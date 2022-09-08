عربي
https://sputnikarabic.ae/20220908/السعودية-تتقدم-5-مراكز-في-مؤشر-التنمية-البشرية-للأمم-المتحدة-لعام-2022-1067497901.html
السعودية تتقدم 5 مراكز في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة لعام 2022
السعودية تتقدم 5 مراكز في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة لعام 2022
ارتفع ترتيب السعودية 5 مراكز في مؤشر التنمية البشرية 2022 والذي يصدر عن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2022، لتحل في المرتبة 35 عالميا من بين 191 دولة... 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T21:19+0000
2022-09-08T21:19+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
وزارة التعليم السعودية
وزارة الصحة السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1053740327_0:50:543:355_1920x0_80_0_0_523d3171b6f6ed801dd61b60e5fa990e.jpg
وحلت السعودية في المركز العاشر من بين دول مجموعة العشرين، وسجلت أعلى وتيرة تقدم بين نتائج العامين 2019 و2021 من بين دول مجموعة العشرين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".وتقدم قطاع التعليم في البلاد 18 مركزا في المؤشر الفرعي لمتوسط سنوات الدراسة، لبلغ المملكة المرتبة 56 ارتفاعا من 74 في الإصدار السابق، في إشارة لجهود التطوير وتعزيز قدرة اكتساب المعرفة.‏‎ووفقا لما نقلته الوكالة عن التقرير: "يظهر تحسن النتائج في مقياس اكتساب المعرفة حرص تعليم المملكة على تنمية القدرات البشرية، مما يعزّز الحضور العالمي المنافس، ويسهم في ارتفاع ترتيب المملكة عالميا".يرتكز تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2022 على ثلاثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية هي؛ الحياة المديدة والصحية، والمعرفة، والمستوى المعيشي اللائق.
https://sputnikarabic.ae/20220908/السعودية-قرار-جديد-يخص-العمالة-الوافدة-1067469937.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1053740327_2:0:542:405_1920x0_80_0_0_8b02d7aee6271da9936d5ea0945f2092.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, وزارة التعليم السعودية, وزارة الصحة السعودية
السعودية, أخبار السعودية اليوم, وزارة التعليم السعودية, وزارة الصحة السعودية

السعودية تتقدم 5 مراكز في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة لعام 2022

21:19 GMT 08.09.2022
© Sputnik . M.HEMEDAمشاركة المرأة لأول مرة في مسابقة "ملكة جمال الإبل" في السعودية
مشاركة المرأة لأول مرة في مسابقة ملكة جمال الإبل في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© Sputnik . M.HEMEDA
تابعنا عبرTelegram
ارتفع ترتيب السعودية 5 مراكز في مؤشر التنمية البشرية 2022 والذي يصدر عن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2022، لتحل في المرتبة 35 عالميا من بين 191 دولة مقارنة بالمرتبة 40 في الإصدار السابق من التقرير.
وحلت السعودية في المركز العاشر من بين دول مجموعة العشرين، وسجلت أعلى وتيرة تقدم بين نتائج العامين 2019 و2021 من بين دول مجموعة العشرين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
السعودية.. قرار جديد يخص العمالة الوافدة
10:08 GMT
وتقدم قطاع التعليم في البلاد 18 مركزا في المؤشر الفرعي لمتوسط سنوات الدراسة، لبلغ المملكة المرتبة 56 ارتفاعا من 74 في الإصدار السابق، في إشارة لجهود التطوير وتعزيز قدرة اكتساب المعرفة.
‏‎ووفقا لما نقلته الوكالة عن التقرير: "يظهر تحسن النتائج في مقياس اكتساب المعرفة حرص تعليم المملكة على تنمية القدرات البشرية، مما يعزّز الحضور العالمي المنافس، ويسهم في ارتفاع ترتيب المملكة عالميا".
يرتكز تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2022 على ثلاثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية هي؛ الحياة المديدة والصحية، والمعرفة، والمستوى المعيشي اللائق.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Противотанковые мины ТМ-62М на поле рядом с Бахмутом в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала