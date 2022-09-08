https://sputnikarabic.ae/20220908/بشكل-بطولي-أم-هندية-تقاتل-نمرا-بيديها-كي-تنقذ-رضيعها-فيديو-1067480535.html
بشكل بطولي... أم هندية تقاتل نمرا بيديها كي تنقذ رضيعها (فيديو)
بشكل بطولي... أم هندية تقاتل نمرا بيديها كي تنقذ رضيعها (فيديو)
تمكنت أم هندية من إنقاذ ابنها البالغ 15 شهرا من أنياب نمر بعد صراع معه بيديها العاريتين لمدة دقيقتين كاملتين. 08.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-08T12:54+0000
2022-09-08T12:54+0000
2022-09-08T12:57+0000
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أخبار الهند اليوم
فهد
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وأفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، بأن مخالب النمر اخترقت رئتي آرشانا شودهاري البالغة من العمر 25 عاما، بينما كانت تواجه النمر بكل قوتها.وتمكنت الأُم التي تعيش مع عائلتها في قرية روهانيا القريبة من محمية للنمور في منطقة أوماريا من إنقاذ طفلها الرضيع من بين فكَّيْ النمر، وخرجا معًا على قيد الحياة.وتمكنت آرشانا بصراخها من جمع القرويين القريبين في المنطقة لضرب النمر باستخدام العصي.وتم نقل الأم والطفل بعد ذلك إلى وحدة العناية المركزة، وحُقنا بحقن ضد داء الكلب.وقالت المصالح الطبية الهندية إن الجروح التي أصابت جسد الطفل ليست خطيرة، لكن جراح الأم خطيرة، إذ أُصيبت بثقب في الرئة وبجروح عميقة في جسدها، بينما تم علاج الصبي من إصابات في الرأس.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم, فهد
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم, فهد
بشكل بطولي... أم هندية تقاتل نمرا بيديها كي تنقذ رضيعها (فيديو)
12:54 GMT 08.09.2022 (تم التحديث: 12:57 GMT 08.09.2022) تابعنا عبر
تمكنت أم هندية من إنقاذ ابنها البالغ 15 شهرا من أنياب نمر بعد صراع معه بيديها العاريتين لمدة دقيقتين كاملتين.
وأفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، بأن مخالب النمر اخترقت رئتي آرشانا شودهاري البالغة من العمر 25 عاما، بينما كانت تواجه النمر بكل قوتها.
وتمكنت الأُم التي تعيش مع عائلتها في قرية روهانيا القريبة من محمية للنمور في منطقة أوماريا من إنقاذ طفلها الرضيع من بين فكَّيْ النمر، وخرجا معًا على قيد الحياة.
وتمكنت آرشانا بصراخها من جمع القرويين القريبين في المنطقة لضرب النمر باستخدام العصي.
وتم نقل الأم والطفل بعد ذلك إلى وحدة العناية المركزة، وحُقنا بحقن ضد داء الكلب.
وقالت المصالح الطبية الهندية إن الجروح التي أصابت جسد الطفل ليست خطيرة، لكن جراح الأم خطيرة، إذ أُصيبت بثقب في الرئة وبجروح عميقة في جسدها، بينما تم علاج الصبي من إصابات في الرأس.