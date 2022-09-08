https://sputnikarabic.ae/20220908/السعودية-قرار-جديد-يخص-العمالة-الوافدة-1067469937.html
السعودية.. قرار جديد يخص العمالة الوافدة
السعودية.. قرار جديد يخص العمالة الوافدة
أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية، إمكانية انتقال أي وافد إلى صاحب عمل جديد دون تحويل التعويض المالي غير المسدد. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T10:08+0000
2022-09-08T10:08+0000
2022-09-08T10:08+0000
أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لجريدة عكاظ فإن وزارة الموارد البشرية السعودية، أقرت إمكانية الانتقال دون تحويل التعويض المالي غير المسدد من صاحب العمل السابق قبل الانتقال والبقاء عليه، مع مطالبة صاحب العمل الجديد بدفع التعويض المالي من تاريخ العامل.ولفتت الوزارة إلى أن "تطبيق هذه المرحلة يصب في مصلحة جميع الأطراف بوقف تراكم المبالغ غير المسددة على صاحب العمل الحالي، وعدم تحميل صاحب العمل الجديد عبء المديونية على هذه المبالغ لفترة سابقة".وكانت الوزارة قد بدأت مرحلة أولى لتطوير سياسات وخدمات الوزارة بما يتماشى مع أهداف استراتيجية سوق العمل ورفع كفاءتها ومستوى حقوق العمال.
https://sputnikarabic.ae/20211219/الجوازات-السعودية-تصدر-تعليمات-جديدة-بخصوص-العمالة-الوافدة-1054344671.html
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أخبار السعودية اليوم
السعودية.. قرار جديد يخص العمالة الوافدة
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أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية، إمكانية انتقال أي وافد إلى صاحب عمل جديد دون تحويل التعويض المالي غير المسدد.
ووفقا لجريدة
عكاظ فإن وزارة الموارد البشرية السعودية، أقرت إمكانية الانتقال دون تحويل التعويض المالي غير المسدد من صاحب العمل السابق قبل الانتقال والبقاء عليه، مع مطالبة صاحب العمل الجديد بدفع التعويض المالي من تاريخ العامل.
19 ديسمبر 2021, 15:29 GMT
ولفتت الوزارة
إلى أن "تطبيق هذه المرحلة يصب في مصلحة جميع الأطراف بوقف تراكم المبالغ غير المسددة على صاحب العمل الحالي، وعدم تحميل صاحب العمل الجديد عبء المديونية على هذه المبالغ لفترة سابقة".
وأشارت إلى أن هذه الآلية تستهدف الاستفادة من خدمات العامل، ورفع مستوى مرونة إجراءات نقل الوظائف بين المنشآت لخلق سوق عمل جاذب".
وكانت الوزارة
قد بدأت مرحلة أولى لتطوير سياسات وخدمات الوزارة بما يتماشى مع أهداف استراتيجية سوق العمل ورفع كفاءتها ومستوى حقوق العمال.