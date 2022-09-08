https://sputnikarabic.ae/20220908/الرئيس-الجزائري-يجري-تعديلا-وزاريا-يشمل-حقائب-بينها-الداخلية-1067491650.html
الرئيس الجزائري يجري تعديلا وزاريا يشمل حقائب بينها الداخلية
الرئيس الجزائري يجري تعديلا وزاريا يشمل حقائب بينها الداخلية
أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعديلا وزاريا محدودا في الحكومة، شمل عددا من الحقائب الوزارية بينها حقيبتا الداخلية والصحة. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T17:25+0000
2022-09-08T17:25+0000
2022-09-08T17:39+0000
الجزائر
العالم العربي
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وذكرت جريدة "النهار" الجزائرية، مساء اليوم الخميس، أنه تم تعيين إبراهيم مراد وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.وأضافت أنه تم تعيين عبد الحق سايحي وزيرا للصحة، وكمال بداري وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وكمال بلجواد وزيرا للنقل، ولخضر رخروخ وزيرا للري، وعلي عون وزيرا للصناعات الصيدلانية.وكان الرئيس الجزائري قد كشف في وقت سابق خلال لقائه الدوري الأخير مع وسائل الإعلام عن تعديل حكومي وشيك.وقال الرئيس تبون في هذا السياق، إن التعديل الحكومي لا بد منه لسد بعض الثغرات في بعض القطاعات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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الجزائر, العالم العربي
الرئيس الجزائري يجري تعديلا وزاريا يشمل حقائب بينها الداخلية
17:25 GMT 08.09.2022 (تم التحديث: 17:39 GMT 08.09.2022) تابعنا عبر
أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعديلا وزاريا محدودا في الحكومة، شمل عددا من الحقائب الوزارية بينها حقيبتا الداخلية والصحة.
وذكرت جريدة "النهار" الجزائرية، مساء اليوم الخميس، أنه تم تعيين إبراهيم مراد وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وأضافت أنه تم تعيين عبد الحق سايحي وزيرا للصحة، وكمال بداري وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وكمال بلجواد وزيرا للنقل، ولخضر رخروخ وزيرا للري، وعلي عون وزيرا للصناعات الصيدلانية.
وكان الرئيس الجزائري قد كشف في وقت سابق خلال لقائه الدوري الأخير مع وسائل الإعلام عن تعديل حكومي وشيك.
وقال الرئيس تبون في هذا السياق، إن التعديل الحكومي لا بد منه لسد بعض الثغرات في بعض القطاعات.