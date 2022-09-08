https://sputnikarabic.ae/20220908/العراق-الحشد-الشعبي-يعلن-إحباط-مخطط-إرهابي-يقوده-حزب-البعث-1067461995.html
العراق.. "الحشد الشعبي" يعلن إحباط مخطط إرهابي يقوده حزب "البعث"
العراق.. "الحشد الشعبي" يعلن إحباط مخطط إرهابي يقوده حزب "البعث"
أعلنت هيئة الحشد الشعبي، في العراق، اليوم الخميس، إحباط ما أسمته "مخططا إرهابيا يقوده حزب البعث". 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T07:34+0000
2022-09-08T07:34+0000
2022-09-08T07:34+0000
العراق
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وأفادت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، أنه "بجهد استخباري عال ومتابعة دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية، انطلق الحشد الشعبي (...) لتنفيذ عملية استباقية واسعة باسم (الردع الثانية)".ونشرت الهيئة صورا لما قالت إنه للعملية، ومضبوطات، دون أن تكشف تفاصيل أخرى،وأكدت أنه "تم من خلالها (العملية) إحباط مخطط معاد ضد أمن بلدنا وزيارة الأربعين".وأشارت إلى أن المخطط "يقوده حزب "البعث المحظور" في محافظات (كربلاء المقدسة، بابل، المثني، الديوانية)، حيث تمكن أبطال الهيئة من الإطاحة بشبكة فاعلة منهم أعضاء قيادات قطرية وقيادات فروع وشعب"، ونشرة الهيئة صورة لشخص مقبوض عليه.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار الحشد الشعبي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار الحشد الشعبي
العراق.. "الحشد الشعبي" يعلن إحباط مخطط إرهابي يقوده حزب "البعث"
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أعلنت هيئة الحشد الشعبي، في العراق، اليوم الخميس، إحباط ما أسمته "مخططا إرهابيا يقوده حزب البعث".
وأفادت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، أنه "بجهد استخباري عال ومتابعة دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية، انطلق الحشد الشعبي (...) لتنفيذ عملية استباقية واسعة باسم (الردع الثانية)".
ونشرت الهيئة صورا لما قالت إنه للعملية، ومضبوطات، دون أن تكشف تفاصيل أخرى،وأكدت أنه "تم من خلالها (العملية) إحباط مخطط معاد ضد أمن بلدنا وزيارة الأربعين".
وأشارت إلى أن المخطط "يقوده حزب "البعث المحظور" في محافظات (كربلاء المقدسة، بابل، المثني، الديوانية)، حيث تمكن أبطال الهيئة من الإطاحة بشبكة فاعلة منهم أعضاء قيادات قطرية وقيادات فروع وشعب"، ونشرة الهيئة صورة لشخص مقبوض عليه.