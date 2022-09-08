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السعودية وعمان تتفقان على تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال النقل واللوجيستيات
السعودية وعمان تتفقان على تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال النقل واللوجيستيات
اتفقت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالي النقل واللوجستيات. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T16:52+0000
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أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، فقد عقدت سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، مباحثات رسمية في مجال النقل واللوجستيات.وحسب الوكالة فإن المباحثات تم خلالها "بحث أوجه التعاون القائم بين البلدين في مختلف مجالات النقل واللوجستيات بما يحقق رؤية قيادة البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين".وكان الاجتماع على مستوى وزراء النقل واللوجستيات، حيث ترأس الجانب السعودي صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، فيما ترأّس الجانب العُماني سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
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أخبار السعودية اليوم, سلطنة عمان
أخبار السعودية اليوم, سلطنة عمان

السعودية وعمان تتفقان على تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال النقل واللوجيستيات

16:52 GMT 08.09.2022
© AFP 2022السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان يستقبل ولى العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عند سُلّم الطائرة لدى وصوله المطار السلطاني الخاص في مسقط.
السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان يستقبل ولى العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عند سُلّم الطائرة لدى وصوله المطار السلطاني الخاص في مسقط. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© AFP 2022
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اتفقت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالي النقل واللوجستيات.
ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، فقد عقدت سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، مباحثات رسمية في مجال النقل واللوجستيات.
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وحسب الوكالة فإن المباحثات تم خلالها "بحث أوجه التعاون القائم بين البلدين في مختلف مجالات النقل واللوجستيات بما يحقق رؤية قيادة البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين".

وفيما اتفق الجانبان على عدة أمور، منها "ضرورة تعزيز التعاون الاستراتيجي، وتسريع تنفيذ المشاريع والمبادرات المشتركة"، فقد ثمنا ما وصفاه بـ "العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة".

وكان الاجتماع على مستوى وزراء النقل واللوجستيات، حيث ترأس الجانب السعودي صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، فيما ترأّس الجانب العُماني سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
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