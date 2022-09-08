https://sputnikarabic.ae/20220908/السلطات-الفرنسية-تحقق-في-مزاعم-إلقاء-جماهير-يوفنتوس-التحية-النازية-1067480237.html
السلطات الفرنسية تحقق في مزاعم إلقاء جماهير يوفنتوس التحية النازية
السلطات الفرنسية تحقق في مزاعم إلقاء جماهير يوفنتوس التحية النازية
تحقق السلطات الفرنسية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، في مزاعم بأن بعض مشجعي يوفنتوس ألقوا التحية النازية وأصدروا أصوات القرود خلال مباراة... 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T12:37+0000
2022-09-08T12:37+0000
2022-09-08T12:37+0000
مجتمع
رياضة
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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مكتب المدعي العام في باريس قوله بان التحقيق بدأ في مزاعم استفزاز علني للكراهية العنصرية بعد أن راجعت الشرطة كاميرات مراقبة واحتجزت أربعة مشجعين.من جانبه، أفاد يويفا بأنه فتح تحقيقا تأديبيا بشأن مزاعم السلوك العنصري من قبل أنصار يوفنتوس بعد خسارة فريقهم 2-1 في باريس يوم الثلاثاء.يشار إلى أن نادي يوفنتوس مسؤول بموجب قواعد يويفا عن سلوك جماهيره في الملاعب، حيث يواجه النادي الإيطالي عقوبة تشمل إغلاق جزء من ملعبه أو كله في مباراة بدوري أبطال أوروبا ودفع غرامة.من جانب آخر دعا النشطاء إلى رد فعل قوي من جانب يويفا ورحبوا بالتحقيق الذي أطلقه الادعاء في باريس، فيما لم يعلق يوفنتوس علنا على الأحداث.وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فرض غرامات مالية على 8 أندية، هي باريس سان جيرمان، موناكو، مارسيليا، بشكتاش، إنتر، ميلان، يوفنتوس، روما، بسبب خرق قوانين اللعب المالي النظيف، وحسب بيان "يويفا"، كانت الغرامة الأكبر من نصيب باريس سان جيرمان، بمبلغ قدره 10 ملايين يورو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, رياضة
السلطات الفرنسية تحقق في مزاعم إلقاء جماهير يوفنتوس التحية النازية
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تحقق السلطات الفرنسية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، في مزاعم بأن بعض مشجعي يوفنتوس ألقوا التحية النازية وأصدروا أصوات القرود خلال مباراة الفريق في دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مكتب المدعي العام في باريس قوله بان التحقيق بدأ في مزاعم استفزاز علني للكراهية العنصرية بعد أن راجعت الشرطة كاميرات مراقبة واحتجزت أربعة مشجعين.
من جانبه، أفاد يويفا بأنه فتح تحقيقا تأديبيا بشأن مزاعم السلوك العنصري من قبل أنصار يوفنتوس بعد خسارة فريقهم 2-1 في باريس يوم الثلاثاء.
يشار إلى أن نادي يوفنتوس
مسؤول بموجب قواعد يويفا عن سلوك جماهيره في الملاعب، حيث يواجه النادي الإيطالي عقوبة تشمل إغلاق جزء من ملعبه أو كله في مباراة بدوري أبطال أوروبا ودفع غرامة.
من جانب آخر دعا النشطاء إلى رد فعل قوي من جانب يويفا ورحبوا بالتحقيق الذي أطلقه الادعاء في باريس، فيما لم يعلق يوفنتوس علنا على الأحداث.
وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فرض غرامات مالية على 8 أندية، هي باريس سان جيرمان، موناكو، مارسيليا، بشكتاش، إنتر، ميلان، يوفنتوس، روما، بسبب خرق قوانين اللعب المالي النظيف، وحسب بيان "يويفا"، كانت الغرامة الأكبر من نصيب باريس سان جيرمان، بمبلغ قدره 10 ملايين يورو.