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https://sputnikarabic.ae/20220908/الخارجية-الفلسطينية-تعلق-على-تعهد-لابيد-عدم-محاكمة-أي-جندي-إسرائيلي-دعوة-مباشرة-لقتل-الفلسطينيين-1067464667.html
الخارجية الفلسطينية تعلق على تعهد لابيد "عدم محاكمة" أي جندي إسرائيلي: دعوة مباشرة لقتل الفلسطينيين
الخارجية الفلسطينية تعلق على تعهد لابيد "عدم محاكمة" أي جندي إسرائيلي: دعوة مباشرة لقتل الفلسطينيين
علقت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، بشأن تمسكه بأوامر إطلاق النار ضد الفلسطينيين. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T08:42+0000
2022-09-08T08:42+0000
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وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ لها، إن "تصريحات لابيد المتفاخرة بجرائم جنوده، تعبر عن تمسك حكومة الاحتلال بتعليمات إطلاق النار التي تسهل على الجنود قتل أي مواطن فلسطيني وفقًا لتقديراتهم وأمزجتهم وحالتهم النفسية، في تحد صريح للمطالبات الأمريكية لتغيير قواعد إطلاق النار على إثر استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وأكدت الخارجية أن "دولة الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن انتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته، وأنها توفر كامل الحماية للقتلة والمجرمين من الجنود وعناصر الإرهاب وتشجعهم على المزيد من عمليات القتل، دون أي وازع من قانون أو أخلاق أو مبادئ".وحذرت من "مخاطر تعايش المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة مع انتهاكات وجرائم الاحتلال والتعامل معها إما كأرقام في الإحصائيات أو كأمور باتت اعتيادية لأنها تتكرر يوميًا وتشكل مشهد الحياة الطبيعية للفلسطينيين تحت الاحتلال، ولا تستدعي وقفة ضمير أو أخلاق أو مسؤولية سياسية أو إنسانية".وحملت الخارجية، في ختام بيانها "المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج صمته على تلك الجرائم، وتقاعسه عن إجبار دولة الاحتلال على وقفها فوراً، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قال أمس الأربعاء، إنه لن يسمح بمحاكمة أي جندي يحاول الدفاع عن حياته لمجرد تلقي التصفيقات في الخارج.وتأتي تصريحات لابيد بعد يوم من تصريحات نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل خلال إفادة صحفية بأن واشنطن ستضغط على إسرائيل من أجل مراجعة سياساتها بشأن قواعد الاشتباك.
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

الخارجية الفلسطينية تعلق على تعهد لابيد "عدم محاكمة" أي جندي إسرائيلي: دعوة مباشرة لقتل الفلسطينيين

08:42 GMT 08.09.2022
© AFP 2022 / DEBBIE HILLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© AFP 2022 / DEBBIE HILL
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علقت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، بشأن تمسكه بأوامر إطلاق النار ضد الفلسطينيين.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ لها، إن "تصريحات لابيد المتفاخرة بجرائم جنوده، تعبر عن تمسك حكومة الاحتلال بتعليمات إطلاق النار التي تسهل على الجنود قتل أي مواطن فلسطيني وفقًا لتقديراتهم وأمزجتهم وحالتهم النفسية، في تحد صريح للمطالبات الأمريكية لتغيير قواعد إطلاق النار على إثر استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.
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وأكدت الخارجية أن "دولة الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن انتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته، وأنها توفر كامل الحماية للقتلة والمجرمين من الجنود وعناصر الإرهاب وتشجعهم على المزيد من عمليات القتل، دون أي وازع من قانون أو أخلاق أو مبادئ".
وحذرت من "مخاطر تعايش المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة مع انتهاكات وجرائم الاحتلال والتعامل معها إما كأرقام في الإحصائيات أو كأمور باتت اعتيادية لأنها تتكرر يوميًا وتشكل مشهد الحياة الطبيعية للفلسطينيين تحت الاحتلال، ولا تستدعي وقفة ضمير أو أخلاق أو مسؤولية سياسية أو إنسانية".
وحملت الخارجية، في ختام بيانها "المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج صمته على تلك الجرائم، وتقاعسه عن إجبار دولة الاحتلال على وقفها فوراً، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قال أمس الأربعاء، إنه لن يسمح بمحاكمة أي جندي يحاول الدفاع عن حياته لمجرد تلقي التصفيقات في الخارج.
وتأتي تصريحات لابيد بعد يوم من تصريحات نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل خلال إفادة صحفية بأن واشنطن ستضغط على إسرائيل من أجل مراجعة سياساتها بشأن قواعد الاشتباك.
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