https://sputnikarabic.ae/20220908/السعودية-تتقدم-5-مراكز-في-مؤشر-التنمية-البشرية-للأمم-المتحدة-لعام-2022-1067497901.html
السعودية تتقدم 5 مراكز في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة لعام 2022
السعودية تتقدم 5 مراكز في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة لعام 2022
ارتفع ترتيب السعودية 5 مراكز في مؤشر التنمية البشرية 2022 والذي يصدر عن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2022، لتحل في المرتبة 35 عالميا من بين 191 دولة... 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T21:19+0000
2022-09-08T21:19+0000
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السعودية
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وحلت السعودية في المركز العاشر من بين دول مجموعة العشرين، وسجلت أعلى وتيرة تقدم بين نتائج العامين 2019 و2021 من بين دول مجموعة العشرين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".وتقدم قطاع التعليم في البلاد 18 مركزا في المؤشر الفرعي لمتوسط سنوات الدراسة، لبلغ المملكة المرتبة 56 ارتفاعا من 74 في الإصدار السابق، في إشارة لجهود التطوير وتعزيز قدرة اكتساب المعرفة.ووفقا لما نقلته الوكالة عن التقرير: "يظهر تحسن النتائج في مقياس اكتساب المعرفة حرص تعليم المملكة على تنمية القدرات البشرية، مما يعزّز الحضور العالمي المنافس، ويسهم في ارتفاع ترتيب المملكة عالميا".يرتكز تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2022 على ثلاثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية هي؛ الحياة المديدة والصحية، والمعرفة، والمستوى المعيشي اللائق.
https://sputnikarabic.ae/20220908/السعودية-قرار-جديد-يخص-العمالة-الوافدة-1067469937.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, وزارة التعليم السعودية, وزارة الصحة السعودية
السعودية, أخبار السعودية اليوم, وزارة التعليم السعودية, وزارة الصحة السعودية
السعودية تتقدم 5 مراكز في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة لعام 2022
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ارتفع ترتيب السعودية 5 مراكز في مؤشر التنمية البشرية 2022 والذي يصدر عن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2022، لتحل في المرتبة 35 عالميا من بين 191 دولة مقارنة بالمرتبة 40 في الإصدار السابق من التقرير.
وحلت السعودية في المركز العاشر من بين دول مجموعة العشرين، وسجلت أعلى وتيرة تقدم بين نتائج العامين 2019 و2021 من بين دول مجموعة العشرين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية
"واس".
وتقدم قطاع التعليم
في البلاد 18 مركزا في المؤشر الفرعي لمتوسط سنوات الدراسة، لبلغ المملكة المرتبة 56 ارتفاعا من 74 في الإصدار السابق، في إشارة لجهود التطوير وتعزيز قدرة اكتساب المعرفة.
ووفقا لما نقلته الوكالة عن التقرير: "يظهر تحسن النتائج في مقياس اكتساب المعرفة
حرص تعليم المملكة على تنمية القدرات البشرية، مما يعزّز الحضور العالمي المنافس، ويسهم في ارتفاع ترتيب المملكة عالميا".
يرتكز تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2022 على ثلاثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية هي؛ الحياة المديدة والصحية، والمعرفة، والمستوى المعيشي اللائق.