https://sputnikarabic.ae/20220908/بريطانيا-تعلن-الحداد-العام-لمدة-10-أيام-على-وفاة-الملكة-إليزابيث-1067494421.html
بريطانيا تعلن الحداد العام لمدة 10 أيام على وفاة الملكة إليزابيث
بريطانيا تعلن الحداد العام لمدة 10 أيام على وفاة الملكة إليزابيث
ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن فترة حداد وطني بدأت في المملكة المتحدة، إثر وفاة ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، مساء اليوم الخميس. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T18:43+0000
2022-09-08T18:43+0000
2022-09-08T18:47+0000
العالم
بريطانيا
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ومن المقرر أن تستمر فترة الحداد داخل بريطانيا لمدة 10 أيام حتى إقامة جنازة الملكة إليزابيث، وفقا شبكة "سكاي نيوز".وسيتم نقل جثمان ملكة بريطانيا إلى قصر باكنغهام، حيث من المحتمل أن يبقى لمدة 5 أيام.وليس من المتوقع أن تعلن الحكومة البريطانية عن أي عمل آخر ما لم يكن عاجلا، للسماح بالتركيز بالكامل على الملكة.كما أنه من المرجح في الوقت الحالي أن يتم تأجيل إقامة الأحداث الرياضية الكبرى، بما في ذلك مباريات كرة القدم والكريكيت، كعلامة على احترام وفاة الملكة إليزابيث.وأعلن قصر باكنغهام اليوم الخميس، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعد أنباء عن تدهور حالتها الصحية بعد أن أوصى فريقها الطبي ببقائها تحت المراقبة.وأكد قصر باكنغهام، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر 96 عاما، وقال القصر في بيان إن "الملكة توفيت بسلام في قلعة بالمورال بعد ظهر اليوم".وأصبح ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، ملكا لبريطانيا العظمى وذلك بعد إعلان وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية مساء اليوم الخميس عن عمر 96 عاما.وولدت إليزابيث الثانية في 21 أبريل/ نيسان 1926 في لندن في أسرة دوق ودوقة يورك، وهي ممثلة سلالة وندسور.
https://sputnikarabic.ae/20220908/زعماء-وقادة-العالم-ينعون-ملكة-بريطانيا-إليزابيث-الثانية-1067493636.html
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العالم, بريطانيا
بريطانيا تعلن الحداد العام لمدة 10 أيام على وفاة الملكة إليزابيث
18:43 GMT 08.09.2022 (تم التحديث: 18:47 GMT 08.09.2022) تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن فترة حداد وطني بدأت في المملكة المتحدة، إثر وفاة ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، مساء اليوم الخميس.
ومن المقرر أن تستمر فترة الحداد داخل بريطانيا لمدة 10 أيام حتى إقامة جنازة الملكة إليزابيث، وفقا شبكة
"سكاي نيوز".
وسيتم نقل جثمان ملكة بريطانيا إلى قصر باكنغهام، حيث من المحتمل أن يبقى لمدة 5 أيام.
وليس من المتوقع أن تعلن الحكومة البريطانية عن أي عمل آخر ما لم يكن عاجلا، للسماح بالتركيز بالكامل على الملكة.
كما أنه من المرجح في الوقت الحالي أن يتم تأجيل إقامة الأحداث الرياضية الكبرى، بما في ذلك مباريات كرة القدم والكريكيت، كعلامة على احترام وفاة الملكة إليزابيث.
وأعلن قصر باكنغهام اليوم الخميس، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعد أنباء عن تدهور حالتها الصحية بعد أن أوصى فريقها الطبي ببقائها تحت المراقبة.
وأكد قصر باكنغهام، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر 96 عاما، وقال القصر في بيان إن "الملكة توفيت بسلام في قلعة بالمورال بعد ظهر اليوم".
وأصبح ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، ملكا لبريطانيا العظمى
وذلك بعد إعلان وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية مساء اليوم الخميس عن عمر 96 عاما.
وولدت إليزابيث الثانية في 21 أبريل/ نيسان 1926 في لندن في أسرة دوق ودوقة يورك، وهي ممثلة سلالة وندسور.