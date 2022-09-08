https://sputnikarabic.ae/20220908/انفجار-قنبلة-في-حديقة-منزل-وزير-الأشغال-اللبناني-1067457527.html
انفجار قنبلة في حديقة منزل وزير الأشغال اللبناني
انفجار قنبلة في حديقة منزل وزير الأشغال اللبناني
أعلن مكتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان،علي حمية، عن انفجار قنبلة في حديقة منزل الوزير. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T06:47+0000
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وقال المكتب الإعلامي للوزير في بيان له، إن قنبلة مربوطة بأسلاك كهربائية وضعت في حديقة منزل الوزير في بلدته طاريا، وانفجرت صباح اليوم الخميس، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.ولم يتطرق بيان المكتب الإعلامي للوزير إلى الخسائر والتلفيات التي أحدثها الانفجار، وما إن كان الوزير في منزله وقت الانفجار أم لا.وأفاد المكتب الإعلامي للوزير بأن الأجهزة تقوم بالكشف على موقع التفجير.
https://sputnikarabic.ae/20220903/لبنان-مهدد-بالانقطاع-عن-العالم-كليا-مع-انفجار-أزمة-الاتصالات-1067245815.html
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انفجار قنبلة في حديقة منزل وزير الأشغال اللبناني
06:47 GMT 08.09.2022 (تم التحديث: 06:48 GMT 08.09.2022) تابعنا عبر
أعلن مكتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان،علي حمية، عن انفجار قنبلة في حديقة منزل الوزير.
وقال المكتب الإعلامي للوزير في بيان له، إن قنبلة مربوطة بأسلاك كهربائية وضعت في حديقة منزل الوزير في بلدته طاريا، وانفجرت صباح اليوم الخميس، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام
.
ولم يتطرق بيان المكتب الإعلامي للوزير إلى الخسائر والتلفيات التي أحدثها الانفجار، وما إن كان الوزير في منزله وقت الانفجار أم لا.
وأفاد المكتب الإعلامي للوزير بأن الأجهزة تقوم بالكشف على موقع التفجير.