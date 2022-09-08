https://sputnikarabic.ae/20220908/الطيران-الروسي-يقصف-معسكرا-لـ-جبهة-النصرة-في-سوريا-ويقضي-على-أكثر-من-120-مسلحا-1067496571.html
الطيران الروسي يقصف معسكرا لـ"جبهة النصرة" في سوريا ويقضي على أكثر من 120 مسلحا
الطيران الروسي يقصف معسكرا لـ"جبهة النصرة" في سوريا ويقضي على أكثر من 120 مسلحا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية قصفت معسكرا لمسلحي "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا) في محافظة إدلب السورية، ما أسفر عن تدميره بالكامل. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T20:03+0000
2022-09-08T20:03+0000
2022-09-08T20:07+0000
وزارة الدفاع الروسية
أخبار سوريا اليوم
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء أوليغ إيغوروف، في إفادة صحفية: "قامت القوات الجوية الروسية اليوم بتدمير معسكر تابع لإرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" [المحظور في روسيا] بمنطقة الشيخ يوسف".وأضاف إيغوروف أن القصف أسفر عن مقتل أكثر من 120 مسلحا.وأوضح أنه "نتيجة للضربة تم تعطيل 4 نقاط مراقبة طائرات مسيرة، ووحدات إطلاق، ونحو 20 طائرة يدوية مسيرة قام الإرهابيون بإعدادها لتنفيذ هجمات على مرافق الوحدات الروسية في سوريا".وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
https://sputnikarabic.ae/20220828/مركز-المصالحة-الروسي-يرصد-3-حالات-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة--1066950418.html
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وزارة الدفاع الروسية, أخبار سوريا اليوم, روسيا
وزارة الدفاع الروسية, أخبار سوريا اليوم, روسيا
الطيران الروسي يقصف معسكرا لـ"جبهة النصرة" في سوريا ويقضي على أكثر من 120 مسلحا
20:03 GMT 08.09.2022 (تم التحديث: 20:07 GMT 08.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية قصفت معسكرا لمسلحي "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا) في محافظة إدلب السورية، ما أسفر عن تدميره بالكامل.
موسكو - سبوتنيك
. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء أوليغ إيغوروف، في إفادة صحفية: "قامت القوات الجوية الروسية اليوم بتدمير معسكر تابع لإرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" [المحظور في روسيا] بمنطقة الشيخ يوسف".
وأضاف إيغوروف أن القصف أسفر عن مقتل أكثر من 120 مسلحا.
وأوضح أنه "نتيجة للضربة تم تعطيل 4 نقاط مراقبة طائرات مسيرة، ووحدات إطلاق، ونحو 20 طائرة يدوية مسيرة قام الإرهابيون بإعدادها لتنفيذ هجمات على مرافق الوحدات الروسية في سوريا
".
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة
" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.