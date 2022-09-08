https://sputnikarabic.ae/20220908/بايدن-يناقش-مع-حلفائه-تقديم-المزيد-من-المساعدات-لكييف-1067474055.html
بايدن يناقش مع حلفائه تقديم المزيد من المساعدات لكييف
بايدن يناقش مع حلفائه تقديم المزيد من المساعدات لكييف
ذكر تقرير "بلومبرغ"، نقلًا عن أشخاص مطلعين على الوضع، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري محادثات اليوم الخميس مع الحلفاء، بما في ذلك قادة دول مجموعة السبع وحلف... 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T11:19+0000
2022-09-08T11:19+0000
2022-09-08T11:19+0000
وسائط متعددة
كاريكاتير
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1067475439_38:0:1243:678_1920x0_80_0_0_0a84edcbd67dad9fb4642d97fc69e7a3.jpg
وبحسب ما ورد في التقرير ستجرى المفاوضات عبر الفيديو صباح الخميس بتوقيت واشنطن.وأفاد التقرير أن "بايدن سيجري محادثات مع الحلفاء بشأن الخطوات التالية لمساعدة أوكرانيا... (التحدث مع) بما في ذلك مع زعماء دول مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي".ولم يتم تحديد المشاركين في المحادثات.اقرأ أيضا - الدفاع الأمريكية: بايدن يوافق على حزمة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 675 مليون دولار
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1067475439_188:0:1092:678_1920x0_80_0_0_bcd4582e3b40b867743483aedca7a5c1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, كاريكاتير
بايدن يناقش مع حلفائه تقديم المزيد من المساعدات لكييف
تابعنا عبر
ذكر تقرير "بلومبرغ"، نقلًا عن أشخاص مطلعين على الوضع، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري محادثات اليوم الخميس مع الحلفاء، بما في ذلك قادة دول مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي لمناقشة المزيد من المساعدة لكييف.
وبحسب ما ورد في التقرير ستجرى المفاوضات عبر الفيديو صباح الخميس بتوقيت واشنطن.
وأفاد التقرير أن "بايدن سيجري محادثات مع الحلفاء بشأن الخطوات التالية لمساعدة أوكرانيا
... (التحدث مع) بما في ذلك مع زعماء دول مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي".
ولم يتم تحديد المشاركين في المحادثات.