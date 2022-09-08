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بايدن يناقش مع حلفائه تقديم المزيد من المساعدات لكييف
بايدن يناقش مع حلفائه تقديم المزيد من المساعدات لكييف
ذكر تقرير "بلومبرغ"، نقلًا عن أشخاص مطلعين على الوضع، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري محادثات اليوم الخميس مع الحلفاء، بما في ذلك قادة دول مجموعة السبع وحلف... 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T11:19+0000
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وبحسب ما ورد في التقرير ستجرى المفاوضات عبر الفيديو صباح الخميس بتوقيت واشنطن.وأفاد التقرير أن "بايدن سيجري محادثات مع الحلفاء بشأن الخطوات التالية لمساعدة أوكرانيا... (التحدث مع) بما في ذلك مع زعماء دول مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي".ولم يتم تحديد المشاركين في المحادثات.اقرأ أيضا - الدفاع الأمريكية: بايدن يوافق على حزمة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 675 مليون دولار
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بايدن يناقش مع حلفائه تقديم المزيد من المساعدات لكييف

11:19 GMT 08.09.2022
© Sputnikبايدن يناقش مع حلفائه تقديم المزيد من المساعدات لكييف
بايدن يناقش مع حلفائه تقديم المزيد من المساعدات لكييف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
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ذكر تقرير "بلومبرغ"، نقلًا عن أشخاص مطلعين على الوضع، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري محادثات اليوم الخميس مع الحلفاء، بما في ذلك قادة دول مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي لمناقشة المزيد من المساعدة لكييف.
وبحسب ما ورد في التقرير ستجرى المفاوضات عبر الفيديو صباح الخميس بتوقيت واشنطن.
وأفاد التقرير أن "بايدن سيجري محادثات مع الحلفاء بشأن الخطوات التالية لمساعدة أوكرانيا... (التحدث مع) بما في ذلك مع زعماء دول مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي".
ولم يتم تحديد المشاركين في المحادثات.
اقرأ أيضا - الدفاع الأمريكية: بايدن يوافق على حزمة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 675 مليون دولار
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