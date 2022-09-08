عربي
https://sputnikarabic.ae/20220908/السلطات-القطرية-تعلن-عدم-السماح-للسيارات-بالدخول-إلى-البلاد-خلال-المونديال-1067485647.html
السلطات القطرية تعلن عدم السماح للسيارات بالدخول إلى البلاد خلال المونديال
السلطات القطرية تعلن عدم السماح للسيارات بالدخول إلى البلاد خلال المونديال
قررت السلطات القطرية عدم السماح للسيارات بالدخول إلى البلاد طوال فترة إقامة بطولة كأس العالم. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T14:47+0000
2022-09-08T14:47+0000
أخبار قطر اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102440/99/1024409961_0:480:4608:3072_1920x0_80_0_0_fc8dfd5f947052f061b793a2ee2b3b5b.jpg
ووفقا لبيان نشرته جريدة الشرق القطرية فقد نصحت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المشجعين باستخدام وسائل النقل العام طوال فترة المونديال، مشيرة إلى إتاحة الحجز المسبق لمواقف السيارات على الحدود القطرية السعودية بدءاً من 15 أكتوبر المقبل.وأوضحت اللجنة أن حاملي بطاقة "هيّا" لهم ميزة استخدام وسائل النقل العام مجاناً، لافتة إلى أن مترو الدوحة سيعمل لمدة 21 ساعة يومياً خلال البطولة، من الساعة الـ6 صباحاً وحتى الـ3 فجراً من السبت إلى الخميس، ومن الـ9 صباحاً إلى الـ3 فجراً في أيام الجمعة.وعن القادمين برا أوضح البيان أن السلطات ستتيح "خدمة لوقوف السيارات ومحطة حافلات عند منفذ أبو سمرة الحدودي، ولن يُسمح للمركبات بالدخول إلى قطر إلا في حالات استثنائية".
https://sputnikarabic.ae/20220907/إعلام-قطر-تسمح-بالمشروبات-الكحولية-في-أماكن-محددة-أثناء-كأس-العالم-1067447613.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102440/99/1024409961_0:0:4096:3072_1920x0_80_0_0_4583a655bd3ca161f25b6b77565d0fde.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار قطر اليوم
أخبار قطر اليوم

السلطات القطرية تعلن عدم السماح للسيارات بالدخول إلى البلاد خلال المونديال

14:47 GMT 08.09.2022
© AFP 2022 / STRINGERمدينة الدوحة، قطر
مدينة الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
© AFP 2022 / STRINGER
تابعنا عبرTelegram
قررت السلطات القطرية عدم السماح للسيارات بالدخول إلى البلاد طوال فترة إقامة بطولة كأس العالم.
ووفقا لبيان نشرته جريدة الشرق القطرية فقد نصحت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المشجعين باستخدام وسائل النقل العام طوال فترة المونديال، مشيرة إلى إتاحة الحجز المسبق لمواقف السيارات على الحدود القطرية السعودية بدءاً من 15 أكتوبر المقبل.
ملعب المدينة التعليمية، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 40 ألف متفرج - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
إعلام: قطر تسمح بالمشروبات الكحولية في أماكن محددة أثناء كأس العالم
أمس, 17:36 GMT
وأوضحت اللجنة أن حاملي بطاقة "هيّا" لهم ميزة استخدام وسائل النقل العام مجاناً، لافتة إلى أن مترو الدوحة سيعمل لمدة 21 ساعة يومياً خلال البطولة، من الساعة الـ6 صباحاً وحتى الـ3 فجراً من السبت إلى الخميس، ومن الـ9 صباحاً إلى الـ3 فجراً في أيام الجمعة.

وقال البيان: "من المقرر تسيير 94 رحلة لمشجعي اليوم الواحد من دول مجلس التعاون الخليجي يومياً خلال البطولة، وستهبط طائرات هذه الرحلات في مطار الدوحة الدولي، فيما يستقبل مطار حمد الدولي الرحلات القادمة من خارج دول مجلس التعاون".

وعن القادمين برا أوضح البيان أن السلطات ستتيح "خدمة لوقوف السيارات ومحطة حافلات عند منفذ أبو سمرة الحدودي، ولن يُسمح للمركبات بالدخول إلى قطر إلا في حالات استثنائية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Противотанковые мины ТМ-62М на поле рядом с Бахмутом в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала