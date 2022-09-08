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انفجار قنبلة في حديقة منزل وزير الأشغال اللبناني
انفجار قنبلة في حديقة منزل وزير الأشغال اللبناني
أعلن مكتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان،علي حمية، عن انفجار قنبلة في حديقة منزل الوزير. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T06:47+0000
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وقال المكتب الإعلامي للوزير في بيان له، إن قنبلة مربوطة بأسلاك كهربائية وضعت في حديقة منزل الوزير في بلدته طاريا، وانفجرت صباح اليوم الخميس، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.ولم يتطرق بيان المكتب الإعلامي للوزير إلى الخسائر والتلفيات التي أحدثها الانفجار، وما إن كان الوزير في منزله وقت الانفجار أم لا.وأفاد المكتب الإعلامي للوزير بأن الأجهزة تقوم بالكشف على موقع التفجير.
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انفجار قنبلة في حديقة منزل وزير الأشغال اللبناني

06:47 GMT 08.09.2022 (تم التحديث: 06:48 GMT 08.09.2022)
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اعتصام وإضراب عن الطعام لرتباء قوى الأمن الداخلي المتقاعدين وسط بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
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أعلن مكتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان،علي حمية، عن انفجار قنبلة في حديقة منزل الوزير.
وقال المكتب الإعلامي للوزير في بيان له، إن قنبلة مربوطة بأسلاك كهربائية وضعت في حديقة منزل الوزير في بلدته طاريا، وانفجرت صباح اليوم الخميس، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
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ولم يتطرق بيان المكتب الإعلامي للوزير إلى الخسائر والتلفيات التي أحدثها الانفجار، وما إن كان الوزير في منزله وقت الانفجار أم لا.
وأفاد المكتب الإعلامي للوزير بأن الأجهزة تقوم بالكشف على موقع التفجير.
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