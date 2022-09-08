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https://sputnikarabic.ae/20220908/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-13-طائرة-مسيرة-أوكرانية-و16-قذيفة-هيمارس-خلال-يوم-واحد-1067475770.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 13 طائرة مسيرة أوكرانية و16 قذيفة "هيمارس" خلال يوم واحد
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 13 طائرة مسيرة أوكرانية و16 قذيفة "هيمارس" خلال يوم واحد
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وسائل الدفاع الجوي الروسية أسقطت 13 طائرة مسيرة أوكرانية و16 قذيفة من طراز "هيمارس" خلال يوم واحد. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T11:23+0000
2022-09-08T11:32+0000
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان: "إن وسائل الدفاع الجوي بالقوات المسلحة الروسية قامت خلال يوم واحد بإسقاط 13 طائرة مسيرة في مقاطعتي زابوروجيه وخاركيف وجمهورية دونيتسك الشعبية، كما أسقطت صاروخا باليستيا من طراز "توتشكا-أو" في مقاطعة خيرسون، بالإضافة إلى اعتراض 16 قذيفة من قاذفات الصواريخ طراز هيمارس، و3 قذائف من طراز "أولخا".وتابعت: "ألحقت الضربات عالية الدقة للقوات الجوية الروسية أضرارا بنقاط الانتشار المؤقت لوحدات اللواء 95 المحمول جوا في منطقة سلافيانسك واللواء 81 المحمول جوا في منطقة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية. تم القضاء على ما يصل إلى 120 جنديا أوكرانيا وتدمير 15 وحدة من المركبات المدرعة والسيارات".
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الدفاعات الجوية الروسية تسقط 13 طائرة مسيرة أوكرانية و16 قذيفة "هيمارس" خلال يوم واحد

11:23 GMT 08.09.2022 (تم التحديث: 11:32 GMT 08.09.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSN
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وسائل الدفاع الجوي الروسية أسقطت 13 طائرة مسيرة أوكرانية و16 قذيفة من طراز "هيمارس" خلال يوم واحد.
وقالت الوزارة في بيان: "إن وسائل الدفاع الجوي بالقوات المسلحة الروسية قامت خلال يوم واحد بإسقاط 13 طائرة مسيرة في مقاطعتي زابوروجيه وخاركيف وجمهورية دونيتسك الشعبية، كما أسقطت صاروخا باليستيا من طراز "توتشكا-أو" في مقاطعة خيرسون، بالإضافة إلى اعتراض 16 قذيفة من قاذفات الصواريخ طراز هيمارس، و3 قذائف من طراز "أولخا".

كما أضافت الوزارة أن خسائر القوات الأوكرانية على محور نيكولايفو-كريفوي روغ خلال يوم واحد بلغت 190 جنديا: "بلغت خسائر العدو على محور نيكولايفو-كريفوي روغ خلال يوم واحد دبابتان، 6 سيارات مشاة مقاتلة، 5 سيارات مدرعات، 7 سيارات نقل تحمل مدافع ذات عيارات ثقيلة، وأكثر من 190 جنديا".

وتابعت: "ألحقت الضربات عالية الدقة للقوات الجوية الروسية أضرارا بنقاط الانتشار المؤقت لوحدات اللواء 95 المحمول جوا في منطقة سلافيانسك واللواء 81 المحمول جوا في منطقة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية. تم القضاء على ما يصل إلى 120 جنديا أوكرانيا وتدمير 15 وحدة من المركبات المدرعة والسيارات".
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