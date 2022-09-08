https://sputnikarabic.ae/20220908/الفرنسيون-يكشوف-خطأ-ماكرون-في-التعامل-مع-بوتين-1067487727.html
الفرنسيون يكشفون خطأ ماكرون في التعامل مع بوتين
الفرنسيون يكشفون خطأ ماكرون في التعامل مع بوتين
قال الصحفي الفرنسي الشهير، مارك بودريلر، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليس في "فئة الوزن" المناسب التي تمكنه من وضع شروط على الزعيم الروسي فلاديمير بوتين. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T16:02+0000
2022-09-08T16:02+0000
2022-09-08T16:29+0000
العالم
إيمانويل ماكرون
انتقادات
أخبار فرنسا
روسيا
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وكتب بودريلر في عمود بصحيفة "بوليفارد فولتير" الفرنسية، اليوم الخميس: "ماكرون، الذي لا يفهم جيدا من يقف مقابله، كان عليه أن يأخذ نصيحة واحدة قبل الذهاب لإظهار عضلاته أمام فلاديمير بوتين: عندما يتحدث الرجال الذين يبلغ وزنهم 150 كغ مع رجال يزنون 60 كغ، عندها يستمع الرجال البالغ وزنهم 60 كغ".وفقا للكاتب، فشلت حكومة ماكرون في إجراء تقييم صحيح لميزان القوى بين باريس وموسكو. ونتيجة لذلك، فإن فرض العقوبات على روسيا لم يحقق النتيجة المرجوة، لكنه وجه ضربة للاقتصاد الفرنسي.وتواجه الدول الغربية ومن بينها فرنسا ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التضخم بسبب فرض عقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن النفط الروسي. وبسبب ارتفاع أسعار النفط وخاصة الغاز، فقدت الصناعة في الغرب إلى حد كبير مزاياها التنافسية، الأمر الذي أثر أيضًا على قطاعات أخرى من الاقتصاد. كما تواجه الولايات المتحدة والدول الأوروبية أيضا تضخما قياسيا منذ عقود.
https://sputnikarabic.ae/20220826/لماذا-لا-يثق-بوتين-بماكرون؟-1066856969.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, إيمانويل ماكرون, انتقادات, أخبار فرنسا , روسيا
العالم, إيمانويل ماكرون, انتقادات, أخبار فرنسا , روسيا
الفرنسيون يكشفون خطأ ماكرون في التعامل مع بوتين
16:02 GMT 08.09.2022 (تم التحديث: 16:29 GMT 08.09.2022) تابعنا عبر
قال الصحفي الفرنسي الشهير، مارك بودريلر، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليس في "فئة الوزن" المناسب التي تمكنه من وضع شروط على الزعيم الروسي فلاديمير بوتين.
وكتب بودريلر في عمود بصحيفة "بوليفارد فولتير" الفرنسية، اليوم الخميس: "ماكرون، الذي لا يفهم جيدا من يقف مقابله، كان عليه أن يأخذ نصيحة واحدة قبل الذهاب لإظهار عضلاته أمام فلاديمير بوتين: عندما يتحدث الرجال الذين يبلغ وزنهم 150 كغ مع رجال يزنون 60 كغ، عندها يستمع الرجال البالغ وزنهم 60 كغ".
وفقا للكاتب، فشلت حكومة ماكرون في إجراء تقييم صحيح لميزان القوى
بين باريس وموسكو. ونتيجة لذلك، فإن فرض العقوبات على روسيا لم يحقق النتيجة المرجوة، لكنه وجه ضربة للاقتصاد الفرنسي.
وأضاف: "رئيس الدولة هو لاعب شطرنج. توقع رد فعل الخصم هو جزء من اللعبة لكل من رئيس الدولة ورئيس الشركة، لكن الروس يجيدون الشطرنج بينما نسي ماكرون وفون دير لاين ذلك".
وتواجه الدول الغربية ومن بينها فرنسا ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التضخم بسبب فرض عقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن النفط الروسي. وبسبب ارتفاع أسعار النفط وخاصة الغاز، فقدت الصناعة في الغرب إلى حد كبير مزاياها التنافسية، الأمر الذي أثر أيضًا على قطاعات أخرى من الاقتصاد. كما تواجه الولايات المتحدة والدول الأوروبية أيضا تضخما قياسيا منذ عقود.