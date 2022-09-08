https://sputnikarabic.ae/20220908/بايدن-يمدد-حالة-الطوارئ-الخاصة-بـخطر-التدخل-في-الانتخابات-الأمريكية--1067455142.html
بايدن يمدد حالة الطوارئ الخاصة بـ"خطر التدخل في الانتخابات الأمريكية"
بايدن يمدد حالة الطوارئ الخاصة بـ"خطر التدخل في الانتخابات الأمريكية"
مدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لعام إضافي سريان المرسوم التنفيذي الخاص بفرض حالة الطوارئ على خلفية "خطر التدخل في الانتخابات" الأمريكي.. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T00:45+0000
2022-09-08T00:45+0000
2022-09-08T01:02+0000
جو بايدن
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن، في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ "أمدد لعام واحد إضافي النظام الوطني لحالة الطوارئ المعلنة في الأمر التنفيذي 13848 الصادر بتاريخ 12 أيلول/سبتمبر 2018 على خلفية خطر التدخل الخارجي في انتخابات الولايات المتحدة وتقويض ثقة المجتمع بها.. ليصبح ساريا بعد سبتمبر 2022".وأضاف: "على الرغم من أنه لم تكن هناك أي أدلة على أن أي دولة أجنبية غيرت نتائج التصويت أو فرز الأصوات خلال أي انتخابات أمريكية، إلا أن القوى الخارجية سعت تاريخيا إلى الاستفادة من النظام السياسي الأمريكي الحر والشفاف".ويطبق نظام حالة الطوارئ هذا منذ 12 أيلول/سبتمبر 2018 حينما تم فرضه من قبل إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب.ويعطي هذا المرسوم قاعدة قانونية لفرض عقوبات مختلفة بحق الأطراف التي تشتبه الولايات المتحدة في محاولتها التأثير على نتائج وسير الانتخابات أو الإضرار بالنظام الانتخابي في البلاد
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MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن
بايدن يمدد حالة الطوارئ الخاصة بـ"خطر التدخل في الانتخابات الأمريكية"
00:45 GMT 08.09.2022 (تم التحديث: 01:02 GMT 08.09.2022) تابعنا عبر
مدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لعام إضافي سريان المرسوم التنفيذي الخاص بفرض حالة الطوارئ على خلفية "خطر التدخل في الانتخابات" الأمريكي..
واشنطن - سبوتنيك
. وقال بايدن، في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ "أمدد لعام واحد إضافي النظام الوطني لحالة الطوارئ المعلنة في الأمر التنفيذي 13848 الصادر بتاريخ 12 أيلول/سبتمبر 2018 على خلفية خطر التدخل الخارجي في انتخابات الولايات المتحدة وتقويض ثقة المجتمع بها.. ليصبح ساريا بعد سبتمبر 2022".
وأضاف: "على الرغم من أنه لم تكن هناك أي أدلة على أن أي دولة أجنبية غيرت نتائج التصويت أو فرز الأصوات خلال أي انتخابات أمريكية، إلا أن القوى الخارجية سعت تاريخيا إلى الاستفادة من النظام السياسي الأمريكي الحر والشفاف".
ويطبق نظام حالة الطوارئ
هذا منذ 12 أيلول/سبتمبر 2018 حينما تم فرضه من قبل إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب.
ويعطي هذا المرسوم قاعدة قانونية لفرض عقوبات مختلفة بحق الأطراف التي تشتبه الولايات المتحدة في محاولتها التأثير على نتائج وسير الانتخابات أو الإضرار بالنظام الانتخابي في البلاد