبر تحديد سقف لسعر فواتير الطاقة داخليا بحدود 2500 جنيه إسترليني... 08.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-08T11:13+0000

2022-09-08T11:13+0000

2022-09-08T11:20+0000

أخبار العالم الآن

بريطانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1066960429_0:0:3013:1696_1920x0_80_0_0_1c4e8b388f51e7cc2e3099437119b903.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقالت رئيسة الحكومة الجديدة، ليز تراس، في كلمة أمام البرلمان البريطاني، إن أسعار فواتير الطاقة السنوية ستكون محددة بسقف 2500 جنيه إسترليني، مضيفة أن الخطة "تستمر لمدة عامين بداية من الشهر المقبل"، كجزء من خطة لتخفيف الأعباء على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.يذكر أنه في وقت سابق، أعلنت منظمة الطاقة البريطانية عن زيادة بنسبة 80% في سقف أسعار الطاقة اعتبارًا من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.ووفقا لبيان نشره موقع سي إن بي سي، أعلن مكتب أسواق الغاز والكهرباء في المملكة المتحدة (أوفجيم) عن زيادة بنسبة 80% في سقف أسعار الطاقة لتصل إلى 3549 جنيهًا إسترلينيًا (4194 دولارًا) سنويًا بدءًا من الأول من أكتوبر، وهو بالفعل زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في أقل من عام.وقال البيان: "أعلنت "أوفجيم" يوم الجمعة 26 أغسطس 2022، أن سقف أسعار الطاقة سيرتفع إلى 3549 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا للوقود المزدوج لأسرة متوسطة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2022".ومنذ التعديل الأخير في أبريل، بلغ سقف أسعار الطاقة 1.971 جنيهًا، مما يعني أن الزيادة سترتفع بمقدار 1578 جنيهًا إسترلينيًا أو ما يقرب من 80% في أكتوبر 2021 كان الحد الأقصى للسعر 1،277 جنيها.

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, بريطانيا