https://sputnikarabic.ae/20220908/السلطات-القطرية-تعلن-عدم-السماح-للسيارات-بالدخول-إلى-البلاد-خلال-المونديال-1067485647.html
السلطات القطرية تعلن عدم السماح للسيارات بالدخول إلى البلاد خلال المونديال
السلطات القطرية تعلن عدم السماح للسيارات بالدخول إلى البلاد خلال المونديال
قررت السلطات القطرية عدم السماح للسيارات بالدخول إلى البلاد طوال فترة إقامة بطولة كأس العالم. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T14:47+0000
2022-09-08T14:47+0000
2022-09-08T14:47+0000
أخبار قطر اليوم
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ووفقا لبيان نشرته جريدة الشرق القطرية فقد نصحت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المشجعين باستخدام وسائل النقل العام طوال فترة المونديال، مشيرة إلى إتاحة الحجز المسبق لمواقف السيارات على الحدود القطرية السعودية بدءاً من 15 أكتوبر المقبل.وأوضحت اللجنة أن حاملي بطاقة "هيّا" لهم ميزة استخدام وسائل النقل العام مجاناً، لافتة إلى أن مترو الدوحة سيعمل لمدة 21 ساعة يومياً خلال البطولة، من الساعة الـ6 صباحاً وحتى الـ3 فجراً من السبت إلى الخميس، ومن الـ9 صباحاً إلى الـ3 فجراً في أيام الجمعة.وعن القادمين برا أوضح البيان أن السلطات ستتيح "خدمة لوقوف السيارات ومحطة حافلات عند منفذ أبو سمرة الحدودي، ولن يُسمح للمركبات بالدخول إلى قطر إلا في حالات استثنائية".
https://sputnikarabic.ae/20220907/إعلام-قطر-تسمح-بالمشروبات-الكحولية-في-أماكن-محددة-أثناء-كأس-العالم-1067447613.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قطر اليوم
السلطات القطرية تعلن عدم السماح للسيارات بالدخول إلى البلاد خلال المونديال
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قررت السلطات القطرية عدم السماح للسيارات بالدخول إلى البلاد طوال فترة إقامة بطولة كأس العالم.
ووفقا لبيان نشرته
جريدة الشرق القطرية فقد نصحت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المشجعين باستخدام وسائل النقل العام طوال فترة المونديال، مشيرة إلى إتاحة الحجز المسبق لمواقف السيارات على الحدود القطرية السعودية بدءاً من 15 أكتوبر المقبل.
وأوضحت اللجنة
أن حاملي بطاقة "هيّا" لهم ميزة استخدام وسائل النقل العام مجاناً، لافتة إلى أن مترو الدوحة سيعمل لمدة 21 ساعة يومياً خلال البطولة، من الساعة الـ6 صباحاً وحتى الـ3 فجراً من السبت إلى الخميس، ومن الـ9 صباحاً إلى الـ3 فجراً في أيام الجمعة.
وقال البيان: "من المقرر تسيير 94 رحلة لمشجعي اليوم الواحد من دول مجلس التعاون الخليجي يومياً خلال البطولة، وستهبط طائرات هذه الرحلات في مطار الدوحة الدولي، فيما يستقبل مطار حمد الدولي الرحلات القادمة من خارج دول مجلس التعاون".
وعن القادمين برا أوضح البيان أن السلطات ستتيح "خدمة لوقوف السيارات ومحطة حافلات عند منفذ أبو سمرة الحدودي، ولن يُسمح للمركبات بالدخول إلى قطر إلا في حالات استثنائية
".