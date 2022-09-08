https://sputnikarabic.ae/20220908/الطيران-الحربي-الروسي-يدمر-معملا-لتصنيع-الصواريخ-في-ريف-إدلب-1067477166.html
الطيران الحربي الروسي يدمر معملا لتصنيع الصواريخ في ريف إدلب
الطيران الحربي الروسي يدمر معملا لتصنيع الصواريخ في ريف إدلب
شن الطيران الحربي الروسي سلسلة غارات على مواقع ومقار للتنظيمات المسلحة في ريف إدلب، أسفرت عن مقتل 5 مسلحين وإصابة آخرين، وتدمير 4 مواقع، أحدها معمل لتصنيع... 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T11:47+0000
2022-09-08T11:47+0000
2022-09-08T11:47+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
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وقال مراسل "سبوتنيك" إن ريف إدلب الجنوبي شهد اليوم غارات مكثفة شنها الطيران الحربي الروسي، تركزت على الجهة الغربية للمحافظة وتحديداً منطقة سهل الروج.ونقل مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب عن مصدر ميداني رفيع المستوى أن طائرات الاستطلاع الروسية رصدت ورشا رئيسية لتعديل وتصنيع الذخائر، بما في ذلك الصواريخ التي استخدمتها المجموعات المسلحة في استهدف مواقع الجيش السوري والقرى والبلدات الآمنة في أرياف حماة وإدلب خلال الأيام الأخيرة.كما أشارت المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مسلحين وإصابة آخرين داخل ورشة تصنيع الصواريخ لوحدها.وتابع المصدر أن طائرات الاستطلاع الروسية كانت قد رصدت الشهر الفائت عدة أهداف في منطقة جبل الزاوية جنوب إدلب، ومنها مصنع خاص بالطائرات المسيرة، وقد تم التعامل مع هذه البيانات في حينه وتدمير المصنع بشكل كامل.وأوضح المصدر أن المجموعات المسلحة تواصل مهاجمة مواقع للجيش السوري بشكل مستمر من خلال استخدام الطائرات المسيرة والقذائف الصاروخية والمدفعية، إلا أن الرصد المستمر من قبل وحدات الجيش السوري وطائرات الاستطلاع الروسية، ساهم إلى حد كبير في إفشال هذه الاعتداءات بشكل استباقي في معظم الأحيان.وكشف المصدر أن الجيش السوري رفع الجاهزية على كامل خطوط التماس مع المجموعة المسلحة تحسبا لأي طارئ قد تشهده خطوط التماس في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20220907/المصالحة-الروسي-3-عمليات-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-منطقة-إدلب-بسوريا-1067454306.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا
الطيران الحربي الروسي يدمر معملا لتصنيع الصواريخ في ريف إدلب
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شن الطيران الحربي الروسي سلسلة غارات على مواقع ومقار للتنظيمات المسلحة في ريف إدلب، أسفرت عن مقتل 5 مسلحين وإصابة آخرين، وتدمير 4 مواقع، أحدها معمل لتصنيع الصواريخ.
وقال مراسل "سبوتنيك" إن ريف إدلب الجنوبي شهد اليوم غارات مكثفة شنها الطيران الحربي الروسي، تركزت على الجهة الغربية للمحافظة وتحديداً منطقة سهل الروج.
ونقل مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب عن مصدر ميداني رفيع المستوى أن طائرات الاستطلاع الروسية رصدت ورشا رئيسية لتعديل وتصنيع الذخائر، بما في ذلك الصواريخ التي استخدمتها المجموعات المسلحة في استهدف مواقع الجيش السوري والقرى والبلدات الآمنة في أرياف حماة وإدلب خلال الأيام الأخيرة.
وأضاف المصدر: "بيانات الرصد هذه استدعت تدخلا من قبل الطيران الحربي الروسي عبر 14 غارة جوية أسفرت عن تدمير 4 مواقع للمسلحين بما فيها من معدات هندسية وعسكرية".
كما أشارت المعلومات الأولية إلى مقتل 5 مسلحين وإصابة آخرين داخل ورشة تصنيع الصواريخ لوحدها.
وتابع المصدر أن طائرات الاستطلاع الروسية كانت قد رصدت الشهر الفائت عدة أهداف في منطقة جبل الزاوية جنوب إدلب، ومنها مصنع خاص بالطائرات المسيرة، وقد تم التعامل مع هذه البيانات في حينه وتدمير المصنع بشكل كامل.
وأوضح المصدر أن المجموعات المسلحة تواصل مهاجمة مواقع للجيش السوري بشكل مستمر من خلال استخدام الطائرات المسيرة والقذائف الصاروخية والمدفعية، إلا أن الرصد المستمر من قبل وحدات الجيش السوري وطائرات الاستطلاع الروسية، ساهم إلى حد كبير في إفشال هذه الاعتداءات بشكل استباقي في معظم الأحيان.
وكشف المصدر أن الجيش السوري رفع الجاهزية على كامل خطوط التماس مع المجموعة المسلحة تحسبا لأي طارئ قد تشهده خطوط التماس في المنطقة.